Son dakika haberler...Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı. Merkez Bankası'nın aylık yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları duyuruldu. Böylece merakla beklenen Mayıs 2022 enflasyon beklenti anketi verileri belli oldu. Emekli zammı, memur zammı, enflasyon farkı maaş hesabı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde milyonlarca vatandaşın gelirini etkileyecek Mayıs ayı enflasyon oranı TÜFE, TÜİK tarafından açıklanacak.
İşte son dakika gelişmeleriyle beraber bu 4 sorunun cevabı...
2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.
Öte yandan Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.
NİSAN 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.
2022 YILININ İLK 4 AYI İÇİN ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.
MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI
Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,97
Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' de yayımlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi de yüzde 3,97 oldu.
BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE 36,45 OLACAK
4 aylık enflasyon farkı hesabına göre; memur zam oranı 31,21 olarak kesinleşti. Eğer Mayıs ayı enflasyon oranı beklentiler doğrultusunda gelirse 5 aylık enflasyon yüzde 36,95 olacakken, memur enflasyon farkı ise yüzde 36,45 kesinleşecek.
Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 72 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı.