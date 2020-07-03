İstanbul 3 Temmuz planlı ve güncel elektrik kesintisi programı! AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 3 Temmuz 2020 Cuma günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 3 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, DEFNE, SEKOYA sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541989)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, HARMANYERİ sk 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536646)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1366. sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah BAHAR, BALIKÇI, DEFNE, ECDAT, SAADET sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2522919)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., 2392., KARANFİL, ORHAN GAZİ, İNÖNÜ, ŞEHİT MEHMET EROL sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk 14:30-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537229)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2265., 2266., 2267., 2268., 2269., 2270., 2283., 2385., 2386., 2387., 2388., 2392., 2393., 2394., 2395., 2396., 2398., 2399., ORHAN GAZİ, YANYOL, İNÖNÜ sk 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537225)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İNÖNÜ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537223)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543376)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHTAP sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537764)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537214)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ABİDİN DİNO, ERGUVAN, ESKİ HAVAALANI sk 15:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524362)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah LEYLAK ÇİÇEĞİ, NERGİS, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk 09:30-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524228)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ARSLAN, DEMİRYOLU, FENER, GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, LEYLAK ÇİÇEĞİ, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, YASEMİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK, ÇINARLI, ÇİÇEK, İRFANİYE sk / YEŞİLYURT mah DEMET, FENER, ORKİDE, SAHİL YOLU sk 11:00-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524353)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL sk / YEŞİLKÖY mah, ARSLAN, FENER, GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, ÇİÇEK, İRFANİYE sk / YEŞİLYURT mah BAŞAK, DEMET, FENER, ÜRGÜPLÜ sk 15:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524361)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANAFARTALAR, BAHARİSTAN, DEMİRYOLU, FİDAN, GAZİ EVRENOS, GÜLİBRİŞİM, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, MEHMET AKİF ERSOY, NİGAR HANIM, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, TEYYARECİ NURİ, YEŞİL YALI, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK, İRFANİYE sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524323)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ARSLAN, GAZİ EVRENOS, SERBESTİ sk 11:00-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524229)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ŞAİR BAKİ sk / TERAZİDERE mah 60. YIL, AKPINAR, ASUDE, AYDIN, BAKİ, ELA, ESENLER, FİDAN, FİLİZ, KIRIM, MANASTIR, MELEK, NERGİS, SULTAN, TAŞ, ZÜMRÜT, ÇAMLIK, ŞEYH ŞAMİL, ŞİMŞEK sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2532769)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, FİDE, MEHMET AKİF ERSOY sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541961)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah EKİN, HASAT, KUZEY, TAŞTAN, YILDIRIM BEYAZIT, YÜRÜYEN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GÜRSEL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538343)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ESER ARALIĞI, FATİH SULTAN sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AYDIN, AÇIK, BABAPINAR ARALIĞI, BULUT, CAN, ERDEM, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, GELİNCİK, GÜVEN, GÜZEL BAHÇE, KIRANKAYA, KUMRU, KUZEY, LALEZAR, MEKTEP, NARİN, NAZ, SAĞLIK OCAĞI, SESSİZ, YAKA ÇIKMAZI sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538345)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK, LAKERDACI, ŞAİR ZİYA PAŞA sk / EVLİYA ÇELEBİ mah MEŞRUTİYET sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah NECATİBEY sk / ŞAHKULU mah BÜYÜK HENDEK, ERKANI HARP, GALİP DEDE, MEŞRUTİYET, NAKKAŞ ÇIKMAZI, OTÇU, TIMARCI, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, İSTİKLAL, ŞAHKULU sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541952)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah TALİP PAŞA CAMİ sk / ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, MİMAR SİNAN, ÖRNEK TEPE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545326)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ABİDE, DOĞANCAN, FIRAT, GÜLBEN, GÜVERCİNLİK, KIRMIZI, KİRAZ 3, LAVANTA 2, MURATBEY, MİRALAY, NİLAY, ORAKÇI, TAZEGÜL, VİŞNE, YAVRU VATAN, ZEKİBEY, ZERRİN, ÇEVRİM, ÇEŞMİBADEM, İYİGÜN sk / KAMİLOBA mah ZEKİ MÜREN 1 sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545705)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537232)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ sk 15:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2532576)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 268., 375., AVNİ ANIL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534654)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 769., 783., 784., 797., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 601., 604., 655., 660., 662., 677., 678., 680., 681., 687., 688., 690., 691., 692., 693., 694., 699., 700., 710., GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536009)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2116., 2118., 2120., 2131., FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1826., 1828., 1829., 1837., 1838., 1842., 1843., 1844., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1966., 2013., 2014., 2052., 2053., 2131., 2133., 2135., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1967. sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537603)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 604., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 676., 677., 678., 679., 680., 681., 700., DOĞAN ARASLI, GAZİ OSMAN PAŞA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537684)
- İSTANBUL ESENYURT ilce ÇINAR mah 1400., 1405., 1406., 1412., 1415., 1416., 1417., 1419., 1420., 1421., 1427., 1428., 1429., 1430., 1431., 1432., 1434., 1435., 1440., 1441., FİKRİ SÖNMEZ sk 00:00-01:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541779)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, AÇELYA, BELEDİYE, DUMANLI YOL, HACI AHMET, IŞILDAR, MERİÇ, TAN, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545657)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah BÂKİ DEDE sk / CANKURTARAN mah AKBIYIK, AMİRAL TAFTİL, BAYRAM FIRINI, CANKURTARAN, CANKURTARAN ÇIKMAZI, DALBASTI, KABASAKAL, KERESTECİ HAKKI, KUTLUGÜN, MİMAR MEHMETAĞA, SEYİT HASAN, TEVKİFHANE, UTANGAÇ, ÇETİNKAYA, ŞÜKRULLAH HALİFE sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah AKBURÇAK, AKSAKAL, BARDAKÇI, CİNCİ MEYDANI, DEMİRCİ REŞİT, GELİNLİK, HÜNKAR PEŞREVİ, HİSARDİBİ ÇIKMAZI, KADIRGA LİMANI, KALECİ, KAPIAĞASI, KASAP OSMAN, KÜÇÜKAYASOFYA, KÜÇÜKAYASOFYA CAMİİ, KÜÇÜKAYASOFYA MEDRESESİ, MEYDAN ARKASI, MUSTAFAPAŞA, MUSTAFAPAŞA ÇIKMAZI, NAKİLBENT, OĞUL, SUTERAZİSİ, SUZİ DİLARA, YABACI, YUSUF AŞKIN, ÇARDAKLI FIRIN, ÇARDAKLI FIRIN ARALIĞI, ÇAYIROĞLU, ÖDEV, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT ÇEŞMESİ sk / NİŞANCA mah TÜRKELİ sk / SULTAN AHMET mah AHIRKAPI, AKBIYIK, AKBIYIK CAMİİ, AKBIYIK DEĞİRMENİ, AMİRAL TAFTİL, ARASTA ÇARŞISI, AT MEYDANI, DALBASTI, FENERLİKAPI, KADI ÇIKMAZI, KAPIAĞASI, KAPIAĞASI HİSARI, KERESTECİ HAKKI, KONUT, KUPACILAR, MİMAR MEHMETAĞA, OYUNCU, OYUNCU ÇIKMAZI, OĞUL, TEZHİP ÇIKMAZI, TOMURCUK, TORUN, YENİGÜVEY sk / ZEYREK mah ATATÜRK sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537685)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, POLAT, POSTA, SADAK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545571)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GÜNAL, GİRNE, KAR, SOĞUKSU, TUĞBA, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536067)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GİRNE, SERDAR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536049)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah SÖYLER, TUĞBA sk .GİRNE 