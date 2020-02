Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi 13 Şubat 2020 Perşembe

BEDAŞ, 13 Şubat 2020 Perşembe günü için İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bilindiği gibi, planlı kesinti başta olmak üzere arızadan kaynaklı İstanbul elektrik kesintileri BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruluyor. Böyle olunca da, vatandaşlar da 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusunun cevabını hızlı bir şekilde öğrenebiliyor. İşte, 13 Şubat 2020 Perşembe günü için İstanbul elektrik kesintisi programı...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 276., BAĞCILAR, HAKKI BAŞAR sk / TUNA mah 688., 693., 694., 699., 721., 722., 723., 723/1., 724., 724/1., 725., 726., 727., 727/1., 728., 729., BAĞCILAR, SAKARYA, ÇİNÇİN DERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330769)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 1993., 1994., 1995., 1997., ŞEHİTLER sk 00:10-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2343258)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALAÇAM ÇIKMAZI, ARDA, ARK ÇIKMAZI, AYDER, BAYIR, BAĞ, BİLGE KAĞAN, BİLGEHAN, DEDEKORKUT, DEFNE, GONCA, GÜLDEFNE ÇIKMAZI, HEYBETLİ ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, KURŞUNLU, MANİSA, MERİÇ ÇIKMAZI, SAKA ÇIKMAZI, SELVİ ÇIKMAZI, SEVGİ, TUNA ÇIKMAZI, TİYATRO, ÇİĞDEM, ŞEFKAT ÇIKMAZI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345105)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, AKBAYIR, BALABAN, DÜBEK, GÜLGONCA ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KALFAKÖY, KARACAKÖY, NAMAZGAH, RANA ÇIKMAZI, SAHRA, SEHER, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÇAMLICA, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345138)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞLIK sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345123)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYTAR, BAŞA, BAŞLIK, BİLGİN, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NİSBETİYE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345122)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345973)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AHMET RÜFAİ, ALBAYRAK, AVCIBAŞI, AYNALI DÜKKAN, AYNALI DÜKKAN ÇIKMAZI, AYVANSARAY, AYVANSARAY KUYUSU, AYVANSARAY KÜLHANI, CAMBAZ, CAMBAZ ÇIKMAZI, DERVİŞZADE, DERVİŞZADE ARALIĞI, DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI, DRAMAN, ESNAF LONCASI, GEVGİLİ, HACI RIZA, HACI İSA BOSTANI, HACI İSA MEKTEBİ, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, HELVACI HASAN, KAMIŞ, KANDİLLİ TÜRBE, KANDİLLİ TÜRBE ÇIKMAZI, KARİYE HANI, KASER, KESMEKAYA, KEÇECİ, KIRKAMBAR, KUNDAKÇI, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, MAHKEME KÜLHANI, MAHKEME KÜLHANI ARALIĞI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI ÇIKMAZI, ODALAR ÇIKMAZI, PASTIRMACI YOKUŞU, PASTIRMACI ÇIKMAZI, PÜSKÜLLÜ, SAKALAR YOKUŞU, SALDIRMA, SALMA TOMRUK, SARI ÇİZMELİ, SEBİL, SULTAN ÇEŞMESİ, TANDIR, TATLICI, TOPTANCI, TÜRKELİ 1., YATAĞAN HAMAMI, YÖRÜK, ÇEMBER, ÇETİK PABUÇLU sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ARI, AYNALI DÜKKAN, BESTEKÂR SERVET, CEPKEN, DERVİŞ ALİ, DERVİŞ ALİ ÇIKMAZI, DRAMAN, DİLMAÇ, HACI RIZA, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, KASAP, KEFEVİ, KESMEKAYA, MİRAÇ, SALMA TOMRUK, SEBZE BOSTANI, SEBZE BOSTANI ARALIĞI, SENA, SÖĞÜTLÜ BAKKAL, TETİK, TOPTANCI, YAHYAZADE, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk / MUHSİNE HATUN mah TAVAŞİÇEŞMESİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345310)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346304)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DİLAVER, GÜZELCE, KARAYOL, MENEKŞE, SEÇENLER, ÇATALCA, İLKE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346063)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, ALAGÖZ, ALAY, AYTEKİN, BAHARİYE, BAKIR, BUKLE, DAMLASAKIZ, FERİDE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KARDEŞLER, KURUÇEŞME, KÜLHAN, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELODİ, MELİS, MERMER, METEOR, MÜNEVVER, REYHAN, SULTAN FATİH, TEKİN, YEDİKULE, YEDİTEPE, ZERAFET, ZİYA GÖKALP, ÖNER, ÖZVEREN, ŞULE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345336)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 755., CENGİZ TOPEL sk / HÜRRİYET mah 316., CENGİZ TOPEL, KÖŞK sk / YENİ MAHALLE mah 501., CENGİZ TOPEL, KÖŞK sk 12:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345356)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATMACA, AY, BEYZADE, BÜLBÜL, DOĞAN, DUMLU, DÜLGER, FERAHLAR, FÜZE, FÜZE ÇIKMAZI, GÜHER, KARAKARTAL, KEKLİK, KULA, KUMRU, MESUT, MESUT ÇIKMAZI, MUDANYA, MİMAR SİNAN, SEFA, SEZGİN, TÜLİN, ULUGAZİ, URBAN, YILDIZ 2, ÇELİK HANÇER, ÖZLEM 1, ŞAHİN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347891)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AKIN, ATA, BARIŞ, BUKET, DEMET, KIVANÇ, ŞELALE sk DOĞA PARKI CD. SANATÇILAR SK, 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347277)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1552. sk 1530 sk, 1526 sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347855)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347390)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BANDIRMA, BAŞTOPÇU, DEDE EFENDİ, ERİŞ, EŞRAF, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, HOCA AHMET YESEVİ, KOÇAK, KUZEY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MURAKIP, YENİYOL, YURDAGÜL, ZÜMRE, ÜÇNAR sk / ATATÜRK mah KÖRFEZ, ZEYNEP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345368)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, CİHANGİR, KOCA YUSUF, SARAYLI, SEMİHA, VAKKAS, YEŞİLBAHÇE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345372)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 107., 108., 110., 125., 170., 171., 172., 206., AYAZAĞA 170. ÇIKMAZI, HADIMKORU YOLU, ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347508)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, ALİ BALCIOĞLU, BALABAN ÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, GÖKTÜRK, HASAN GÜNEŞ, KAKTÜS, KANDİL, KARBEYAZ, KASIMPATI, KIRSAL, MİMAR HAYRETTİN, SOĞANLI, İSMET İNÖNÜ sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348021)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ,MİLLET cad, ALİ BALCIOĞLU, BALABAN ÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, GÖKTÜRK, HASAN GÜNEŞ, KAKTÜS, KANDİL, KARBEYAZ, KASIMPATI, KIRSAL, MİMAR HAYRETTİN, SOĞANLI, İSMET İNÖNÜ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347539)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1498., 1499., GÜLBAHAR, ŞEHİT DOĞAN ÖZTÜRK sk / BAĞLAR mah 1. sk 11:00-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347534)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATOM, BAĞCILAR, BAĞCILAR 2. ARA, BERRAK, DORUK , GÜLER 1, GÜVERCİN 1, HAVUZLU, KIBRIS, KUYULU, MARTI 1, NURLU, SAHRA, SERHAT 2, ÇELİK HANÇER 6., ÖZLER sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah KIBRIS, KUYULU sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347894)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347541)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., FEVZİ ÇAKMAK, KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 13., 14., 20., 23., 24., KOÇMAN, OSMAN PAŞA sk / GÜNEŞLİ mah KOÇMAN sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347520)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 19., CUMHURİYET sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347555)



- Ferahevler Mahallesi Avşar sokak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Füniküler Metro Şantiyesi, Güngör sokak Acıbadem Hastanesi Şantiyesi 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347511)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 19., CUMHURİYET sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347554)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1019., 1020., 1023., 1028., 1029., 1030., 1030/1., 1030/2., 1030/3., 1030/4., 1031., 1032/1., 1033., 1034., 1034/1., 1035., 1036., 1036/1., 1037., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., ERHAN ÇAVUŞOĞLU sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347565)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347692)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, CELALİYE, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, PIRLANTA, SERDAR, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347694)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah ATAYURT, GÜLÇİÇEĞİ, GÜLİSTAN, HAT ÜSTÜ, LEYLAK, SÖZER, TEPE, VALİ KONAĞI, ÖZER, İSMAİL CEM sk / 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348096)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BASINKÖY İSTANBUL, HAT ÜSTÜ sk 11:15-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348100)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah KARANFİL ÇİÇEĞİ, MEHMET GERGELİ, ORMAN, SEVİNÇ, ŞEHİT AHMET ERSOY sk 