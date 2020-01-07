Elektrikler ne zaman gelecek? 7 Ocak elektrik kesintisi başlangıç ve bitiş saatleri!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) 7 Ocak elektrik kesintisi programını duyurdu. Güncel olarak kesintilerin listesi ilgili kurumun resmi sitesinde açıklanıyor. Buna göre '' Elektrikler ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul'da yaşanan planlı kesintilere dair bilgiler ve arıza durumuna haberimizde değindik. Çatalca, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Bakırköy, illerinde yaşanan kesintilerin başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Peki elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 7 Ocak elektrik kesintisi programı!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 7 OCAK

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜLDEM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1022.,1027.1028,FATİH SULTAN MEHMET,ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / ÜÇEVLER mah 888. sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257196)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI,1.AYAZMA,1.AYDIN,1.CAN,1.CANAN,1.CEVİZ,1.CEYLAN,1.DERYA,1.DİLEK,1.ERAY,1.GONCA,1.KAHRAMAN,1.KALE,1.KEKLİK,1.KIRLANGIÇ,1.MARTI,1.MİMOZA,1.NİLÜFER,1.PINAR,1.SEDİR,1.TOMURCUK,1.ÇELİK,1.ŞEBNEM,10.GÜL,2.BÜLBÜL,2.KARDELEN,2.KARTAL,2.KAYNAK,2.SERÇE,2.SÖĞÜT,2.ÇAYIR,2.ŞEN,3.BAHÇE,3.GÜRGEN,3.KANARYA,3.KARANFİL,3.YAKUT,3.ZAMBAK,4.DEFNE,4.ÇİMEN,5.MENEKŞE,5.SÜMBÜL,ALANCIK,ALTKÜME,ARDINÇ,AVŞA,BENTLER,BORA,BURGAZ YOLU,BİRLEŞİK,CEBECİ,CUMHURİYET,DARI,DEMET,DEMİR,DOLUNAY,DİŞBUDAK,EBRU,FİDAN,GÖKNAR ÇIKMAZI,GÖKPINAR,GÖKTÜRK,GÜVERCİN,HARMANLAR,HAYAL,HAYAT,HİLAL,ILGIN,KABAN,KADİFE,KARACA,KEMER BOYU YOLU,KILINCI GÖL,KIVRIM,KUMLUGEÇİT,KÖPRÜBAŞI,KİRAZLI YOLU,LALEZAR,LAVANTA,MELİSA,MEMBA,MISIR,MİS,NAKIŞ,OKURLAR,ORMAN,OVA,OVACIK,PANAYIR ÇAYIRI,PIRLANTA,PLATO,PİRAMİT,RABİA,RUMELİ,SALKIM,SERA,SOYDAN,SÜVARİ,TAN,TURKUAZ,TÜLAY,TÜRKMEN,YOLCU,YUMAK,YÜCEL,ZAKKUM,ÇALIŞKAN,ÇAM,ÇAMLICA,ÇAMLIK,ÇEŞMEBAŞI,ÇIKMAZ,ÜSTKÜME,İRİS,İSTANBUL,ŞİFA sk / MİMAR SİNAN mah 1.BURCU,1.CAMİ,1.GÜNBATIMI,1.HAYAT,1.HUZUR,1.KEKİK,1.KUMRU,1.LEYLAK,1.SEVİNÇ,1.ÇAKMAK,1.ÇAMLIK,2.ATMACA,2.CANAN,2.CEVİZ,2.DENİZ,2.FİLİZ,2.KESTANE,2.KÜLTÜR,3.YASEMİN,4.KANARYA,4.NEŞE,7.GÜL,ABDULHAMİT HAN,AHİ,ATA,AY,AYHAN,AYIŞIĞI,BAHÇEKÖY,CENDERE YOLU,DELEN,DERE,DEVRİM,ESİNTİ,FATİH,FIRIN,FISTIK,GÜNER,HAMİDİYE,IŞIK,KARTAL,KEREM,KUBİLAY,KÜMBET,LADİN,MANOLYA,OKUL,PAPATYA,REYHAN,TARÇIN,TEVFİK EFENDİ,YAKUT,YAPRAK,YILDIZ,ZÜMRÜT,ÇAPA,ÇATAL ÇİFTLİK,ÇINAR,ÇİLEK,İMAM HASAN,İREM sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS,1.BOR 01:00-03:00 saatleri arasında süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2260090)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI,ÇARKÇI HALİM EMİN sk. 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268135)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268862)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118.,133.,136.,140.,155.,156.,157.,158.,DOĞAN ARASLI sk 09:09-13:09 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268124)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 883.,884.,885.,İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268134)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA,KIZILAĞAÇ,KIZILÇAM,SERİN ÇIKMAZI sk . 