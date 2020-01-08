Elektrikler ne zaman gelecek? 8 Ocak 2020 BEDAŞ elektrik kesintisi programı

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi programını güncel olarak yayınlandı. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlanan kesintiler ve arıza programını sitenin içerisinde bulabilirsiniz. Peki elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? İşte, İşte 8 Ocak 2020 Çarşamba tarihli elektrik kesintisi listesi…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah,1029 ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257198)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262885)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268865)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1987.,1988.,1989. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 293. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268011)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN,ALTAY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah ,AKŞEMSETTİN,CAHİT ZARİFOĞLU,HIZIREFENDİ,SEFA,TURGUT REİS,İBRAHİM HAYIRLIOĞLU,İMAM HATİP LİSESİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268148)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301.,306/1.,307.,308.,309.,312.,MAHMUTBEY,MEHMET AKİF ERSOY,NAMIK KEMAL sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268153)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ,2566.,2568.,2569.,2570.,2571.,2572.,2577.,2578.,2586.,2586/2.,2587.,2588.,2589.,2590.,2591.,2592.,2596.,P,ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269037)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AKGÖREN,ETİLER,SARIOBA,SEHERYILDIZI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268061)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALPER,GÖKTUĞ,GÖKÇE,UMUT,İLHAN sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA,BAĞCILAR,MERİÇ,RÜZGARLI,TELSİZ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN,ÇİÇEK sk 13:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268149)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah AKDENİZ,AYVACIK,MAHMUDİYE,ORHAN,SALCI,YAVUZ,ÖĞRETİCİ,ŞAİR,ŞAİR NEDİM ÇIKMAZI sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah AYVACIK,AZAK,CEYLAN,MAHMUDİYE,MERCAN,MIZRAK,MURAT,MUSTAFA,ORHAN,

ORTAÇ,POSTA,ÖĞRETİCİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269005)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1579.,3026.,3076.,AKÇABURGAZ,HADIMKÖY YOLU sk / OSMANGAZİ mah 3121. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1581. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271057)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ÖRDEK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2207.,AHU,ALİ RIZA BEY,ANKAKUŞU,ARMAĞAN,BAĞLAN,EFSANE,HAYAT,KAVAKLI,KEKLİK,KIRLANGIÇ,LALEZAR,

