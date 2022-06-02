SON DAKİKA: Mayıs 2022 enflasyon oranı belli oluyor! Ekonomistler ne diyor? Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne oldu? TÜFE enflasyon ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberleri...Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE yarın açıklanıyor. Enflasyon oranı emekli zammı, memur zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemi belirleyecek. Mayıs ayı enflasyon beklentisi ekonomist ve analistlerin radarında yer alıyor. Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi zaten yayımlanmıştı. Peki ekonomistlerin Mayıs 2022 enflasyon beklentisi ne oldu? 'Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç, enflasyon tahmini ne oldu, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak' soruları ana gündem maddesi oldu. Mayıs enflasyon oranı yarın TÜİK tarafından duyurulacak. Peki ekonomist ve analistlerin enflasyon beklentisi ne? İşte Mayıs 2022 enflasyon oranı öncesi bilmeniz gerekenler...