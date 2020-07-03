İstanbul 3 Temmuz planlı ve güncel elektrik kesintisi programı! AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 3 Temmuz 2020 Cuma günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 3 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 TEMMUZ 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, DEFNE, SEKOYA sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541989)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, HARMANYERİ sk 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536646)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1366. sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah BAHAR, BALIKÇI, DEFNE, ECDAT, SAADET sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2522919)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., 2392., KARANFİL, ORHAN GAZİ, İNÖNÜ, ŞEHİT MEHMET EROL sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk 14:30-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537229)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2265., 2266., 2267., 2268., 2269., 2270., 2283., 2385., 2386., 2387., 2388., 2392., 2393., 2394., 2395., 2396., 2398., 2399., ORHAN GAZİ, YANYOL, İNÖNÜ sk 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537225)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İNÖNÜ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537223)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543376)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHTAP sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537764)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537214)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ABİDİN DİNO, ERGUVAN, ESKİ HAVAALANI sk 15:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524362)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah LEYLAK ÇİÇEĞİ, NERGİS, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk 09:30-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524228)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ARSLAN, DEMİRYOLU, FENER, GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, LEYLAK ÇİÇEĞİ, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, YASEMİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK, ÇINARLI, ÇİÇEK, İRFANİYE sk / YEŞİLYURT mah DEMET, FENER, ORKİDE, SAHİL YOLU sk 11:00-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524353)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL sk / YEŞİLKÖY mah, ARSLAN, FENER, GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, ÇİÇEK, İRFANİYE sk / YEŞİLYURT mah BAŞAK, DEMET, FENER, ÜRGÜPLÜ sk 15:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524361)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANAFARTALAR, BAHARİSTAN, DEMİRYOLU, FİDAN, GAZİ EVRENOS, GÜLİBRİŞİM, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, MEHMET AKİF ERSOY, NİGAR HANIM, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, TEYYARECİ NURİ, YEŞİL YALI, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK, İRFANİYE sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524323)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ARSLAN, GAZİ EVRENOS, SERBESTİ sk 11:00-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524229)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ŞAİR BAKİ sk / TERAZİDERE mah 60. YIL, AKPINAR, ASUDE, AYDIN, BAKİ, ELA, ESENLER, FİDAN, FİLİZ, KIRIM, MANASTIR, MELEK, NERGİS, SULTAN, TAŞ, ZÜMRÜT, ÇAMLIK, ŞEYH ŞAMİL, ŞİMŞEK sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2532769)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, FİDE, MEHMET AKİF ERSOY sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541961)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah EKİN, HASAT, KUZEY, TAŞTAN, YILDIRIM BEYAZIT, YÜRÜYEN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GÜRSEL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538343)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ESER ARALIĞI, FATİH SULTAN sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AYDIN, AÇIK, BABAPINAR ARALIĞI, BULUT, CAN, ERDEM, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, GELİNCİK, GÜVEN, GÜZEL BAHÇE, KIRANKAYA, KUMRU, KUZEY, LALEZAR, MEKTEP, NARİN, NAZ, SAĞLIK OCAĞI, SESSİZ, YAKA ÇIKMAZI sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538345)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK, LAKERDACI, ŞAİR ZİYA PAŞA sk / EVLİYA ÇELEBİ mah MEŞRUTİYET sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah NECATİBEY sk / ŞAHKULU mah BÜYÜK HENDEK, ERKANI HARP, GALİP DEDE, MEŞRUTİYET, NAKKAŞ ÇIKMAZI, OTÇU, TIMARCI, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, İSTİKLAL, ŞAHKULU sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541952)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah TALİP PAŞA CAMİ sk / ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, MİMAR SİNAN, ÖRNEK TEPE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545326)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ABİDE, DOĞANCAN, FIRAT, GÜLBEN, GÜVERCİNLİK, KIRMIZI, KİRAZ 3, LAVANTA 2, MURATBEY, MİRALAY, NİLAY, ORAKÇI, TAZEGÜL, VİŞNE, YAVRU VATAN, ZEKİBEY, ZERRİN, ÇEVRİM, ÇEŞMİBADEM, İYİGÜN sk / KAMİLOBA mah ZEKİ MÜREN 1 sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545705)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537232)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ sk 15:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2532576)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 268., 375., AVNİ ANIL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534654)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 769., 783., 784., 797., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 601., 604., 655., 660., 662., 677., 678., 680., 681., 687., 688., 690., 691., 692., 693., 694., 699., 700., 710., GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536009)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2116., 2118., 2120., 2131., FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1826., 1828., 1829., 1837., 1838., 1842., 1843., 1844., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1966., 2013., 2014., 2052., 2053., 2131., 2133., 2135., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1967. sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537603)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 604., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 676., 677., 678., 679., 680., 681., 700., DOĞAN ARASLI, GAZİ OSMAN PAŞA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537684)

