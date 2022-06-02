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Haberler Galeri SON DAKİKA: Mayıs 2022 enflasyon oranı belli oluyor! Ekonomistler ne diyor? Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne oldu? TÜFE enflasyon ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.06.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 12:29

SON DAKİKA: Mayıs 2022 enflasyon oranı belli oluyor! Ekonomistler ne diyor? Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne oldu? TÜFE enflasyon ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberleri...Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE yarın açıklanıyor. Enflasyon oranı emekli zammı, memur zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemi belirleyecek. Mayıs ayı enflasyon beklentisi ekonomist ve analistlerin radarında yer alıyor. Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi zaten yayımlanmıştı. Peki ekonomistlerin Mayıs 2022 enflasyon beklentisi ne oldu? 'Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç, enflasyon tahmini ne oldu, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak' soruları ana gündem maddesi oldu. Mayıs enflasyon oranı yarın TÜİK tarafından duyurulacak. Peki ekonomist ve analistlerin enflasyon beklentisi ne? İşte Mayıs 2022 enflasyon oranı öncesi bilmeniz gerekenler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Mayıs 2022 enflasyon oranı belli oluyor! Ekonomistler ne diyor? Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne oldu? TÜFE enflasyon ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberleri...Mayıs 2022 enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olarak duyuruldu. Öte yandan AA Finans'ta Mayıs ayı enflasyon tahmini için anket sonuçlarını bildirdi. Emekli zammı, memur zammı, enflasyon farkı ile maaş hesabı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde ücretleri etkileyecek Mayıs ayı enflasyon oranı TÜFE, TÜİK tarafından yarın açıklanacak.

SON DAKİKA: Mayıs 2022 enflasyon oranı belli oluyor! Ekonomistler ne diyor? Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne oldu? TÜFE enflasyon ne zaman açıklanacak?

TÜİK TÜFE 2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak. Öte yandan Merkez Bankası ve AA Finans Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.

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SON DAKİKA: Mayıs 2022 enflasyon oranı belli oluyor! Ekonomistler ne diyor? Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne oldu? TÜFE enflasyon ne zaman açıklanacak?

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: Mayıs 2022 enflasyon oranı belli oluyor! Ekonomistler ne diyor? Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne oldu? TÜFE enflasyon ne zaman açıklanacak?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ

2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.

SON DAKİKA: Mayıs 2022 enflasyon oranı belli oluyor! Ekonomistler ne diyor? Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne oldu? TÜFE enflasyon ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor.

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