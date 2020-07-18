İstanbul güncel ve planlı elektrik kesintisi programı 18 Temmuz 2020! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 18 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 TEMMUZ 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYBARS sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, MUHLİS, POZAN, SANCAR sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, AHMET CEVDET PAŞA, AKSA, ALTINOLUK, ATALAR, AYBİKE, AYSİMA, AŞIK SEYRANİ, AŞURE, BURHAN, CUMHURİYET, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, FERHAN, FIRTINA, GÜLÜM, HAMİYET, HAYRAT, HÜKÜMDAR, KAŞGARLI MAHMUT, MEKTEPLİ, MÜNTEHA, MÜREBBİ, OĞUZ, SAADET, SEBAHATTİN, SELVİLİK, TOLUNAY, TÜRKAN, ULUGAZİ, YEMENİ, ÜLKE sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKYAKA, AKYAYLA, ALİ KUŞÇU, ASENA, AYAS, AYYÜKSEL, AÇIKEL, BAHÇIVAN, BARBAROS, BASRİ, BEKA, BİLGE HATUN, BİLGEHAN, BİLGEKAN, CENDERE, CİHANNUR, DEVEKUŞU, DÜDEN, EMİR SULTAN, HALDUN, KAPLICA, KILIÇTAR, KİFAYET, MANAVGAT, MÜDERRİS, MÜRŞİT, MİLLİ MÜDAFA, NURCİHAN, NURHİLAL, OĞUZELİ, PAYİDAR, RAVZA, SADAKAT, SALABET, SEBLA, SELVA, SEMAVER, SEVBAN MEHMET, SONGÜLEN, SUHULET, SİDRE, TUNCA, ULUDERE, UĞURLUDAĞ, YEŞİLOVA, YÜZAKI, ZİGANA, ÇİÇEKLİVADİ, ÖNCEL, İNCİRLİOVA sk / İSLAMBEY mah BAHARİYE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2559339)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ATIFA, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, BEŞARET, BİNAY, DUMANLI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, HİLAL, KERİM, RİVA, TALİM, TAŞLI, YALINAY, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563549)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYSEMA, ERDİNÇ, HAZAR, SULUDERE, ZEMHERİ, ÖZEL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 29. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563193)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah YİĞİTTÜRK sk 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564653)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah YİĞİTTÜRK sk 15:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564654)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NURETTİN SÖZEN, ZİYA MERİÇ, ÜRGÜPLÜ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565688)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, ATAMAN, BALIKÇI, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, FERAH ÇIKMAZI, FİSKE, GEMİ, GÖNÜL, GÜLDEN, ITIR, KEMAL SUNAL, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KÖŞK, NASİP, RANA, RIHTIM, SEVGİ, SIRMA, TURNA, YOSUN, ZAFER, ÇUKUR, İSKELE, İSTEK sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563123)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2066., 2067. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543398)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÜNEŞ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ACAR, AKTARAN, AKTAŞ, ALEMDAR, ATAKAN, ATALAY, DOĞANAY, DOĞANBEY, DÖNMEZ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560386)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, ARDIÇ, MİMAR SİNAN, NAZLI, PELİT, ÇİÇEK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565817)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah AVCILAR, EFELER, MEYDAN, TEZGEL, İÇ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563959)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, BONCUK, BİLGİÇ, CİVELEK, HASBAHÇE, HÜRRİYET, KATİP ÇELEBİ, SEFA, SEYİT ONBAŞI, ÇİLEK, İKBAL, İLKAY sk 11:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564228)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah PINAR sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ÇIRÇIR, 2.YAKUT, 2.ÇIRÇIR ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BES. İBRAHİMAĞA, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, BESTEKAR TAHİRAĞA, CEMAL REŞİT REY, ECDAT, EYYUBİ MEHMETBEY, ORDU, SAADETTİN KAYNAK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah ORDU sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564352)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ- YAKUPLU mah 10., 15., 2., 4., 40., 6., 8., 91., ARDIÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜRGEN, HERCAİ, HÜRRİYET, ILGIN, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, MORSALKIM, OSMAN GAZİ, PAMUK, ÇAM, ÇINAR sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563122)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AYTAÇ, EBRU, EMİROĞLU, GÖKTÜRK, GÖZDE, KALE, MORLALE, OKAN, SEBAT, SERVET, TAVŞANLI, YILMAZ, ZİYA GÖKALP sk 17:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564025)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah KOCA ÇINAR, PAPATYA, PAZARALTI sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562850)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK 