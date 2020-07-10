İstanbul'da 10 Temmuz güncel ve planlı elektrik kesintisi listesi! AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 10 Temmuz 2020 Cuma günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 10 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 TEMMUZ 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, BANU, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURSEDA, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SILA, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TOMRUKÇU, TOPLUM, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YILDIZBOSTANI, YÜCETEPE, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, ŞİİR sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES sk / DURUSU mah DİLŞAT sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ASALET, ATALAY, AŞURE, BESTE, BORA, CEYDA, DAĞDELEN, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MEDENİ, MEDENİYET, MODERN, MİHRAP, PEKER, SAADET, SOYTÜRK, TAHİR, TATLI, TÜRKAN, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ŞEBBOY sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552214)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / TERKOS mah BAYIRGÜLÜ sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAPRAK, ALYAZMA, ATANUR, BABAOCAĞI, BATTAL, BEHİYE, BERHUDAR, BESTEGÜL, BOZDOĞAN, CANNUR, CENNETKUŞU, DARI, DÖNENCE, ELİT, ENDAM, ERKİN, FERHATPAŞA, HALİT, KAMURAN, KAYYUM, KÜBRA, KİTAP, LAYİHA, LEVENT, MUAZZAM, MÜRVER, NARDALI, ONBAŞI, PİNHANİ, REŞADİYE, RUHSAR, SAİT, SEVBAN MEHMET, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, VANİLYA, YEŞİL ÇAYIR, ÇAMLIYAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÖZALTAN, ÖZGÜ, İMRAHOR, ŞİRİNEVLER sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553351)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, AKSA, AYSİMA, AŞURE, CUMHURİYET, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, FIRTINA, HAMİYET, HAYRAT, MEKTEPLİ, MÜNTEHA, SELVİLİK, TÜRKAN, YEMENİ, ÜLKE sk / İSLAMBEY mah BAHARİYE sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552178)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah DERSAADET, EMEKLİ, GÜNGÖR, HADIMKÖY-ÖMERLİ, MEZARLIK, OKUL ÇIKMAZI, RİSALET, TUNÇASLAN, ÖMERLİ, ÜMİT sk 10:00-13:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553396)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce Deliklikkaya Mahallesi, Kayabaşı Caddesi, Samyeli Sokak 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553390)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah AHU, BASİRET, BÜKLÜM, HİCRET, KIBRIS, KINIK, LİMON ÇİÇEĞİ, MUHTEREM, ORHUN, SABA, SAMİ, SİPER, YAVUZ SULTAN, ŞİNASİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553079)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALBAY, GÜLNAZ, KUTLUKHAN, MABET, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553080)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545497)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-140, G-144, G-145, G-146, G-600, G-601, G-602, G-604, G-606, G-622, G-720, G-805 sk ATATÜRK CADDESİ G-580 G-581 G-118 G-121 G- 595 G-577 İNÖNÜ CADDESİ G-521 G-520 G-167 G-168 G-169 AMASYALILAR CADDESİ G-553 G-552 G-554 G-555 G-217 G-218 G-219 G518 G527 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547855)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-858 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1571., 3031., ALKOP, UĞUR MUMCU sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547119)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1008., 1011., 1012., 1013., 1014., 1052., 1053., MEHMET AKİF sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543377)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553319)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420. sk 00:01-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553353)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2569., 2580., 2597., 2598., 2599., 2600., 2601., MOSTAR KÖPRÜSÜ, PEYAMİ SAFA sk 02:30-04:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553354)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DELİ HÜSEYİNPAŞA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah EGE, MERİÇ, SAKARYA, YEŞİLIRMAK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549681)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, AÇIK, BAĞCILAR, TUNÇDAL YÜZATLI, VİTAEVLERİ, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, MERİÇ, PANAYIR, PARMAK, SEYRAN, ÇAPA, İLKYUVA sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549684)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, ALİ DURAN, KAVAK, MANOLYA 1 sk 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553355)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah EFELER 1, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 232., 233., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 351., 352., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU sk / YILDIZTEPE mah 503., 504., 505., 512., 535., 536., 537., 538., 539., 540., 541., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 376., 377., 378., 379., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549663)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk / SİYAVUŞPAŞA mah AY ÇIKMAZI, CEVİZLİK, EMEK, IRMAK, KARANFİL, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PINAR, SÜMBÜL 1, YAPRAK, YAPRAK ÇIKMAZI, ZEYTİNLİK, ÇAVDAR, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554521)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah KOÇAK sk 11:30-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554573)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLNİHAL, KARACAN, OSMANLI sk 11:30-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554575)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-TÜRKALİ mah ALİ SUAVİ, DİZİ, GAZİ REFİK, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, ŞEHİT ALİ KEREM MERGEN sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546456)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2080. sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553034)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARTÜRK, AHENK, AKADEMİK, AVCI 1, BAKİ, BALAT, BÜLBÜL 1, BİRSEN, GÜNDÜZ, HANIMELİ 4, KARANFİL 2, KERVAN 2, KUL, KÖPRÜBAŞI, MUTLU 1, MİMARSİNAN 1, SAKİ, SUDİ ÖZKAN, TİLKİ, VATAN 3, YAĞMUR 1, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, ÖZAY, ÖZGÜL, İSTASYON, ŞİMAL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553896)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, SIVAT, TABYALAR sk / KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk /ÖRCÜNLÜ mah ASAR, AYTAÇ ÇIKMAZI, BAĞDERE ÇIKMAZI, BAŞARAN, BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IŞIK ÇIKMAZI, KAYANDERE, KIDEM ÇIKMAZI, KILAVUZ ÇIKMAZI, KILIÇ ÇIKMAZI, KINCAL, KIRAÇ, SEFERŞAH, SIVAT, TANSU, TOROS, YAZ, ZENCEFİL, ÇALILI, ÖZKAN, ŞAHİT ÇIKMAZI sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548302)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551450)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah AŞIKLAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553393)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 854. sk / HAVAALANI mah GÜLER, KIŞLA, KÖYİÇİ sk / KEMER mah 901., 905., 905/1., 906., 946., 947., DEVRAN, KIŞLA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547147)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 911., 927., 928., 929. ÇIKMAZ, 930., 931., KEMER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549704)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah KIŞLA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552866)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YUNUS EMRE, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, BİRGÜL, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547101)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 378. sk / İNÖNÜ mah 374. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549658)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1985. sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554611)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP cad 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550329)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AHLAT, ALİŞ SORUCU, ARAS, BAYKARA, BEHRAM ÖZSOY, DENİZ, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, FAHRETTİN YETKİN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KARINCA, KUM, KURŞUN, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, RIFAT ENGİN, RIZABEY, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SARDUNYA, SARGÜN, SAİDE HANIM, SEKMEN, SELVİ, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, UFUK, VADİ, VEFAKAR, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YAYLA, YIL, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇINAR, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, ŞAFAKLI, ŞİRİNTEPE sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554520)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BAHÇE KEKİĞİ, MUHTAR, TARABYA BAYIRI, YILDIZ TEPE, YUMAK sk / TARABYA mah ARMAĞAN, TARABYA BAYIRI, YUMAK sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549654)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah DOĞANBEY, GÜRGENCİ ÇIKMAZI, KAYIN, ORMAN, ORMANCILAR ÇIKMAZI, TAŞ KONAKLARI, VALİDE SULTAN, YUKARI DERE sk / KEMER mah ALAY, BEYAZ PAPATYA, GÜLBAHÇE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SADIK GÜNEY, SAKLI KORU SİTESİ, SERÇE ÇIKMAZI, SÜLÜNLER, VALİDE SULTAN, YILDIZLAR, YONCALIK, YÜZYIL IŞIL, ÇAMLIK YOKUŞU, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ŞEHİT ALAATTİN ELYÜREK, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548868)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546455)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, DERGİLER, HABERLER, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548784)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, DERGİLER, HABERLER, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548781)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2689., SELÇUKLU sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549718)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1384/1., 1386/1., 1387/1. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552215)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 251., 253., 31., 31/1., 31/2., 31/3., 31/4., 31/5., 32., 32/1., 33., 34., 34/1., 39., 39/1., 39/2., 39/5., 39/A, 40., ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / TELSİZ mah ZÜBEYDE HANIM sk 00:01-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551317)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 22., 229., 62/2., 63., 63/2., 63/3. sk 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551329)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 31., 31/2. sk / TELSİZ mah ZÜBEYDE HANIM sk 03:00-04:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551318)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551327)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BEHİRE sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah LİMAN sk / NURİPAŞA mah 234. sk / SÜMER mah 28/4. sk 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551328)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilçesi KAZLIÇEŞME MERKEZ - ABAY CADDESİ 16:30-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551330)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 56/1., 56/7., 57/11., 57/5. sk 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553395)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 56/1., 56/7., 57/11., 57/5. sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553863)