09:00-18:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259386)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360.,414. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268867)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah CAN,CEVİZ,FESLEĞENLER,FULYA,FİDAN,GALİP ESMER,KUŞBURNU,LALEZAR,MENEKŞELER,ORKİDELER,SÖĞÜTLÜ,SÜMBÜLLER,YASEMİNLER,YONCA,ÇAM,ÇINARLI,ÇİLEK,ÇİĞDEMLİ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268143)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATİLLA,AYVACIK,AYVALIK ÇIKMAZI,AŞIKLAR ÇIKMAZI,CAM,GAZİ,KÖKTÜRK,MAHMUDİYE,ORHAN,SALCI,SIRA,ÇELİK,ÇELİKTÜRK,ÇEVİK,ÖĞRETİCİ,ŞAİR sk / HAZNEDAR mah ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ORHAN,ÖĞRETİCİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268140)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383.,1389.,1389/1.,1390.,1425.,GAZİ CEBECİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269051)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA,ASLAN,BAHADIR,CEYLAN,DOĞAN,DÜZTAŞ,DİK,ERDEM 1,EREN,GAZİLER,GÜMÜŞ,GÜNGÖR,GÜRBÜZ,HARMAN,KANBER,KESER,MEKTEP,MİTHAT PAŞA,SEYHAN,SEZER,SPOR,TUNA 1,ÇAKMAK,ÇINAR,ÖRNEK,ÖZLER,ŞİMŞEK,ŞİRİN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268938)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah AŞIKLAR ÇIKMAZI,CAM,GAZİ,ORHAN,POSTA,SALCI,YAVUZ,ÇELİK,ÇELİKTÜRK,ÇEVİK,ŞAİR sk / HAZNEDAR mah ARAS,ARDA,BURCU,BİROL,KINALI,LATİF,MERİÇ,OSMANPAŞA,POSTA,RÜZGARLI,SEYHAN,ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN,MURAT,MUSTAFA,ÇİFTÇİ,ÇİMEN,ÇİÇEK,ÇİÇEKÇİ sk 13:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268994)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 562.,563.,564.,567.,568.,568/1.,568/2.,568/3.,568/5.,569/1.,648/2. sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268961)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah DR. HASAN AKGÜN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271045)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 357.,358.,359.,409.,410.,411. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271085)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah CEVDETPAŞA,ECZANE ÇIKMAZI,YOĞURTÇU ZÜLFÜ,İNŞİRAH sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271144)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL,ELÇİ,HAREMEYN,LÜTFİYEMEVKİİ,REŞAT NURİ GÜNTEKİN,VEZİRKÖŞKÜ sk / BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI,BOSTANÜSTÜ,ERCÜMENT EKREM TALU,LÜTFİYEMEVKİİ,REŞAT NURİ GÜNTEKİN,VEZİRKÖŞKÜ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271146)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.BEGONYA,1.FESLEĞEN,1.KAHRAMAN,1.KAYAK,1.SANCAK,1.ŞELALE,10.GÜL,3.ZAMBAK,CEBECİ,CUMHURİYET,DİLA,GÖKTÜRK,KARLI,KROS YOLU,KUMLUGEÇİT,KUTLUCA,MERMER ÇEŞME YOLU,PALMİYE,PANAYIR ÇAYIRI,SIRÇA,TAN,TELEKOM,YÜCEL,ZAKKUM,ÜSTKÜME,İSTANBUL sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270566)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah AYDINCIK,PAZARALTI sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ALYANAK,DALLICA,ETİBANK,IŞIKYOLU,TEKNECİK,YOLÇATI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271083)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ SULAR,KARAKOL,KÜTÜPHANE ÇIKMAZI,SARIDAĞ,SARIYER DERESİ,SIRRIBEY,YEMİN,YURT ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270036)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ,DENİZATI,KISIRKAYA,KURU DERE,KÜPEŞTE,KİREMİTHANE,MERSİN