PELİN,UMUT,YAŞAM,YILDIZ,YUNUS EMRE,ÇARŞI,ÖMÜR sk / İSTİKLAL mah GAZİ sk / ŞEHİTLER mah 2610.,BADEM,GAZİ,KAVAK,KAYIN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270071)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 310.,CAN,DENİZ,DOĞA,DUYGU,GÜNEŞ,HATIRA,MEHTAP,SELAM,ÇAMLIBEL sk / OSMANGAZİ mah AYASOFYA sk / ŞEHİTLER mah BOSTAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270061)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU,BEYAZ LALE,KİREÇBURNU CAMİ,ÖZDENİZ sk / TARABYA mah ARABAYOLU,TAFLAN,TURUNÇ,YAYLA,ÖZ NEŞE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271120)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALTAN,DURGUN,KANLICA,OKUL ALTI,YENİ YOL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270049)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ŞALCIKIR sk / TARABYA mah ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270050)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SIRASELVİLER sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah AĞAYI SEBİL,BALTACI ÇIKMAZI,BİLLURCU,BİLLURCU ÇIKMAZI,HOCAZADE,LAPACI ÇIKMAZI,MAÇ,MAÇ ÇIKMAZI,MÜCADELE ÇIKMAZI,ÇUKURLU ÇEŞME sk / KULOĞLU mah SIRASELVİLER,TURNACI BAŞI sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271704)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah BALO,NEVİZADE,SOLAKZADE,YEŞİLÇAM,İSTİKLAL sk / KAMER HATUN mah KAMER HATUN sk / KULOĞLU mah İSTİKLAL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271708)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 357.,358.,359.,409.,410.,411. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271106)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SIRASELVİLER sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah ABDULLAH,KÜÇÜK PARMAK KAPI,MEŞELİK,TAKSİM KUYU,ÇUKURLU ÇEŞME,İPEK,İSTİKLAL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271147)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah DÜZGÜN,ERDEM,ESERCİ,GİRNE,KAPLICALAR,POLİGON,SEVİM,SEZGİN,YENİGÜN,ÇAKMAK sk / YENİKÖY mah DAİRE,DEFİNE,KÖYBAŞI,VAPUR İSKELESİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282771)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR,ALSANCAK ÇIKMAZI,AZİM ÇIKMAZI,AĞAÇALTI,BULUT ÇIKMAZI,CEM,DEĞER,DİREKLİ,HACI ALİ PAŞA,HAYDAR ALİYEV,HEKİM,KEÇECİZADE,KİREÇ BAYIRI,KİREÇLİ ÇEŞME,MEHMET EFENDİ,MISIR,MÜHENDİS HÜSEYİN,RAİF BEY,SERİN ÇIKMAZI,SU YOLCU BEKİR,TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI,YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL,ÇAM YOLU,ÖMÜR TEPE,İSHAK sk / TARABYA mah ÇAM YOLU sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282777)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ARDIÇ,PALMİYE,UĞUR MUMCU sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277383)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ARDIÇ,LALE sk 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277407)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BEŞEVLER,ÇATALCA sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277323)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA,709.,710.,AŞIK VEYSEL,FULYA,GONCAGÜL,HATBOYU,KESTANE,MİNE,PELİN,ÇINAR,ŞEHİT CEMAL DİNÇ sk 09:30-17:30 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283027)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL,KÜÇÜK NERGİS sk / 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277410)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR,DENİZCİ,DENİZKENT,ERGUVAN,NECATİ KALFA,SAKARYA,TAÇ,TERAKKİ,YEŞİLKENT sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283303)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN,BEBEK BOSTANI,CEVDETPAŞA,DAYIBEY,EHRAM YOKUŞU,ERGUVAN,GERMENCİK,KÜÇÜKBEBEK,KÜÇÜKBEBEK DERE,TANOVA SİTESİ YOLU,YENİYOL ÇIKMAZI,ÇATALHÖYÜK,ÖZLEMLİ,İBRİKTAR,İBRİKTAR ARALIĞI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2273868)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah UZUNCA sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY,BEYAZGÜL,BOYALIKÖŞK,ELÇİ,HAREMEYN,HAREMEYN ÇIKMAZI,KİREÇHANE,LÜTFİYEMEVKİİ,PALACI,REŞAT NURİ GÜNTEKİN,SEKBANLAR,VEZİRKÖŞKÜ,ÇELİK sk / BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI,BAĞARASI,BEBEK HAMAMI,BEBEKÖY,BORNOVA,BOSTANÜSTÜ,BÜYÜKBEBEK DERESİ,CEMRE,CEVDETPAŞA,ECZANE ÇIKMAZI,EHRAM YOKUŞU,ERCÜMENT EKREM TALU,GERMENCİK,HÜSNÜ KORTEL,KARAMAN,KORTEL KORUSU YOLU,LÜTFİYEMEVKİİ,MANOLYA,MEYGEDE,NEŞE,REŞAT NURİ GÜNTEKİN,SELÇUK,VEZİRKÖŞKÜ,VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI,YENİYOL ÇIKMAZI,YOĞURTÇU ZÜLFÜ,ÖZLEMLİ,İNŞİRAH sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI,PALACI,SEKBANLAR,İETT BLOKLARI YOLU sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2273869)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758.,1759.,1760.,1761.,1762.,1763.,1764.,1765.,MEHMET AKİF,ŞEHİT HACI ALKAN sk / KEMALPAŞA mah HACI BEKTAŞİ VELİ sk 09:00-11:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277350)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655.,KÜÇÜK HALKALI sk 13:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277414)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1656.,1657.,1663.,1665.,1666.,1667.,1668.,1669.,1670.,1672.,1673.,1674.,1675. sk 11:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277380)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283438)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM,ARPA,DİLEK,NATO,NATO ÇIKMAZI,NUSRET,OĞUZELİ,SARIKAYA,ÇAVDAR,İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283439)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN,1.TOMURCUK,SERA,ÇEŞMEBAŞI,İSTANBUL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2284406)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEYLAN,2.KAYNAK,3.KARANFİL,DEMİR,GÖKPINAR,GÖKTÜRK,KARACA,KIVRIM,MISIR,

NAKIŞ,ORMAN,ZAKKUM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283460)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKTENLİ,AKÇAKENT,ALTINTAŞ,ATASÖZÜ,AĞRI DAĞI,BARAJ,BASİRET,BÖĞÜRTLEN,BÜYÜKYALI,BİLGE,CÖMERT,ESLEM,FAZİLET,GÖKÇE,IĞDIR,

KALEKAPI,KALİTE,KISIKLI,KOZALAKLI,KOÇAK,MAYIS,MUTLUGÜL,MUZAFFER,

NASİP,OMUZDAŞ, ORUÇ,PANCAR,SAKİNE,SAKİNLER,SENİH,SPOR,ULUDAĞ,URAL,VARIŞ,YORULMAZ,YUSUF,

ZİYAFET,ÖMER SEYFETTİN,ÜZÜMBAĞI,İNANÇ,ŞAMDAN sk / SANCAKTEPE mah ALBAYRAK,ALPARSLAN,AYDOS,BENT,DEMİRYOLU,ESENDORUK,GÜMÜŞKUMSAL,HALİL ALBAYRAK,KEMAL KAYACAN,KULA,KÜÇÜKMENDERES,MERYEM,METİN,MOĞOL,NECİP FAZIL KISAKÜREK,NİYAZİ ALBAYRAK,RAHMİ ALBAYRAK,SAMİ ALBAYRAK,SEYHAN,TUANA,YEŞİLEVLER,YEŞİLOVA,YEŞİLÇAM,İLİM,İRADE,İÇEL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283456)

– İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DOKUMACILAR SİTESİ,KARACABEY sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271752)