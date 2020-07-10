İstanbul'da 10 Temmuz güncel ve planlı elektrik kesintisi listesi! AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 10 Temmuz 2020 Cuma günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 10 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 TEMMUZ 2020
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, BANU, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURSEDA, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SILA, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TOMRUKÇU, TOPLUM, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YILDIZBOSTANI, YÜCETEPE, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, ŞİİR sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES sk / DURUSU mah DİLŞAT sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ASALET, ATALAY, AŞURE, BESTE, BORA, CEYDA, DAĞDELEN, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MEDENİ, MEDENİYET, MODERN, MİHRAP, PEKER, SAADET, SOYTÜRK, TAHİR, TATLI, TÜRKAN, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ŞEBBOY sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552214)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / TERKOS mah BAYIRGÜLÜ sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAPRAK, ALYAZMA, ATANUR, BABAOCAĞI, BATTAL, BEHİYE, BERHUDAR, BESTEGÜL, BOZDOĞAN, CANNUR, CENNETKUŞU, DARI, DÖNENCE, ELİT, ENDAM, ERKİN, FERHATPAŞA, HALİT, KAMURAN, KAYYUM, KÜBRA, KİTAP, LAYİHA, LEVENT, MUAZZAM, MÜRVER, NARDALI, ONBAŞI, PİNHANİ, REŞADİYE, RUHSAR, SAİT, SEVBAN MEHMET, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, VANİLYA, YEŞİL ÇAYIR, ÇAMLIYAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÖZALTAN, ÖZGÜ, İMRAHOR, ŞİRİNEVLER sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553351)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, AKSA, AYSİMA, AŞURE, CUMHURİYET, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, FIRTINA, HAMİYET, HAYRAT, MEKTEPLİ, MÜNTEHA, SELVİLİK, TÜRKAN, YEMENİ, ÜLKE sk / İSLAMBEY mah BAHARİYE sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552178)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah DERSAADET, EMEKLİ, GÜNGÖR, HADIMKÖY-ÖMERLİ, MEZARLIK, OKUL ÇIKMAZI, RİSALET, TUNÇASLAN, ÖMERLİ, ÜMİT sk 10:00-13:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553396)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce Deliklikkaya Mahallesi, Kayabaşı Caddesi, Samyeli Sokak 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553390)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah AHU, BASİRET, BÜKLÜM, HİCRET, KIBRIS, KINIK, LİMON ÇİÇEĞİ, MUHTEREM, ORHUN, SABA, SAMİ, SİPER, YAVUZ SULTAN, ŞİNASİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553079)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALBAY, GÜLNAZ, KUTLUKHAN, MABET, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553080)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545497)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-140, G-144, G-145, G-146, G-600, G-601, G-602, G-604, G-606, G-622, G-720, G-805 sk ATATÜRK CADDESİ G-580 G-581 G-118 G-121 G- 595 G-577 İNÖNÜ CADDESİ G-521 G-520 G-167 G-168 G-169 AMASYALILAR CADDESİ G-553 G-552 G-554 G-555 G-217 G-218 G-219 G518 G527 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547855)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-858 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1571., 3031., ALKOP, UĞUR MUMCU sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547119)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1008., 1011., 1012., 1013., 1014., 1052., 1053., MEHMET AKİF sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543377)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553319)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420. sk 00:01-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553353)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2569., 2580., 2597., 2598., 2599., 2600., 2601., MOSTAR KÖPRÜSÜ, PEYAMİ SAFA sk 02:30-04:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553354)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DELİ HÜSEYİNPAŞA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah EGE, MERİÇ, SAKARYA, YEŞİLIRMAK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549681)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, AÇIK, BAĞCILAR, TUNÇDAL YÜZATLI, VİTAEVLERİ, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, MERİÇ, PANAYIR, PARMAK, SEYRAN, ÇAPA, İLKYUVA sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549684)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, ALİ DURAN, KAVAK, MANOLYA 1 sk 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553355)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah EFELER 1, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 232., 233., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 351., 352., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU sk / YILDIZTEPE mah 503., 504., 505., 512., 535., 536., 537., 538., 539., 540., 541., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 376., 377., 378., 379., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549663)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk / SİYAVUŞPAŞA mah AY ÇIKMAZI, CEVİZLİK, EMEK, IRMAK, KARANFİL, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PINAR, SÜMBÜL 1, YAPRAK, YAPRAK ÇIKMAZI, ZEYTİNLİK, ÇAVDAR, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554521)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah KOÇAK sk 11:30-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554573)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLNİHAL, KARACAN, OSMANLI sk 11:30-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554575)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-TÜRKALİ mah ALİ SUAVİ, DİZİ, GAZİ REFİK, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, ŞEHİT ALİ KEREM MERGEN sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546456)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2080. sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553034)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARTÜRK, AHENK, AKADEMİK, AVCI 1, BAKİ, BALAT, BÜLBÜL 1, BİRSEN, GÜNDÜZ, HANIMELİ 4, KARANFİL 2, KERVAN 2, KUL, KÖPRÜBAŞI, MUTLU 1, MİMARSİNAN 1, SAKİ, SUDİ ÖZKAN, TİLKİ, VATAN 3, YAĞMUR 1, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, ÖZAY, ÖZGÜL, İSTASYON, ŞİMAL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553896)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, SIVAT, TABYALAR sk / KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk /ÖRCÜNLÜ mah ASAR, AYTAÇ ÇIKMAZI, BAĞDERE ÇIKMAZI, BAŞARAN, BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IŞIK ÇIKMAZI, KAYANDERE, KIDEM ÇIKMAZI, KILAVUZ ÇIKMAZI, KILIÇ ÇIKMAZI, KINCAL, KIRAÇ, SEFERŞAH, SIVAT, TANSU, TOROS, YAZ, ZENCEFİL, ÇALILI, ÖZKAN, ŞAHİT ÇIKMAZI sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548302)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551450)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah AŞIKLAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553393)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 854. sk / HAVAALANI mah GÜLER, KIŞLA, KÖYİÇİ sk / KEMER mah 901., 905., 905/1., 906., 946., 947., DEVRAN, KIŞLA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547147)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 911., 927., 928., 929. ÇIKMAZ, 930., 931., KEMER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549704)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah KIŞLA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552866)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YUNUS EMRE, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, BİRGÜL, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547101)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 378. sk / İNÖNÜ mah 374. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549658)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1985. sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554611)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP cad 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550329)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AHLAT, ALİŞ SORUCU, ARAS, BAYKARA, BEHRAM ÖZSOY, DENİZ, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, FAHRETTİN YETKİN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KARINCA, KUM, KURŞUN, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, RIFAT ENGİN, RIZABEY, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SARDUNYA, SARGÜN, SAİDE HANIM, SEKMEN, SELVİ, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, UFUK, VADİ, VEFAKAR, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YAYLA, YIL, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇINAR, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, ŞAFAKLI, ŞİRİNTEPE sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554520)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BAHÇE KEKİĞİ, MUHTAR, TARABYA BAYIRI, YILDIZ TEPE, YUMAK sk / TARABYA mah ARMAĞAN, TARABYA BAYIRI, YUMAK sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549654)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah DOĞANBEY, GÜRGENCİ ÇIKMAZI, KAYIN, ORMAN, ORMANCILAR ÇIKMAZI, TAŞ KONAKLARI, VALİDE SULTAN, YUKARI DERE sk / KEMER mah ALAY, BEYAZ PAPATYA, GÜLBAHÇE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SADIK GÜNEY, SAKLI KORU SİTESİ, SERÇE ÇIKMAZI, SÜLÜNLER, VALİDE SULTAN, YILDIZLAR, YONCALIK, YÜZYIL IŞIL, ÇAMLIK YOKUŞU, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ŞEHİT ALAATTİN ELYÜREK, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548868)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546455)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, DERGİLER, HABERLER, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548784)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, DERGİLER, HABERLER, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548781)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2689., SELÇUKLU sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549718)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1384/1., 1386/1., 1387/1. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552215)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 251., 253., 31., 31/1., 31/2., 31/3., 31/4., 31/5., 32., 32/1., 33., 34., 34/1., 39., 39/1., 39/2., 39/5., 39/A, 40., ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / TELSİZ mah ZÜBEYDE HANIM sk 00:01-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551317)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 22., 229., 62/2., 63., 63/2., 63/3. sk 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551329)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 31., 31/2. sk / TELSİZ mah ZÜBEYDE HANIM sk 03:00-04:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551318)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551327)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BEHİRE sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah LİMAN sk / NURİPAŞA mah 234. sk / SÜMER mah 28/4. sk 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551328)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilçesi KAZLIÇEŞME MERKEZ - ABAY CADDESİ 16:30-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551330)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 56/1., 56/7., 57/11., 57/5. sk 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553395)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 56/1., 56/7., 57/11., 57/5. sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553863)
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERDEMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FESLEĞEN
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ
09:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 16.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 5.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YEDİTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 6.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 18.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 9.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 14.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 12.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: HAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KARGI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜNLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: DURSUNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERDEMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: GÜL KULE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KAHRAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KANDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KUZEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: HİCAZ
14:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ
BEYKOZ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 54
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 52
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 53
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 55
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 56
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 57
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 74
09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: ELMALI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: TOYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: İKSİR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KONTROL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: PEMBEKÖŞK
KADIKÖY
09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YASA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MUVAKKITHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: TELLALZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ÜZERLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: YASA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MODA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SERASKER
14:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GÜNEŞLİBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MUVAKKITHANE
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BİRSEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: TÜLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: GÜLŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SANAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: AYDAN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: NAMIK KEMAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAMLI
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GÜLHAN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ELİFİM
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GÜLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SEMAZEN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MÜHÜRDAR
PENDİK
15:05 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: PALMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: YARGIÇLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: CENNET KUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: FİLİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KADİFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KIZILAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ESKİ LİSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KORULUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: EROL KAYA
16:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: SARIALİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: TEVFİK FİKRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: HAT BOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ESKİ LİSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: EROL KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: BEDESTEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: LİLYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: ADİLE SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: LİSE
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KINALIEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURGUT REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUTKU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ULUSLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BALABAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKINCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ECEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ELMACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEDİ BEYZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAVADAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HIZIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEMT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TAŞPINAR