15:15-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348105)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, BAŞAK, ESER, GONCA, GÜL, KAFKAS, RUMELİ, TEPEÜSTÜ, ÇAĞRI sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349879)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NİLGÜN, AKDENİZ, ALİBEY , ARKIN, AYTÜL, BAKİ, BİRSEN, DİLEK, EMEL, EREN, FİGEN, GÜLŞEN, GÜZİN, KASIMPATI, MİHRİBAN, MİMOZA, SOKULLU, YAVUZ SELİM, YENAL, ZÜHRE, ZÜLÜF, ÖZNUR, İLKE, İĞDE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, DESTAN, ECE, GAMZE, HİMMET, KORU, KUBAN, LİSE, OSMANPAŞA, ÇINAR, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah AKİF, ALAPINAR, ALAÇAM, ALPER, ALTUĞ, ALÇİN, ALİBEY, ANZER, ARALIK, ARI, ARTI, AS, AYDEMİR, AYLİN, AYYÜZLÜ, BAL, BALSUYU, BARIŞ, BEDİR, BEHRAM, BENNUR, BEYAZGELİNCİK, BİRGÜL, BİRSEN, CANSU, CEMAL, DARGIN, DENİZ, DORUK, DRAM, DİKİLİTAŞ, DİYAR, EMRAH, EMİN, ERDİNÇ, ERGÜN, ERHAN, EYÜP SULTAN, EĞRİÇINAR, FEDAKAR, GÜNEY, GÜVEN, HASRET, HAVADAR, HEYBETLİ, HÜSNÜHAL, KANLICA, KAPTANPAŞA, KARADUT, KARANFİL, KARASU, KARDEŞLER, KASIM ÇIKMAZI, KINA, KISMET, KUBAN, KUTLU, KÖPRÜ, LEYLAK, MALKOÇ, MALTA, MENEKŞE, MESKEN, MEYAN, MUTLUCAN, MİMAR, MİS, NADİDE, NAR ÇİÇEĞİ, NASİP, NURAY, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, PETEK, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SEZGİN, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜMBÜL, SÜSLER, TAHİR, TUĞÇE, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ZAMAN, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇEMEN, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZELLER, ÖZEN, ÖĞÜT, İSMET, ŞAİR NİGAR, ŞECAAT, ŞEHİT MUSTAFA BURCU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349941)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AKSEV, ALTINBAŞAK, ASAF, BAŞKIR, BÜLBÜL, CAN, CANSIZ, CEFAKAR, CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAD, CİHAN, CİHANGİR, CİVAN, DENİZCİ, DOĞAN, DÖNENCE, DİLEK, EFENDİ, KADEM, KAĞITHANE BARBAROS, KEKLİK, KUĞU, LADİN, MURAT, NATO, OĞUZELİ, SIRMALI, SOYLU, SİTE, TURNA, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇAMLIBEL, ÇAMÖZÜ, ÇARDAK, ÇARIKÇI, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇAVDAR, ÇAYKARA, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLA, ÇEKİMSER, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINARLI, ÇIĞIR, ÇIĞIRTKAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM, ÜZÜMBAĞI, İBNİ SİNA, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU, ŞADIRVAN sk / SULTAN SELİM mah BESTEKAR, BULUT, BUYRUK, BUĞU, KAĞITHANE BARBAROS, ÖZVERİ sk / TELSİZLER mah BENEK sk / ÇAĞLAYAN mah VATAN sk / ŞİRİNTEPE mah AKSÖĞÜT sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349963)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah FATİH, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350091)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ÇAMPARK sk / HÜRRİYET mah AĞAÇ, DEMET, DEREBAĞ, DEREBAŞI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİN, EĞİTİM, GÖLBAŞI, HİRA, KAVAK KÜMESİ, KAYA KÜMESİ, KURŞUN, SALKIM, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SAYGI, SAĞLAM, SEVİM, TARÇIN, TAŞOCAĞI, TAŞOCAĞI KÜMESİ, UYUM, YUSUF, ÇAMOLUK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞAKAYIK sk / ÇAĞLAYAN mah TAŞOCAĞI, ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350016)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, FATİH, GÜLBAHAR, HALİÇ, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, OK, PINAR, YENİYOL, ZAKKUM, ZÜMRÜTTAŞI, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, BARAN, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, DEFNE, ELA, ENES, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HOŞSOHBET, LARA, OKUL ARKASI, SİLAHTAR, ÇAMLICA, ÖZLER, İSTİKLAL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350025)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah AKMEŞE, ALTINAY, CENDERE, GÖKDENİZ, GÜRGEN, LADİN, LEMAN, NİLÜFER, ORTANCA, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk / HUZUR mah CENDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350061)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, ATMACA, BADE, BAYIR, BEKÇİ, BILDIRCIN, ELİF EFENDİ, FUADİYE, FUADİYE ÇIKMAZI, GÜLDÜRMEZ, HALICIOĞLU OKMEYDANI, KISA BAYIR, LEYLEK, MUHLİS BAKKAL, MURAT, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YAZMACI BAYRAM, YENİ BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, YENİ ÇINAR, ZOR BAYIR, ÇELEBİ, ÖZGÜR, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350093)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE, UÇKU, ŞEKER, ŞENKAL sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, ADAŞ, ADEM, AKŞAM, AKŞEN, AMAÇ, ANT, ARDAHAN, ARİF, ASİL, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYAN, AYARCI, AZİM, AZİZ, AĞAÇLI, AŞİYAN, DEVRAN, ECDAD, GÜMÜŞHANE, GÜZELDERE, PLEVNE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350094)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, KARTOPU ÇIKMAZI, KIZILCIK MAHMUT, KÖZ, LİMAN, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349979)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÜFTE sk / HAMİDİYE mah ARİFE, BİLEK, ESER, GÜL, OSMANGAZİ, SAFA sk / MERKEZ mah MEKTEP sk, DİLEK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350001)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, EFE, EZGİ, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PELİN, RUMELİ, SENA, SOĞUKSU, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350095)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, FİDAN, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, VURAL, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA, VEFA POYRAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348248)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah CAFER, GÜZELDERE sk / ÇELİKTEPE mah ALACA, ALPTEKİN, BABA İSHAK, BAHARİYE, BAYIR, BERGAMA, BOZOKLAR, BOĞAZKESEN, CANDAR, CEYHAN, DEFNENAZ, EVREN, EYALET, GAYRETLİ, GEDİZ, GEDİZ ÇIKMAZI, GEYLANİ, GÖL, GÜNYAMAÇ, GÜRDAL, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HATMİ, HAYIRLI, HOŞSADA, HÜRMET, KALEM, KALEM ÇIKMAZI, KANCA, KANUNİ, KARAŞAHİN, KIVILCIM, KIYIBOYU, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MELEKOTU, MESUDİYE, MUŞTA, NANE, OKÇULAR, OZAN, SELİM, SUADİYE, TİBET, ULUBATLI, UTKU, VANİLYA, YENİYOL, YILDIRIM BEYAZIT, YUVA, ZENCEFİL, ÖZLEM, ÜSKÜP, ÜÇOKLAR, İLHANLAR, ŞEHİT KARAKUŞLAR, ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK, ŞEREFE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349994)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, EFE, EZGİ, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PELİN, RUMELİ, SENA, SOĞUKSU, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349999)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilçesi ORTABAYIR Mah. AYDIN SK, 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350014)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah FATİH, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350023)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU, ALADAĞ, BAŞKIR, CAN, CANSIZ, CESUR, CİHAN, GÖNEN, GÜLDEREN, GÜLİZAR, KADEM, KEKLİK, KUĞU, NARİN, SARIKAYA, SÜVARİ, TAKDİR, ÇETİN, ŞANTİYE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, BURÇAK, CESUR, KADINELİ, KANARYA 1, LALE 2, MERİÇ 1, SAKARYA, UFUK, YİĞİDO sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350029)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ASAF, CESUR, CEVHER, CİHANGİR, DOĞAN, DÖNENCE, KAĞITHANE BARBAROS, NATO, ÇALIŞKAN, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, İBNİ SİNA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350065)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BADE, BADEM, BARIŞÇI, BATANAY, BENT, BESTEKAR, BEYZADE, BORA, BUZBAĞ, BÜLENT, BİLENİR, BİLGE, BİLGİN, GÖKDOĞAN, GÜLDALI, SEVECEN, SULTAN SELİM, TADİLAT, TAŞÇI sk / YEŞİLCE mah ATANUR, AYDINLAR, BEYZADE, DAL, DALGIN, DALGIN ÇIKMAZI, DAMAR, DEFİLE, DENK, DERGİ, KAĞITHANE BARBAROS, TAŞÇI, ÖMÜR, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350073)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, UZUN BAYIR, İMRAHOR cad. / ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, DEREİÇİ BORSA, DERKA, KANARYA, MEHTAP, MERCAN, PAZARALTI, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI, ZAFER, İMRAHOR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350081)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, UZUN BAYIR, İMRAHOR sk / ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, DEREİÇİ BORSA, DERKA, KANARYA, MEHTAP, MERCAN, PAZARALTI, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI, ZAFER, İMRAHOR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350085)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490/1., 2491., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., 2508., 2509., 2512., ATATÜRK, T, U, V, Y sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347578)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, 2. BAYIR, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, GAZİ, MELEK, MELEK HATUN, SEVEN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, DİK, KAYA, KESKİN, POYRAZ, YAN sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347567)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ Mh. 360., 387., 397., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 412., 414., 415., 418., 419., 420., 421., 422., 423., 424., 425., 438., 440., 441., 444., 445., HOCA AHMET YESEVİ Cd. 