Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ 25 Nisan İstanbul elektrik kesintisi programı

İstanbul'un belirli ilçelerinde ve mahallelerinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul 25 Nisan elektrik kesintisi programı duyuruldu. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeni ile elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik dağıtımı görevi üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) tarafından yayımlanan planlı kesinti listesi de vatandaşlarca merak ediliyor. Günlük kesintiler hayatı olumsuz etkilediği gibi işlerin aksamasına sebep oluyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar '' Elektrikler ne zaman gelecek? '' sorusuna yanıt arıyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, 25 Nisan 2020 Cumartesi AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi arıza programı

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 5., DEMİRCİLER SİTESİ 6. sk 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2447754)

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU, MALTEPE KIŞLA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446988)

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇİN, BAHAR, EBABİL, EVLİYA, FEZA, GÜNEŞ, KARANFİL, KASIMPATI, KIR, LALE, LAVANTA, MESCİT, MEVSİM, OKUL YOLU, PETEK, SELAM, YAYLA, ZEYBEK, ŞEN sk 05:00-08:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2443372)

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU, SAYDAĞ sk / ALKENT 2000 mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2439152)

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 2679., 2680., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., AHMET HAŞİM, AYASOFYA, EYLÜL, MEHTAP, OCAK sk / OSMANGAZİ mah AHMET HAŞİM, AKREP, AYASOFYA, EFELİK, TERAZİ sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446868)

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÖRGÜLÜ sk / SULTAN SELİM mah BAKAY sk //ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, DR. FUAT GÜNDÜZ, ESKİ OSMANLI, GÜVENEVLER, HARK, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, MECİDİYE KUYU, MUHTAR ŞEVKİ, İSMAİL TARTAN, ŞAHİNLER, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446679)

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 25 NİSAN

AYEDAŞ'IN resmi internet sitesinde İstanbul'un Anadolu Yakası için bir kesinti programı görülmemekle beraber, şu uyarı yer almaktadır:

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.