- İSTANBUL ESENYURT ilce ÇINAR mah 1400., 1405., 1406., 1412., 1415., 1416., 1417., 1419., 1420., 1421., 1427., 1428., 1429., 1430., 1431., 1432., 1434., 1435., 1440., 1441., FİKRİ SÖNMEZ sk 00:00-01:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541779)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, AÇELYA, BELEDİYE, DUMANLI YOL, HACI AHMET, IŞILDAR, MERİÇ, TAN, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545657)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah BÂKİ DEDE sk / CANKURTARAN mah AKBIYIK, AMİRAL TAFTİL, BAYRAM FIRINI, CANKURTARAN, CANKURTARAN ÇIKMAZI, DALBASTI, KABASAKAL, KERESTECİ HAKKI, KUTLUGÜN, MİMAR MEHMETAĞA, SEYİT HASAN, TEVKİFHANE, UTANGAÇ, ÇETİNKAYA, ŞÜKRULLAH HALİFE sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah AKBURÇAK, AKSAKAL, BARDAKÇI, CİNCİ MEYDANI, DEMİRCİ REŞİT, GELİNLİK, HÜNKAR PEŞREVİ, HİSARDİBİ ÇIKMAZI, KADIRGA LİMANI, KALECİ, KAPIAĞASI, KASAP OSMAN, KÜÇÜKAYASOFYA, KÜÇÜKAYASOFYA CAMİİ, KÜÇÜKAYASOFYA MEDRESESİ, MEYDAN ARKASI, MUSTAFAPAŞA, MUSTAFAPAŞA ÇIKMAZI, NAKİLBENT, OĞUL, SUTERAZİSİ, SUZİ DİLARA, YABACI, YUSUF AŞKIN, ÇARDAKLI FIRIN, ÇARDAKLI FIRIN ARALIĞI, ÇAYIROĞLU, ÖDEV, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT ÇEŞMESİ sk / NİŞANCA mah TÜRKELİ sk / SULTAN AHMET mah AHIRKAPI, AKBIYIK, AKBIYIK CAMİİ, AKBIYIK DEĞİRMENİ, AMİRAL TAFTİL, ARASTA ÇARŞISI, AT MEYDANI, DALBASTI, FENERLİKAPI, KADI ÇIKMAZI, KAPIAĞASI, KAPIAĞASI HİSARI, KERESTECİ HAKKI, KONUT, KUPACILAR, MİMAR MEHMETAĞA, OYUNCU, OYUNCU ÇIKMAZI, OĞUL, TEZHİP ÇIKMAZI, TOMURCUK, TORUN, YENİGÜVEY sk / ZEYREK mah ATATÜRK sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537685)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, POLAT, POSTA, SADAK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545571)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GÜNAL, GİRNE, KAR, SOĞUKSU, TUĞBA, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536067)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GİRNE, SERDAR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536049)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah SÖYLER, TUĞBA sk .GİRNE 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536053)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, ALTINKAYA, ATALAR, ATALAR ÇIKMAZI, BACADİBİ, DEREBOYU, KAVAKLI, MAHYA, MEKİK, OTO, TALATPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2542014)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DURU, TALATPAŞA, ŞAİR ÇELEBİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah OTO sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2542015)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, AKKUŞ, ALEV, ARKA, ATALAR, AYDIN, AĞAOĞLU, BAYSAL, BEKTAŞ, BİGA, CANER, DEREBOYU, DEREİÇİ, DERVİŞ, DEĞER, DURU, DÖNER, DİKMEN, DİNÇER, DİŞBUDAK, EVLİYA, FEDA, FİLİZ, GENÇ, GÜRHAN, HAKİM, HARMAN, HAYRAT, HOROZ, HÜNKAR, HİKAYE, ITIR, KADER, KANDİL, KARAHAN, KASIR, KAVAKLI, KAVİS, KERİM, KUDRETLİ, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, MEKİK, MERDİVEN, MESCİT, MESUT, METE, MİMOZA