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351774)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-708, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-770, G-800, G-811, G-814, G-819, G-820, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-852, G-854, G-855, G-858, G-864, G-869, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-879, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-912, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351800)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DİNÇER, EKER, GÜLİSTAN sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351910)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ANADOLU, CEVAHİR, KAVAKLI, TAĞMAÇ sk / KANARYA mah ANADOLU sk / SULTAN MURAT mah ANADOLU, KAYA, KISA ANADOLU, OYUKLU sk 10:30-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348484)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ANAFARTALAR sk / İSTASYON mah 1421. sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352113)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah BALCI, KUTLUBEY, MELİKŞAH sk 11:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351841)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AYŞESULTAN, CEVDETPAŞA, ERGUVAN, İNŞİRAH sk 15:19-17:19 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351843)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah VALİLİK YOLU sk 13:30-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348103)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, GÜNER, HAZAR, YEŞİLTEPE, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 2.UĞUR, 3.BARBAROS, EMRE, HAZAR, KEMALPAŞA, KILIÇ ALİ, ONUR, PİRİ REİS, ULUS, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353767)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353772)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA, AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, HATBOYU, MANOLYA, ÇINAR sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352775)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINBAŞAK, BAŞKIR, BÜLBÜL, CANSIZ, CEFAKAR, CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİVAN, DENİZCİ, EFENDİ, KADEM, KAĞITHANE BARBAROS, KEKLİK, KUĞU, LADİN, MURAT, SIRMALI, SOYLU, TURNA, ÇAYKARA, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLA, ÇEKİMSER, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇIĞIR, ÇIĞIRTKAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM, ÜZÜMBAĞI, ŞADIRVAN sk / SULTAN SELİM mah BESTEKAR, BULUT, BUYRUK, BUĞU, KAĞITHANE BARBAROS, ÖZVERİ sk / TELSİZLER mah BENEK sk / ÇAĞLAYAN mah VATAN sk / ŞİRİNTEPE mah AKSÖĞÜT sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353791)



- KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1.KARTAL, 2.EREN, 2.NAMIK KEMAL, 2.ORTA, 2.ŞEKER, ALTAN, BELEDİYE, GEÇİT, GÖNÜL, KARTALTEPE YAN YOLU, KESKİN, KISA, MESİR, OTEL, PAMUK, SADIK, SÜVARİ, ÇARŞI, ŞENEL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352781)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah KOCATEPE sk / YEŞİLOVA mah 1.ATİLLA, 1.TERZİ, 3.GAZİ, 3.OĞUZHAN, 3.TUNA, 3.İNCİ, 5.CAMİ, 5.DERE, 5.MUTLU, 5.ÇİMEN, 6.KARANFİL, DELİ ORMAN, DUMLUPINAR, EFE, FEVZİ ÇAKMAK, HÜR ÇIKMAZI, KOCATEPE, REYHAN, SAKARYA, TANSEL, ÖKMEN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352784)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, 3.YAVUZ SELİM, BEŞYOL YAN YOLU, CAMİ, SİTELER ÇIKMAZI, ÇAMLIBEL, ÇİMEN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352096)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHU, ALBATROS, ALKIŞ BARIŞ, AS, ATATÜRK, AŞIK VEYSEL, BAHARDALI, BARBAROS 1, CEYLAN 2, DERAN, FUNDA, GELİNCİK, HAMİYET YÜCESES, HÜLYA KOÇYİĞİT, KILIÇ ALİPAŞA, KORDONBOYU, MELTEM 1, MÜZEYYEN SENAR, MİNE, NEŞE 1, NUSRET ERSÖZ, ORKİDE, PARMAKSIZ, SEDA, SEDEF, SELEN, SERİNPINAR, SEVİM, SEVİNÇ, SOYER, SOYLU, YOSUN, ZEKİ MÜREN, İPLİKÇİ sk / PINARTEPE mah AKBULUT, AYYILDIZ 1, BARBAROS 1, BAŞAR 1, BAŞÖZ, ERKUT, ESİN 1, MEHMET AKİF ERSOY, NİSA 1, SACİDE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348701)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869., 1881., 1882., 1953., UFUK sk / YEŞİLKENT mah 1953., NAZIM HİKMET sk 10:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352152)