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AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI 10 TEMMUZ

ATAŞEHİR

09:00 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: DURSUNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERDEMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FESLEĞEN

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ

09:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 16.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 5.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YEDİTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 6.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 18.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 9.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 14.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 12.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: HAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KARGI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜNLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: DURSUNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERDEMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: GÜL KULE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KANDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KUZEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: HİCAZ

14:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: MİTHATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ

BEYKOZ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 54

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 52

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 53

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 55

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 56

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 57

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 74

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: ELMALI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: TOYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: İKSİR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAKÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KONTROL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: PEMBEKÖŞK

KADIKÖY

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YASA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MUVAKKITHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: TELLALZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ÜZERLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: YASA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MODA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SERASKER

14:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GÜNEŞLİBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MUVAKKITHANE

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BİRSEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: TÜLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: GÜLŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SANAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: AYDAN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: NAMIK KEMAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAMLI

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GÜLHAN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ELİFİM

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GÜLHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SEMAZEN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MÜHÜRDAR

PENDİK

15:05 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: PALMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: YARGIÇLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: CENNET KUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: FİLİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KADİFE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KIZILAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ESKİ LİSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KORULUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: EROL KAYA

16:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: SARIALİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: TEVFİK FİKRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: HAT BOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ESKİ LİSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: EROL KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: BEDESTEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: LİLYUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: ADİLE SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: LİSE

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KINALIEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURGUT REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUTKU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ULUSLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BALABAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKINCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ECEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ELMACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEDİ BEYZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAVADAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HIZIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEMT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TAŞPINAR

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAYDARPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TERZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: UZLAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SAKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HALİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜRPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAVADAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KLASİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEYDİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÖRFEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞENYOL

17:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ZEYTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: BURHAN TOPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: CENNET KUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: FİLİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: HAT BOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KIZILAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KORULUK

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YORGANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DERNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: REDİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURGUT REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKINCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİRUZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LOKMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OYAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TİBET

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MUTEBER

ŞİLE

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BATU

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: UYGUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜL

14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: BOZGOCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: ERKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: TÜMAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: AYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: HAMZA

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: SEYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEFKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÇİFTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ESMA (ÇAMLIK)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: VALİDE SULTAN (CAMİ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEHNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEFTALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÜVEZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: MECLİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: SEYHAN (CAMİ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ESMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: EFSANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: VALİDE SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: AHISKA

SULTANBEYLİ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TAVUKÇU YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: YAZGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: YÜCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ZEYNEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TURNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ULUHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KUŞADASI

TUZLA

13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: DALGAKIRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SABANCI

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: AYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: PALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DERİNSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ERHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: GÜNGÖR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MAREŞAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ADA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ÇEŞMİNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: OĞUZHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ARIKUŞU

ÜMRANİYE

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: HACI HASANEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: HAMZA YERLİKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: AYÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: HÜRREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ŞAHİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: HÜDAYİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: HENDEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: 19 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SAĞDIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KAZIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: BALCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: HAMZA YERLİKAYA

13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ÇAMLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: MENEKŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: CENGİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: TELLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: GÜLBAŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: HİKMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ONURCAN

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİHRAÇ

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KAVAKLIDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİTHATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: BEYDER

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: MAVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HACI BEKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: BURHANETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ULUĞBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HAS ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÖRFEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ATILGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: TOROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KUŞBURNU

12:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HISIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ÇEMBER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ECE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HASANEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KINIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: MUŞTU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ULUĞBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: BEZEK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ORKİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ORTAKENT

ÜSKÜDAR

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: GÜNDOĞUMU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: BÜYÜK SELİMPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: DİVİTÇİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: MAHALLE CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: HÜNNAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: DR. FAHRİ ATABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: NASRETTİNHOCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: TABAKLAR KÜLHANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: AŞÇIBAŞI MEKTEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: KÖRBAKKAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: DEVRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: İNADİYE MEZARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: TABAKLAR CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: NALÇACI HASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: TABAKLAR CAMİİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: BÜYÜK SELİMPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: ŞAİR ZATİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: BOLAHENK NURİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: İNADİYE CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: MEHMET ALİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: BALCILAR YOKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: KÖRBAKKAL

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: AYIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: GÜNDOĞUMU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: KABİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: MÜSAHİPZADE CELAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: HÜSEYİN HÜSNÜPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: İNADİYE MEKTEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: NECMEDDİN OKYAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: PIRNAL

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.