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAYDARPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TERZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: UZLAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HALİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜRPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAVADAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KLASİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEYDİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÖRFEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞENYOL
17:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ZEYTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: BURHAN TOPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: CENNET KUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: FİLİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: HAT BOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KIZILAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KORULUK
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YORGANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DERNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: REDİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURGUT REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKINCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİRUZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LOKMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OYAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TİBET
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MUTEBER
ŞİLE
10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BATU
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: UYGUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMLUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜL
14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: BOZGOCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: ERKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: TÜMAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: AYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: HAMZA
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: SEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEFKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ESMA (ÇAMLIK)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: VALİDE SULTAN (CAMİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEHNAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEFTALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÜVEZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: MECLİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: SEYHAN (CAMİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ESMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: EFSANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: VALİDE SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: AHISKA
SULTANBEYLİ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TAVUKÇU YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: YAZGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: YÜCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ZEYNEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ULUHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KUŞADASI
TUZLA
13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: DALGAKIRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SABANCI
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: AYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: PALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DERİNSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ERHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: GÜNGÖR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MAREŞAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ADA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ÇEŞMİNAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: OĞUZHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ARIKUŞU
ÜMRANİYE
09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: HACI HASANEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: HAMZA YERLİKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: AYÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: HÜRREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ŞAHİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: HÜDAYİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: HENDEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: 19 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SAĞDIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KAZIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: BALCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: HAMZA YERLİKAYA
13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ÇAMLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: MENEKŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: CENGİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: TELLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: GÜLBAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: HİKMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ONURCAN
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİHRAÇ
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KAVAKLIDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: BEYDER
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: MAVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HACI BEKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: BURHANETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ULUĞBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HAS ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÖRFEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ATILGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: TOROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KUŞBURNU
12:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HISIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ÇEMBER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ECE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HASANEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KINIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: MUŞTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ULUĞBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: BEZEK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ORKİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ORTAKENT
ÜSKÜDAR
14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: GÜNDOĞUMU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: BÜYÜK SELİMPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: DİVİTÇİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: MAHALLE CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: HÜNNAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: DR. FAHRİ ATABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: NASRETTİNHOCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: TABAKLAR KÜLHANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: AŞÇIBAŞI MEKTEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: KÖRBAKKAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: DEVRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: İNADİYE MEZARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: TABAKLAR CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: NALÇACI HASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: TABAKLAR CAMİİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: BÜYÜK SELİMPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: ŞAİR ZATİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: BOLAHENK NURİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: İNADİYE CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: MEHMET ALİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: BALCILAR YOKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: KÖRBAKKAL
14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: AYIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: GÜNDOĞUMU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: KABİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: MÜSAHİPZADE CELAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: HÜSEYİN HÜSNÜPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: İNADİYE MEKTEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: NECMEDDİN OKYAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: PIRNAL
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.