ÇIKMAZI, NAZIR, NİSAN, OLTU, SAMET, SANTRAL, SEVDA, SILA, SUDENAZ, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, TALATPAŞA, TUNÇ, YAYA, YILDIRAY, ZAMBAK, ÇAMLI, ÇUKUR, İSTİNYE, ŞEHİT UĞUR ADA sk / TELSİZLER mah ESKİ BELEDİYE, HAKİM sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, BAHAR, DEDE KORKUT, DEREBOYU, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ, KÖPRÜLÜ sk 00:01-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2542017)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1., ATATÜRK, GARDENYA sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537205)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537206)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1506., ALAKARGA, BÜLBÜL, DEVE KUŞU, DR. SADIK AHMET, GÜVERCİN, MAVİKUŞ, PİLİÇ, TOY, İSKETE, ŞAHİN sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537227)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 702., ERİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537770)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKDOĞAN, EFLATUN ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537808)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, DENİZ., ERCİYES, FİLİZ, GİRNE LİMANI, MECİDİYE, MÜHENDİS sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538599)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDOĞDU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, ORDULULAR, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TARABYA BAYIRI, TOPÇU, TÜMKE, YILMAZ., YİĞİTLER, ŞEN AYDIN, ŞENEVLER sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538598)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah. ÇERKEZKÖY sk. / ÇELTİK mah AKSARAY ÇIKMAZI, DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, DEĞİRMEN, DOKUZLUK, EGEMENLİK, ERMİŞLER, EVRENSEL, KAMELYA, KEREM, KURUÇEŞME, KÖŞK, KÜÇÜKÇELTİK, MEŞELİK, MUHAREBE, NURSEL, ORHAN, SAHİLBOYU, SAYIN, STAD, SÖĞÜTLÜK, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537654)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ERGENEKON, KAZIM ORBAY sk / DUATEPE mah ERGENEKON, ÇOBANOĞLU, ŞAHAP sk 18:30-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541957)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1384., 1385., 1386. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536163)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537191)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AÇELYA, CÖMERT, DOĞANAY, FETİH, FİGEN, GÜMÜŞ, KIZILCIK, NEŞE, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SARDUNYA, YASEMİN, YAYLA, YENİ BAHAR, ŞELALE, ŞİRİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537276)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2033., A sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543416)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2082., 2085., 2152., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, D, I, ORHAN GAZİ sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541724)