2 sk / HÜRRİYET mah ACIBADEM, MENEKŞE 2, RIHTIM, ÇATALCA YOLU sk / KUMBURGAZ mah GENÇTÜRK sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565835)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ADALET 2, BENAY, EMEL, GÜLAĞACI, GÜNEŞ, GİRNE, KAPLAN 1, KİLÇİÇEĞİ, RENGİGÜL, REİS, SİNEM 1, USKUMRU, UÇAN, UÇAR, YAZAR, YUNUS, ÖĞÜT, ÜMİT 1 sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565837)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN sk / SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah AMBARLI, AYŞEN, BAHÇELİ, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, DEĞİRMENALTI, EKOL ÇIKMAZI, FIRIN ÇIKMAZI, GÜNGÖR, GÜVERTE ÇIKMAZI, HAFIZ ÖMER, HÖYÜKLER, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, MEŞETOPU, TAZEGÜL ÇIKMAZI, TAŞ ÇIKMAZI, UYSAL, YANKI ÇIKMAZI, YOLAÇAN, ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI, İBRAHİMÇAVUŞ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563593)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah , 310., 312., sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556850)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 725., 731., 733., 734., 735., 737., 741., ISPARTAKULE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556906)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah OKURLAR CADDESİ / 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557047)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 294., 303., OKURLAR sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557055)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 1592., 3016., 3020., 3022., 3024., 3026., 3029., 3031., 3033., 3035., 3037., 3041., 3126., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 3117. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557613)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 1592., 3016., 3020., 3022., 3024., 3026., 3029., 3031., 3033., 3035., 3037., 3041., 3126., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 3117. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557615)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 1592., 3016., 3020., 3022., 3024., 3026., 3029., 3031., 3033., 3035., 3037., 3041., 3126., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 3117. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557612)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1589 SOKAK,1590 SOKAK 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557609)

- İSTANBUL ESENYURT ilce TURGUT ÖZAL mah 104., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 65., 66., 72., 73., 74., 75., SU YOLU, TONGUÇ BABA sk 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564022)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah ARDIÇ, AÇIKYÜZ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, ORBAY sk / SAKARYA mah NERGİS sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558745)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1366. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 2.MENEKŞE, 2.NEŞE, 2.ÇIRÇIR ÇIKMAZI, AHMET HAŞİM, ALTIN ORDU (ORDU), BAĞİÇİ, BAŞARAN, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR TAHİRAĞA, ECDAT, ESENEVLER, ORDU, SAYFİYE, ZİYA OSMAN SABA, ŞİRİN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AÇIK, BAHAR, BALIKÇI, DEFNE, ECDAT, GAYE, HALİÇ, HAZAN, ORDU, SAADET, SERİNCE, ÇALIŞKAN, ŞEHİT TAMER VARDAR sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564338)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN ORDU (ORDU) sk / SİLAHTARAĞA mah 2.MEHTAP, 2.ŞAHİN, ABDULLAH AĞA , ALEYNA, ALPAY ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), ANKA, BABATAŞ, BENEK, BURÇAK, BÜLBÜL, BİLLUR, CANSEL, ERAY, GEDİZ ÇIKMAZI, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HASRET, HAZAN, KANARYA, KEMAL REİS, KÜÇÜK, LALA MEHMETPAŞA, MAKBER ÇIKMAZI, MEHMET TAHİR EFENDİ, MUHSİN YAZICIOĞLU, OSMANLI, PINAR, SAADET, SÖNMEZ, TURGUT REİS, UĞUR, YANIK, YURT, ŞARK, ŞEHİTLER sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564351)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ESENEVLER ÇIKMAZI, BASMACI ABDİ EFENDİ, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, ESENEVLER, SADETTİN HEPER, SİLAHTARAĞA, VATAN sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564350)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.KARYAĞDI ÇIKMAZI, 1.TÜRBE, BALLIBABA, BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, HATUNİYE, HÜMAYUN, KARYAĞDI, KAŞGARİ, KERİMAĞA, KERİMAĞA CAMİİ, KIRKMERDİVEN, KUTUCU, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 1.