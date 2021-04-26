Türkiye’de kripto para piyasasına sıkı denetim geliyor: Yasal olan ülkelerde ağır kurallar var

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Kripto paralar: Yasal

Kripto borsaları: Yasal, FinTRAC'a kaydolmak gerekiyor

Kanada'da yasal ödeme aracı değil. Ancak online veya bunları kabul eden mağazalarda mal ve hizmet satın almak için kullanılabiliyor. Kara para aklama ile ilgili düzenlemesini onaylayan ve menkul kıymetler yasaları kapsamına alan ilk ülke. 2020'den itibaren tüm borsaların, Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi'ne (FinTRAC) kaydolması ve sermaye gerekliliklerine uyması gerekiyor.