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI 3 TEMMUZ

ATAŞEHİR

10:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞEHİT HASAN YILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞERİF ALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YANAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: NUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SEVİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DERMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÖMER SEYFETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: AKÇAABAT

BEYKOZ

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 45

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 56

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 69

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: AKADEMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: BUZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: BASİRET ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: KALEM ÇIKMAZI

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 57

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 58

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 59

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 60

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 62

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 63

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 64

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 65

KADIKÖY

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KAPTAN İHSAN

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KAPTAN İHSAN

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEHİT ŞAKİR ELKOVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: FIRIN

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÖMERPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BAHARİYELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AKIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: BAHARİYELİ

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DAMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: RIDVANPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. RIFATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÜNEBAKAN

KARTAL

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ENCÜMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KIVRIMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: VATANSEVER

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KİRAZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ROTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ŞEKERSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NİZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MELİKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DOLAYOBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TARİHİ AYAZMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SEYRAN

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OZANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: FERDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ENCÜMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MÜLKİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KIVRIMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MÜŞTAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KİBAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MECLİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BURÇİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BERCESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KİRAZDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ATEŞBÖCEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇELTİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DÜZENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: PEKER

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: SELAMET ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GALİPBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: TEVFİK SAĞLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: HÜSNİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÜSTÜNDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: SIRMAKEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CEVAHİRCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ESKİ BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: İFFET

15:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ERTUĞRUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CİHADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: DEĞİRMEN YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CON TEVFİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: DENİZCİ

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: MEKTEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: EMİN ALİ PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CİHADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: DEĞİRMEN YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KUMRULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: SERÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: PINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ALİ PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ZAKKUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: MEHMETÇİKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: İSTİKLALİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: HASKAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: DAMLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KÖKNARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÖZÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: PALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KASIMPATI

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CİHADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GALİPBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ALİ PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: MENEKŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: HÜSNİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: MEHMETÇİKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÜSTÜNDAĞ

PENDİK

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜNİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VALİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEÇKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KONUK

09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ÖDÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ATAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: GÖÇBEYLİ YOLU

SANCAKTEPE

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: HAKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İLHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KOZAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KIYMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SALİHBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: TAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: VEYSEL KARANİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: LÜLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MALAZGİRT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: GÜZELTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: GİZEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İKNAF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İTİMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KISMET

ŞİLE

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: DOLMABAHÇE

SULTANBEYLİ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GEDİKPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SÜLEYMAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KANUNİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GAZİ PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ÇAMLIK

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GEDİKPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUŞÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SÜLEYMAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEKKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: UMMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İKTİBAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERELİ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NEDVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AHMET KAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ENSAR

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜJDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BOZGEYİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AZİZİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KİRAZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ENVER ERGÜN

TUZLA

14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÜNİVERSİTE

ÜMRANİYE

14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: İCLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EBABİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DİVİT

14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ŞEHİT LEVENT KUŞKAPAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DR. RÜSTEM EYÜBOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AÇANGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YAŞAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DİVİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TALATPAŞA

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MOLLA GÜRANİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KAMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KAPLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KARAYEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KUTUPYILDIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: LODOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TALİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ŞEYDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MOTİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TALATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AKYEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KUYULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DALGIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: LOKMAN HEKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EBABİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KERVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TÜRBEDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BAYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AKŞEMSETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TALATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: CENGİZ TOPEL

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ENDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SARDUNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KİRİŞHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: PARK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞAFAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ELMAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DR. RÜSTEM EYÜBOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AÇANGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DİVİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TALATPAŞA

13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: KIRAÇLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: BERRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: GÜLKURUSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: İLKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: ÖZÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: SEMİH SANCAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: ÜSTÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: GÜNSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: ÖZÇELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: ALİ KUŞÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: KAMELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: MÜRDÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: PALANDÖKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: SERENCEBEY

14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BRONZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DEVRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KOCATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEVİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEHERYELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ÖZGÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KEBAN

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TARIK BUĞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: SEYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: AKDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: TURGUT ÖZAL

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: AKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: SOYTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: CEBECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: PALANDÖKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: SERENCEBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: ATABARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NEBİ

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ATALAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEREYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: PAŞAZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SANCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ŞEKER MASLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TEK SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MANYAS

ÜSKÜDAR

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YEŞİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KİRAZLI

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.