BALIĞI,TAHLİSİYE,USTURMAÇ,ÇAPA,İNCEKUM sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270037)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah DÜZGÜN,ERDEM,ESERCİ,GİRNE,KAPLICALAR,POLİGON,SEVİM,SEZGİN,YENİGÜN,ÇAKMAK sk / YENİKÖY mah DAİRE,DEFİNE,KÖYBAŞI,VAPUR İSKELESİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282768)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES,BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ,DOĞANBEY,TOPUZLU BENT,İNÖNÜ,İPEK YOLU sk / BAHÇEKÖY YENİ mah ADNAN MENDERES,AKÇAKOCA,ASMA,CEVİZ,DOĞANBEY,HUNCA,IHLAMUR ÇİÇEĞİ,KEMERALTI,KORULUK,KÖKNAR,ORTA SELVİ,SUYOLU,YENİ DEFNE,YUKARI DERE,ŞEHİT YAKUP KULAKSIZ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282136)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1880.,1881.,1921.,1925.,1926.,1927.,1928.,1929.,1930.,1931.,1932.,1944.,1945.,1946.,MEHMET AKİF,NAMIK KEMAL sk 09:00-11:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277184)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1604. sk / FATİH mah 1769.,1772.,1776.,1777.,1778.,MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1876.,1877.,1878.,1879.,1882.,1883.,1884.,1885.,1886.,1887.,1888.,1897.,1912.,1916.,1921.,1923.,1924.,1926.,1928.,NAMIK KEMAL sk 11:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277188)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1732.,1734.,1736.,1737.,1738.,1742.,1744.,VELİOĞLU sk / FATİH mah 1747.,1751.,1753.,1754.,1756.,1757.,1758.,1759.,1766.,PAZAR,VELİOĞLU sk 13:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277189)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah AK MESCİT sk / ZEYTİNLİK mah GENÇLER sk / ZUHURATBABA mah AK MESCİT,AYDINLAR,BESTEKAR RAKİM EL KUTLU,BESTEKAR RAUF YEKTA,GENÇLER,ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282872)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU,PELİKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277624)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ1.ÇALIKUŞU, MAVİKUŞ 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277645)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah ,ÇOBAN ALDATAN, mavikuş SK. 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277656)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM,BARBAROS,CEMALBEY,DENİZ,MEVLANA,PAKTEN,SÜTÇÜDEDE,TAŞDELEN,TURGUT REİS,ZAFER,İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277694)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 830. YANYOL,831. YANYOL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277704)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ILICA sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 830. YANYOL,832. YANYOL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277705)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAZIM KARABEKİR,1.KORUTÜRK,1.SAZLI,2.KIRMIZIGÜL,2.VİŞNE,2016.,3.ERGUVAN,3.NAMIK KEMAL,BAYAR,CELİLDAĞ,ERTUĞRUL,GÜLBAHAR,KİBAR,MAVİ,MESTAN,TİMURLENK,ÖNER sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283022)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 1.ER,1.HEKİM,2.OĞUZHAN,2501.,2502.,2503.,4.