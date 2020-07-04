İstanbul 4 Temmuz planlı ve güncel elektrik kesintisi listesi! AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 4 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 TEMMUZ 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, KAŞMİR, MUSTAFA İNAN, MÜGE, SIHHİYE, SU, TEVFİK, ZİYA MERİÇ, ÇAKIRPINAR sk 10:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541960)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL, MEHMET AKİF ERSOY sk / YEŞİLBAYIR mah 29 MAYIS sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541971)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, ELVAN, GÖK, SALİME, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, BALABAN, BERA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HAYRETTİN, KAÇKAR, TERAKKİ, ZEMİN, ŞEHMUZ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541959)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, ELVAN, GÖK, SALİME, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, BALABAN, BERA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HAYRETTİN, KAÇKAR, TERAKKİ, ZEMİN, ŞEHMUZ sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543429)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, BÜŞRA, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, ERCİYES, GÜLAÇTI, GÜLCAN, KEMALİYE, KOZLUK, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk 06:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546226)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah KIRAÇ, ŞULE sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543551)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, DERİN YOL, TENHA, ÇARŞAMBA sk / HASTANE mah AYANOĞLU, AYASOFYA, BALKANLAR, DEĞİRMEN KUYU, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, OĞUZATA, POSTANE, ÖZCAN TAŞKINBAŞ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541962)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GİYİM sk / FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545379)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AŞIK VEYSEL1, BOYACI, DEDE EFENDİ, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFÜ KALFA, SIVACI sk / CİHANGİR mah REŞİTPAŞA sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546228)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BOZKIR, HIZIR REİS, NACİ KASIM, PINARLI, PREVEZE, TURGUT REİS sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537215)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HANIMELİ, NACİ KASIM, NURETTİNPAŞA, YASEMİNLİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah TAFLAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537218)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah LALE sk 14:30-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524373)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, FENER sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524363)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah EKİN sk 16:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524374)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / YEŞİLYURT mah DEMET, ÜRGÜPLÜ sk 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524233)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ŞEHİT CEVAT TUYAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, YILDIZ sk 15:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536649)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ŞEHİT CEVAT TUYAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, YILDIZ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2544917)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ANIT, TOPKAPI MALTEPE sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2544918)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah YAĞ İSKELESİ sk 16:30-17:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545573)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, CUMHURİYET, GELİNCİK, HANIMELİ, İSTİKLAL sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545406)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GÜLTEKİN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545309)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah EMEK, SOKULLU MEHMET PAŞA, ŞEHİT RAİF ESMERTAŞ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547348)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah SERDAR sk / HÜRRİYET mah ABACI, AHMET MİTHAT, AKKOYUN, AKKUŞ, AKYAR, AKÇAY, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ASİLLER, AYDEDE, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, FETHİPAŞA, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, ORTANCA 2, RÜZGARLI, SERHAT, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞUKÇEŞME, SULTAN, SUYOLU, TAN, VAKIF, ÇATALCA YOLU, ÇOLPAN, ŞİRİN sk / ULUS mah ÇATALCA YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538368)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ABİDE, DOĞANCAN, FIRAT, GÜLBEN, GÜVERCİNLİK, KIRMIZI, KİRAZ 3, LAVANTA 2, MURATBEY, MİRALAY, NİLAY, ORAKÇI, TAZEGÜL, VİŞNE, YAVRU VATAN, ZEKİBEY, ZERRİN, ÇEVRİM, ÇEŞMİBADEM, İYİGÜN sk / KAMİLOBA mah ZEKİ MÜREN 1 sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545706)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ANKARA, ATATÜRK, BOĞAZKÖY, NERGİS 1, SOYDAN, SÜMBÜL, ZUHAL sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545308)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah ERCAN KÖYÜ, MESLEK ÇIKMAZI, MUNTAZAM, İZZETBABA sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537236)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah FLAMİNGO, PENGUEN, TEPE, YEŞİLDİREK, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ, İLKYAZ sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah YUNUS EMRE sk 15:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2532577)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 269., 270., 285., AVNİ ANIL 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534659)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1233., 1235., 1237., 1238., 1239., AHMET ARİF sk 08:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536014)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HALİDE EDİP ADIVAR, KARDELEN, MADIMAK, PAZAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2541943)

