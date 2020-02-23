İstanbul elektrik kesintisi listesi 23 Şubat 2020 Pazar: BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Planlı elektrik kesintisi, elektrik hatlarında meydana gelen arızaları gidermek ya da bakım işlemi gerçekleştirmek için BEDAŞ tarafından her gün yapılıyor. Pazar gününde de vatandaşlar elektrik kesintisi olan mahalle ve ilçeleri araştırıyorlar. BEDAŞ, 23 Şubat 2020 Pazar günü için İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bilindiği gibi, planlı kesinti başta olmak üzere arızadan kaynaklı İstanbul elektrik kesintileri BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruluyor. Böyle olunca, vatandaşlar da 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusunun cevabını hızlı bir şekilde öğrenebiliyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 23 Şubat 2020 Pazar günü için İstanbul elektrik kesintisi programı listesi...

23 ŞUBAT 2020 PAZAR GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2186., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., FETİH sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353727)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2249., 2250., 2251., 2252., 2253., 2254., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., 2262., VEYSEL KARANİ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355939)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 436., 437., 438., 439., 440., 502., 508., 509., 510., 513., 514., 515., 516., 517., 520., 522., CENGİZ TOPEL, KARAOSMANOĞLU, OKUL, ÇENGEL sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355946)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2234., 2238., 2239., 2240., 2319., ADALET, ADNAN MENDERES, BOĞAZİÇİ, EBRU, GAYE, PANAYIR sk 12:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360869)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, ATASAY, AYERDEM, BESTEKAR, BUYRUK, GAZİEMİR, GÖKOVA, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, NECİP FAZIL, RAHMİ, SALKIM SÖĞÜT, YAŞAR KEMAL, YURDAGÜL, ZÜMRE, İNCESU sk / YUNUS EMRE mah ŞİRİNDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360180)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360336)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, CELALİYE, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, PIRLANTA, SERDAR, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360324)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ABİDE, ALTINKAYA, ALİZE, BANKALAR, BELDA, FUNDA 2, GÜVERCİNLİK, HÜR 1, LAVANTA 2, LODOS, MURATBEY, NAMIK KEMAL, PINAR 1, SELEN 1, SENA, SUDE, TAŞKUYU, TÜRKSOY, ULUS 1, YAVRU VATAN, YAVUZTÜRK, ÖZGÜÇ, ÖZIŞIK, ÜLKE, ÜLKÜMEN, ÜMİT, İSMETPAŞA 1, İSTİKLAL 1 sk / GÜZELCE mah ÜMİT 1 sk / KAMİLOBA mah NAMIK KEMAL 2 sk / ULUS mah İSMETPAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360337)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, HUTBE, KAVAKLI, KÖSE, SEHER, SOYLU, TERZİ, İNCEKUM, ŞENLER sk / ORTAKÖY mah İLTER, KÖSEM SULTAN, HARPUT, YELDEĞİRMEN cad / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363904)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, HUTBE, KAVAKLI, KÖSE, SEHER, SOYLU, TERZİ, İNCEKUM, ŞENLER sk / ORTAKÖY mah İLTER, KÖSEM SULTAN, HARPUT, YELDEĞİRMEN cad / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363911)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1115., 1121., 1124., 1134., 1134/1., 1135., 1136., 1137., 1145., 1146., 1150., 1150/1., 1151., 1179., 1212., 1213., 1214., 1215., 1216., 1217., 1218., 1221., KÖROĞLU, MEHMET AKİF, MENDERES sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363869)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AKSEV, ASAF, CAN, CESUR, CEVHER, CİHAD, CİHAN, CİHANGİR, DOĞAN, DÖNENCE, DİLEK, KAĞITHANE BARBAROS, MURAT, NATO, OĞUZELİ, SİTE, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇAMLIBEL, ÇAMÖZÜ, ÇARIKÇI, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇAVDAR, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBNİ SİNA, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366456)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365522)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YILDIRIM BEYAZIT sk / İSLAMBEY mah AFŞAR, AKDERE, BOSNA, BOZKIR, FEDA, GÜLNİHAL, GÜMÜŞPALA, GÜNGÖRMÜŞ, KAVACIK, KEŞŞAF, MIZRAK, OKÇU TEPE, RAST, SALİH, SANCAKLI, SERDENGEÇTİ, SEZGİN, TRUVA, TİYATRO, YASA, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, ZİNCİRLİKUYU, ÇAMLIÇEŞME, ÇAYBAŞI, ŞENAY sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365591)