ŞEN,ANKARA,ARA-3,ATILGAN,DÜZ,ETİ,KÜME,TEMEL,İNÖNÜ,ŞEHİT AYHAN KOCAMAN,ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283024)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.ULUBATLI HASAN,2.ORHAN GAZİ,2.YAVUZ SELİM,603.,604.,605.,BEYAZIT,FEVZİ ÇAKMAK,GENÇ OSMAN,KOCATEPE,NAMIK KEMAL sk / YEŞİLOVA mah KOCATEPE sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283026)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 241.,255.,256.,257.,261.,ATALAY sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2272580)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI,DEVLET,DOKUZLUK,EGEMENLİK,ERMİŞLER,EVRENSEL,KAMELYA,KEREM,KURUÇEŞME,KÖŞK,MEŞELİK,ORHAN,SAHİLBOYU,SAYIN,STAD,SÖĞÜTLÜK,TATAR,TAŞÇI,TEMAŞA,TÜNEL,ULAŞIM,YASEMEN,YEMİŞ,ZİVERBEY,ÇAMDAĞI,ÇANTA,ÇERKEZKÖY,İHTİYAÇ,İSKENDERİYE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2284094)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah ADAM MİCKİEWİCZ,KADINCIK,KAMER BOSTAN,KARAKURUM sk / BÜLBÜL mah ATLI ASES,BÜYÜK KIRLANGIÇ,HAVA HOŞ,PAŞA BAKKAL,SAKIZ AĞACI,SERDAR ÖMERPAŞA sk / ÇUKUR mah ADAM MİCKİEWİCZ,BABACAN,BERBER ŞAHİN,BUDAK,FEZA,FIÇICI ABDİ,GENİŞ YOKUŞU,KAMER BOSTAN,KARAKURUM,KARANLIK BAKKAL,MERMER,SAKIZ AĞACI,SALKIM SAÇAK,YENİÇERİ AĞASI,ZERDALİ,ÇUKUR sk / ŞEHİT MUHTAR mah ESKİ ÇEŞME sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277227)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah GÜLAL,HİLAL,MİNELİ ÇIKMAZI,SARIOBA,ÖZDEN sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU,FERŞAT,ÖZDEN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2273029)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN,BODUR,NİSBETİYE,SERAMİK sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2273867)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI,AKŞAHİN,ATMACA,BADE,DAMAR,DERE İÇİ BORSA,DERKA,DUTLUK,EKOL,ELİF EFENDİ,ELİF EFENDİ ÇIKMAZI,FUADİYE,HAMAM ARKASI,KANLI,KARAAĞAÇ,KELKİT,KIRKAYAK,NAS,POLİS,SAKA,SANDALCI KERİM,SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI,SEDEF,TALİP PAŞA,TALİP PAŞA ARKASI,TALİP PAŞA CAMİ,TAVCI,UZUN BAYIR,YUNUS,ZOR BAYIR,ÖZGÜR,İMRAHOR,ŞEKER KUYUSU sk / ÖRNEKTEPE mah AÇELYA,DEREİÇİ BORSA,DERKA,FATİH,KANARYA,KERVANSARAY,KERVANSARAY ÇIKMAZI,MEHTAP,MENEKŞE,MERCAN,MEVLANA,PAZARALTI,SİVASELİ,TAŞLIK,TURNA,TURNA ARALIĞI,YENİ UFUK,ZAFER,İMRAHOR,ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE,EDA,ETİBANK,FERDA,GÖÇEN,GÜNEŞ,KARAÇAM,SABIR,ZİYAEDDİNEFE,ÖZLER sk / ORTABAYIR mah ÇAMLI sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277343)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER,ESKİ BEŞİKTAŞ,GÜLAY,KIRIM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277497)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah BENEK,DURAN,KÖZ,LİMAN,NAR ÇİÇEĞİ,ÇİLEK,ÇİĞDEM,İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277548)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah CENDERE,ZEHRA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2284276)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU,SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121.,DEREBOYU 1,KEMERBURGAZ,ÇAKIRLAR sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2284288)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah DEVEKUSU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2284369)

- ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 102/1.,102/2.,104.,105/1.,105/2.,106.,106/1.,106/2.,106/3.,106/4.,106/5.,108/1.,109.,110.,111.,111/1.,111/2.,111/3.,114.,114. ARALIK,308.,DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR,PROF. DR. MUAMMER AKSOY,RAUF DENKTAŞ,SEMİHA ŞAKİR,ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk 10:00-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282795)