- İSTANBUL ESENYURT ilce ÇINAR mah 1401. sk / ÖRNEK mah 1357., 1359., 1367., 1368., 1369., 1370., 1371., 1372., 1373., 1374., 1375., DOĞAN ARASLI sk 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2544262)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ESENEVLER ÇIKMAZI, 2.MENEKŞE, BASMACI ABDİ EFENDİ, BAĞİÇİ, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, EBUSUUD EFENDİ, ESENEVLER, SADETTİN HEPER, SAYFİYE, SİLAHTARAĞA, ŞİRİN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah SERİNCE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2522921)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.ORKİDE ÇIKMAZI, 1.SİRKECİ ÇIKMAZI, ABDURRAHMAN ŞEREFBEY, AHMET ÇELEBİ, ALACA TEKKE, ARAKİYECİ CAMİİ, ARPACI HAYRETTİN, AŞHANE, BABA HAYDAR, CEZRİ KASIM AKAR ÇEŞME, DEFTERDAR CAMİİ AVLUSU, FESHANE, KÜNKÇÜ ÇIKMAZI, NAZPERVER, SİRKECİ, TAKKECİ ÇEŞMESİ, ZALPAŞA, ÇÖMLEKÇİLER, ÇÖMLEKÇİLER ARKASI sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2532770)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BELEDİYE, TELEKOM, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., 215., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546300)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah AYRANCI, DEVOĞLU YOKUŞU, FETVA YOKUŞU, HOCA GIYASETTİN, KATİP ŞEMSETTİN, KATİP ŞEMSETTİN CAMİİ, KEPENEKÇİ, KEPENEKÇİ SABUNHANESİ, NAMAHREM, NAZIR İZZETEFENDİ, ODUN KAPISI YOKUŞU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, YÜKSEKLER sk / HACI KADIN mah DARÜLHADİS, TİRENDAZ, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah AHLAT, DİVANEFENDİ, HOCA GIYASETTİN, KASNAKÇILAR, KATİP ŞEMSETTİN, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, MESLEK, MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ, SÜLEYMANİYE İMARETİ, TAVANLI MASLAK, TİRENDAZ, VEFA, YOĞURTÇUOĞLU, ŞİFAHANE sk / KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, CEMAL YENER TOSYALI, HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI sk / MERCAN mah FUATPAŞA, MANGALCI ÇIKMAZI, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, İSMETİYE sk / MOLLA HÜSREV mah AHMET KARAHİSARİ, EMİRHOCA, KALENDER MEKTEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, KİRAZLI MESCİT, MÜŞKÜLE, TAŞTEKNELER sk / SÜLEYMANİYE mah AVNİPAŞA, AYŞEKADIN HAMAMI, AĞIZLIKÇI, BAHŞENDE, BESTEKAR BASRİ, BESİM ÖMERPAŞA, DÖKMECİLER HAMAMI, ELMARUF, FETVA YOKUŞU, KANUNİ MEDRESESİ, KİRAZLI MESCİT, MİMAR SİNAN, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR, PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY, SÜLEYMANİYE, SİYAVUŞPAŞA, TESBİHÇİ, UZUNÇARŞI, İMAMECİ, İSMETİYE, ŞAHENDE sk / TAHTAKALE mah YAVAŞÇA ŞAHİN sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537691)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MÜSTEŞAR, SAMSA, TAVAŞİÇEŞMESİ, TELLİ ODALAR, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk / YEDİKULE mah İKİYÜZLÜ ÇEŞME sk / ŞEHSUVAR BEY mah ARAPZADE AHMET, BEHRAMÇAVUŞ, DÜZGÜN, KÖMÜRCÜ MUSTAFA, KÜRKÇÜ KUYUSU, PARILTI, SEGAH, ÇAKMAKTAŞI, ÇAPARIZ, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545407)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- KARADENİZ mah 1103., 1113/2., 1114., 1114/1., 1116., 1117/1., 1119., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENERAL ALDOĞAN, HAMİDİYE, MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL, YUNUS EMRE, ZİYA GÖKALP, ÇAKIRCALI sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537195)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ GALİPBEY, HALİTPAŞA sk 13:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546318)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BEYZADE sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, DADAŞ, DEFİNE, DOĞUŞ, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, KEMALİYE sk 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536071)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAĞIŞ, BİRDAL, SAKARYA, TATLI, TEKNİK, TOKGÖZ sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DEFİNE, SONBAHAR, TEKNİK sk 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536142)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah HIZIR sk / MERKEZ mah ALAN, BAHÇE, BAĞLAR, ESENTEPE, FERMAN, FIRTINA, HAKTANIR, MANZARA, SARIKANARYA, TOPKARA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543529)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, AKKUŞ, ALEV, ARKA, ATALAR, AYDIN, AĞAOĞLU, BAYSAL, BEKTAŞ, BİGA, CANER, DEREBOYU, DEREİÇİ, DERVİŞ, DEĞER, DURU, DÖNER, DİKMEN, DİNÇER, DİŞBUDAK, EVLİYA, FEDA, FİLİZ, GENÇ, GÜRHAN, HAKİM, HARMAN, HAYRAT, HOROZ, HÜNKAR, HİKAYE, ITIR, KADER, KANDİL, KARAHAN, KASIR, KAVAKLI, KAVİS, KERİM, KUDRETLİ, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, MEKİK, MERDİVEN, MESCİT, MESUT, METE, MİMOZA ÇIKMAZI, NAZIR, NİSAN, OLTU, SAMET, SANTRAL, SEVDA, SILA, SUDENAZ, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, TALATPAŞA, TUNÇ, YAYA, YILDIRAY, ZAMBAK, ÇAMLI, ÇUKUR, İSTİNYE, ŞEHİT UĞUR ADA sk / TELSİZLER mah ESKİ BELEDİYE, HAKİM sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, BAHAR, DEDE KORKUT, DEREBOYU, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ, KÖPRÜLÜ sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2542018)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah FUZULİ, KUMRU, MERAL, POYRAZ, VATAN, ZEKİ, ZÜMRÜT sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545337)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah HİMMET, ÇINAR sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543530)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KIRLANGIÇ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537725)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1., KIRLANGIÇ, PAPATYA ÇIKMAZI sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537732)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, 1.VİŞNE, FATİH, FIRAT, FUNDA, ŞEKER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2544971)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221. sk 00:01-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2544784)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, AHU, GEDİZ, GÜLÜMSER, KUĞU, KİLYOS, SEHER sk / ZEKERİYAKÖY mah GÜRGEN SU EVLERİ, KİLYOS. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537076)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538600)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah. ÇERKEZKÖY sk. / ÇELTİK mah AKSARAY ÇIKMAZI, DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, DEĞİRMEN, DOKUZLUK, EGEMENLİK, ERMİŞLER, EVRENSEL, KAMELYA, KEREM, KURUÇEŞME, KÖŞK, KÜÇÜKÇELTİK, MEŞELİK, MUHAREBE, NURSEL, ORHAN, SAHİLBOYU, SAYIN, STAD, SÖĞÜTLÜK, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537126)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/1., 1328/2., 1402/2., 1614., 1615., 1616., 1617., 1618., 1619., 1619/1., 1620., 1620/1., 1621., 1621/1., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537197)