- İSTANBUL, KAĞITHANE, SEYRANTEPE MAH. ALTINAY CAD. AKİDE SOKAK, BAHAR SOKAK, 10:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365623)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah CİHANŞAH, CİHAN,GÖKÇE, KANARYA, KAĞITHANE, TAŞOCAĞI, VATAN, YAYLA, ZENGİN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365619)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah FERMENECİLER, PERÇEMLİ, TERSANE sk / BEREKETZADE mah BANKALAR sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah GÜMRÜK, KEMANKEŞ, RIHTIM sk / MÜEYYETZADE mah ARŞIN, AYNALI LOKANTA, KEMERALTI, NECATİBEY sk 21:00-01:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365564)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ MAH., SEÇKİN SOKAK, KAĞITHANE CAD. 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368139)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, FEZA, FUNDA, OBA sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368100)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1678. sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367140)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES sk 11:30-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368161)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 212. 213, 219. 218, 217, 216, 215, 214, 301. sk / 09:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367424)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, AKKUŞ, AKLEYLEK, AKÇAM, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, BÜLBÜL, CENK KORAY, DALGIÇKUŞU, DOĞA PARKI, EBABİL, KEMAL SUNAL, MARMARA, PIRILTI, SANATÇILAR, SIĞIRCIK, SU ÇIKMAZI, SÜZER, ÜVEYİK, İBİBİK ÇIKMAZI, İSKETE ÇIKMAZI, İSPİNOZ ÇIKMAZI sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADA, AHMET TANER KIŞLALI, AKIN, ALİ KARA, ATA, AVNİ AKYOL, BARIŞ, BUKET, DELTA, DEMET, DENİZ, DENİZATI, DENİZYILDIZI, ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, GÜNBATIMI, KASIRGA, KELEBEK, KIVANÇ, MERCAN, NEZİH BARUT, OKYANUS, PASİFİK, PAZARTÜRK, POSTA, RÜZGAR, SAMYELİ, SANDAL, SEDEF, SÜZER, TAYFUN, YAKAMOZ, YAMAÇ ÇIKMAZI, YELKEN, YENGEÇ, YOSUN, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN, ŞELALE sk // 04:00-06:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368102)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES sk 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368159)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1314. ÇIKMAZ, 2.ERGUVAN, 2.YILDIZ, 3.YILDIRIM, KARS sk 09:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368315)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKAR, AKSU, ASLANTEPE, DAR, DOYRAN, FİLİZ, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ, ÇINARCIK, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368249)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ALTINTEPE, ASLANTEPE, DOĞANAY, FEVZİ PAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA, KIVANÇ, KONDOVA, KUTLU, METE, POYRAZ, SÜLÜN, SİNEM, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ CAMİ, YÜCE, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah MARMARA sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367439)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah BEREKETZADE MEDRESESİ, BİLLUR, FERMENECİLER, GALATA HIRDAVATÇILAR, KALAFAT, PERÇEMLİ, TERSANE, ÖMERAĞA sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, HOROZ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah GÜMRÜK, KEMANKEŞ, RIHTIM sk / MÜEYYETZADE mah ARŞIN, AYNALI LOKANTA, KEMERALTI, NECATİBEY sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367480)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP KAYYUM, BAKIR, DİKİŞÇİ, FERMENECİLER, KALAFAT, KURTÇU HAMAM, KUYUMCU TAHİR, MAKARACILAR, SAMUR, TERSANE, YELKENCİLER, YEMENİCİLER, ZİNDAN, ZİYALI sk 09:01-18:01 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368376)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah ÖMER HAYYAM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368380)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER sk / HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, BURMA, DİLAVER, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KADIKÖY, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, MAARİF, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇANKAYA, ÇAYLI, İSTİKLAL sk / KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368968)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, AĞAÇKAKAN , BİBERİYE , ESKİ EDİRNE ASFALTI, HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , KIRKPINAR , MADEN, MENDERES, MÜŞERREF , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SEYMEN , TOPRAKÇI , ZİYADE, ÇINGIRAK , İSKENDER sk // / SULTANGAZİ ilce MERKEZ ESKİ HABİPLER mah CAN, CEVİZ, DEMİRCİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FESLEĞENLER, FULYA, FİDAN, GALİP ESMER, GELİNCİKLER, KARANFİLLER, KUŞBURNU, LALEZAR, MANOLYALAR, MENEKŞELER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜLLER, TAŞ, TÜREL, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, YILDIZLAR, YONCA, ZAKKUM, ÇAM, ÇELİK, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİM, ÇİĞDEMLİ sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2700., 2701., 2702., 2704., 2710., 2711., 2712., 2714., 2714/1., 2714/2., 2715., 2716., 2716/1., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719/1., 2720., 2721/1., 2721/3., 2722., 2722/1., 2722/2., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI, SELÇUKLU, Z-1 sk / YAYLA mah AKASYA, AKÇAY, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367566)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÜLTEKİN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368800)

- Çekirge ve çevresi node03 22.2.2020 03:46:36 08:00-20:00 saatleri arasında Trafo bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(1)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ADIGÜZEL, AGAH, AYDENİZ, BAHAR, BAĞ, BOSTAN, BİROL, ENİS, ESEN, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR, GÜRCAN, LATİF, LEVENT, MAYA, MERAL, NUR, SİNANPAŞA, TAYFUN, TEPE, UYGUN, UYSAL, VATAN, YILDIZHAN, YÜZYIL, ZENGİN, ZÜMRÜT, ŞAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369298)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370119)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, 1506., ALAKARGA, BÜLBÜL, DEVE KUŞU, DR. SADIK AHMET, GÜVERCİN, MAVİKUŞ, PİLİÇ, TOY, İSKETE, ŞAHİN sk 11:00-18:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369507)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1855., 1866., 1867., 1869., 1870., 1871., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2336., MASLAK sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367500)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2658. sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367490)

- Çekirge ve çevresi node03 22.2.2020 03:46:36 08:00-20:00 saatleri arasında Trafo bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19750473)