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536053)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, ALTINKAYA, ATALAR, ATALAR ÇIKMAZI, BACADİBİ, DEREBOYU, KAVAKLI, MAHYA, MEKİK, OTO, TALATPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2542014)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DURU, TALATPAŞA, ŞAİR ÇELEBİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah OTO sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2542015)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, AKKUŞ, ALEV, ARKA, ATALAR, AYDIN, AĞAOĞLU, BAYSAL, BEKTAŞ, BİGA, CANER, DEREBOYU, DEREİÇİ, DERVİŞ, DEĞER, DURU, DÖNER, DİKMEN, DİNÇER, DİŞBUDAK, EVLİYA, FEDA, FİLİZ, GENÇ, GÜRHAN, HAKİM, HARMAN, HAYRAT, HOROZ, HÜNKAR, HİKAYE, ITIR, KADER, KANDİL, KARAHAN, KASIR, KAVAKLI, KAVİS, KERİM, KUDRETLİ, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, MEKİK, MERDİVEN, MESCİT, MESUT, METE, MİMOZA ÇIKMAZI, NAZIR, NİSAN, OLTU, SAMET, SANTRAL, SEVDA, SILA, SUDENAZ, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, TALATPAŞA, TUNÇ, YAYA, YILDIRAY, ZAMBAK, ÇAMLI, ÇUKUR, İSTİNYE, ŞEHİT UĞUR ADA sk / TELSİZLER mah ESKİ BELEDİYE, HAKİM sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, BAHAR, DEDE KORKUT, DEREBOYU, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ, KÖPRÜLÜ sk 00:01-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2542017)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1., ATATÜRK, GARDENYA sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537205)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537206)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1506., ALAKARGA, BÜLBÜL, DEVE KUŞU, DR. SADIK AHMET, GÜVERCİN, MAVİKUŞ, PİLİÇ, TOY, İSKETE, ŞAHİN sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537227)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 702., ERİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537770)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKDOĞAN, EFLATUN ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537808)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, DENİZ., ERCİYES, FİLİZ, GİRNE LİMANI, MECİDİYE, MÜHENDİS sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538599)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDOĞDU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, ORDULULAR, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TARABYA BAYIRI, TOPÇU, TÜMKE, YILMAZ., YİĞİTLER, ŞEN AYDIN, ŞENEVLER sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538598)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah. ÇERKEZKÖY sk. / ÇELTİK mah AKSARAY ÇIKMAZI, DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, DEĞİRMEN, DOKUZLUK, EGEMENLİK, ERMİŞLER, EVRENSEL, KAMELYA, KEREM, KURUÇEŞME, KÖŞK, KÜÇÜKÇELTİK, MEŞELİK, MUHAREBE, NURSEL, ORHAN, SAHİLBOYU, SAYIN, STAD, SÖĞÜTLÜK, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537654)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ERGENEKON, KAZIM ORBAY sk / DUATEPE mah ERGENEKON, ÇOBANOĞLU, ŞAHAP sk 18:30-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541957)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1384., 1385., 1386. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536163)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537191)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AÇELYA, CÖMERT, DOĞANAY, FETİH, FİGEN, GÜMÜŞ, KIZILCIK, NEŞE, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SARDUNYA, YASEMİN, YAYLA, YENİ BAHAR, ŞELALE, ŞİRİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537276)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2033., A sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543416)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2082., 2085., 2152., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, D, I, ORHAN GAZİ sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541724)
BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ATAŞEHİR
10:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞEHİT HASAN YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞERİF ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YANAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: NUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SEVİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DERMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÖMER SEYFETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: AKÇAABAT
BEYKOZ
10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 45
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 56
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 69
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: AKADEMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: BUZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: BASİRET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: KALEM ÇIKMAZI
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 57
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 58
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 59
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 60
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 62
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 63
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 64
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 65
KADIKÖY
09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KAPTAN İHSAN
09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KAPTAN İHSAN
09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEHİT ŞAKİR ELKOVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: FIRIN
09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÖMERPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BAHARİYELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AKIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: BAHARİYELİ
09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DAMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: RIDVANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. RIFATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÜNEBAKAN
KARTAL
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ENCÜMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KIVRIMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: VATANSEVER
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KİRAZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ROTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ŞEKERSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NİZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MELİKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DOLAYOBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TARİHİ AYAZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SEYRAN
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OZANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: FERDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ENCÜMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MÜLKİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KIVRIMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: REYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MÜŞTAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KİBAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MECLİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BURÇİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BERCESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KİRAZDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ATEŞBÖCEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇELTİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DÜZENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: PEKER
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: SELAMET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GALİPBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: TEVFİK SAĞLAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: HÜSNİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÜSTÜNDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: SIRMAKEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CEVAHİRCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ESKİ BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: İFFET
15:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ERTUĞRUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CİHADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: DEĞİRMEN YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CON TEVFİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: DENİZCİ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: MEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: EMİN ALİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CİHADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: DEĞİRMEN YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KUMRULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: SERÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: PINARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ALİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ZAKKUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: MEHMETÇİKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: İSTİKLALİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: HASKAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: DAMLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KÖKNARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÖZÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: PALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KASIMPATI
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CİHADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GALİPBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ALİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: MENEKŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: HÜSNİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: MEHMETÇİKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÜSTÜNDAĞ
PENDİK
09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜNİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VALİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEÇKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KONUK
09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ÖDÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ATAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: GÖÇBEYLİ YOLU
SANCAKTEPE
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: HAKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KOZAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KIYMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SALİHBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: TAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: VEYSEL KARANİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: LÜLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MALAZGİRT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: GÜZELTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: GİZEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İKNAF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İTİMAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KISMET
ŞİLE
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: DOLMABAHÇE
SULTANBEYLİ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GEDİKPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SÜLEYMAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KANUNİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GAZİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ÇAMLIK
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GEDİKPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUŞÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SÜLEYMAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: UMMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İKTİBAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERELİ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NEDVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AHMET KAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ENSAR
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜJDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BOZGEYİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AZİZİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KİRAZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ENVER ERGÜN
TUZLA
14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÜNİVERSİTE
ÜMRANİYE
14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: İCLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EBABİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DİVİT
14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ŞEHİT LEVENT KUŞKAPAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DR. RÜSTEM EYÜBOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AÇANGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YAŞAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DİVİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TALATPAŞA
09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MOLLA GÜRANİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KAMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KAPLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KARAYEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KUTUPYILDIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: LODOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TALİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ŞEYDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MOTİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TALATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AKYEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KUYULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DALGIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: LOKMAN HEKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EBABİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KERVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TÜRBEDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BAYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AKŞEMSETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TALATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: CENGİZ TOPEL
09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ENDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SARDUNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KİRİŞHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: PARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞAFAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ELMAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DR. RÜSTEM EYÜBOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AÇANGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DİVİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TALATPAŞA
13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: KIRAÇLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: BERRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: GÜLKURUSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: İLKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: ÖZÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: SEMİH SANCAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: ÜSTÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: GÜNSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: ÖZÇELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: ALİ KUŞÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: KAMELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: MÜRDÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: PALANDÖKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: SERENCEBEY
14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BRONZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DEVRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KOCATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEVİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEHERYELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ÖZGÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KEBAN
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: REYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TARIK BUĞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: SEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: AKDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: TURGUT ÖZAL
09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: AKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: SOYTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: CEBECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: PALANDÖKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: SERENCEBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: ATABARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NEBİ
09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ATALAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEREYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: PAŞAZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ŞEKER MASLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TEK SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: MANYAS
ÜSKÜDAR
09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YEŞİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KİRAZLI
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.