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI 4 TEMMUZ

ATAŞEHİR

10:04 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MOR SÜMBÜL

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BEGONYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ

10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MOR SÜMBÜL

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ANADOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 51.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 49.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GAZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 53.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KUŞBURNU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: TAKVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 55.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 59.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 26.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: TURAN

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 51.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 38.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: AKDENİZ

14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ

14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ

KADIKÖY

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: HALK

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: KÜRKÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: RIFKIBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: MERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: SARIKANARYA

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: İNÖNÜ

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DEĞİRMEN

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ŞEHİT CANAN KÖSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: UÇAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KULELİ KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: YAPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÖGET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ADALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ULUĞBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: GEÇİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KORE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KINALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇİÇEKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: FARABİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KUNURİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KULELİ KÖŞK ÇIKMAZI

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ACAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: PALMİYELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: AKMANSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KADER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ŞEHİT TANER ÇELİKDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: YAZLIK

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: TUNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: PROF. SULHİ DÖNMEZER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: HAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ŞEHİT CANAN KÖSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÖZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: UÇAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: İNCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KULELİ KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SABIR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KULELİ KÖŞK ÇIKMAZI

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: AYDINLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: LİDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KENTLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÖZDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KIŞLALI

PENDİK

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: HATİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SEMAZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: AZİZ MAHMUT HÜDAİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: AKŞEMSEDDİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SEYİT ALİ

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.