ÖRNEK ÇIKMAZI, 11.GÜL, 2.LALE, 3.LEYLAK, 5.KARANFİL, BÜLBÜLDERE, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY, ÖRNEK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, AŞIK, HÜSEYİN ULUÇ, YAHYA GALİPBEY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564337)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah BEKÇİ, GÜZEL, VATAN, VATANSEVER, YAYLA sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558746)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALADAĞ, CUMHURİYET, EYÜP, GÜLOVA, HACEGAN, MADALYON, ORDU, REYHAN, YUVALI, ÇINARCIK sk / SARIGÖL mah ÇINARCIK, ÇİÇEKLİTEPE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564336)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DÖNMEZ, DÜLGER, DÜNDAR, DİLBER, MUSTAFA YAŞAR, ÖZGECAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560377)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah AYAZ, GÜZELDERE, KESİKLER, TALATPAŞA, TAN, TARIM, ÇELENK, ÇEVRE, ÇİNİ sk 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558714)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah AYAZ, DOĞU, EVLEK, GÜLBEN, GÜZELDERE, KAYA, TARIM, TARIM ÇIKMAZI, UYANIK, İDİL sk 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2559340)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABANT, AKIŞLI, AKÇALI, ANKA, ASLANGAZİ, AYDOĞAN, BÜYÜKBEY, CANCAN, EMİRGAZİ, ERBEYLİ, ERDEM, ERSOY, GÖK, GÜLÇAVUŞ, GÜNEŞTAŞI, GÜNTEPE, NURSİMA, PASDEMİR, SARITAŞ, SEÇİL, SULTANŞAH, ULAŞ, YAŞARLI, YENİHAN, YEŞİLBURÇ, YOLÜSTÜ, ZÜMRE, ZİYARET, ÇATALÇEŞME, ÖZVEREN, İPEKKUŞAĞI, ŞÖLEN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560388)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MENEKŞE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, DÜNÜR, FASIL, HARPUT, NİŞANE, PINAR, SELEN, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR sk / TALATPAŞA mah ABANT, ABDÜLGAZİ, ACARSOY, ADAGÜLÜ, AKIŞLI, AKTÜRK, AKÇALI, AKÇAM, ALAGÖZ, ALAKOÇ, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, ASYA, AYDOS, AYDOĞAN, AYGÜL, AÇIKGÖZ, BAYINDIR, BAŞIBÖLÜK, BAŞÇİÇEK, BERCESTE, BERHUDAR, BEYÖZÜ, BÜYÜKBEY, CANBERK, CANCAN, CEBECİ, DAMLAPINAR, DARIVERDİ, DEDELER, DÜNÜR, DİLARA, DİŞÇİ, EKİN, EMEK, EMİRGAZİ, ENDER, ERBEYLİ, ERDEM, ERSOY, ERTAN, FERHAT, GAZHANE, GÖK, GÖZÜAYDIN, GÜLBAŞAK, GÜLBULDU, GÜLDİBİ, GÜLDİKEN, GÜLYAZI, GÜLÇAVUŞ, GÜNAÇTI, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, GÜNEŞTAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, GÜNYOLU, GÜNYÜZÜ, HALUK, HANIMELİ, HASGÜL, HAYAL, HİCRET, KAPLICA, KARACA, KARAKOL, KARAKOÇ, KARDELEN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, METİN, MORKARANFİL, MİLLET, MİRAY, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, OKTAY, PASDEMİR, REİS, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SARITAŞ, SEMAVER, SEMAVİ, SEÇİL, SONGÜL, SULTAN, SULTANŞAH, SUNA, SİNCAP, TANYELİ, TEMİZ, TOKDEMİR, TUNALI, ULAŞ, ULUTAŞ, ULVİ, UÇANKUŞ, YALINTAY, YAVUZTÜRK, YAYLIM, YAĞIZLAR, YAŞARLI, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YEŞİLAY, YEŞİLBURÇ, YOLÜSTÜ, YURTBEY, YUVAM, ZÜMRE, ZİYARET, ÇATALÇEŞME, ÇELEBİ, ÖZMEN, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK, ÖZVEREN, ÜLKER, ÜÇBUDAK, İLKER, İNCEBAYIR, İNCESU, İPEKKUŞAĞI, İĞDE, İŞBİLİR, ŞAHİN, ŞÖLEN, ŞİRİNCE sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560400)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BATI, BODUR sk / ÇELİKTEPE mah BATI, BODUR, BUHARA, BURAK REİS, DERYA, ZADE sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562837)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1508., AKBABA, BAY SUNGUR, PİLİÇ, TURNA, ÇOBAN ALDATAN sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558026)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah PROF. AZİZ ERGİN sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558087)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 226. ÇIKMAZ sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558088)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 226. ÇIKMAZ sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558092)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235. sk / İNÖNÜ mah 1302., 2.BARIŞ, KEKLİK, İSTİKLAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558832)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk 00:01-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563941)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BİLİM, DEREBOYU 2, ESKİ BÜYÜKDERE, ZÜMRÜTÜM sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556227)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, TARABYA BİLİNMEYEN, ZAMBAKLAR, ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556221)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES, FUŞTAN, SERHATTER, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ sk / BAHÇEKÖY YENİ mah DOĞANBEY, ORTA SELVİ sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556226)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ERGENEKON, KURTULUŞ, TÜRKBEYİ sk / DUATEPE mah BARUTHANE, BOZKURT, KURTULUŞ sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, BOZKURT, KURTULUŞ, SAVAŞ sk / TEŞVİKİYE mah NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, ŞAKAYIK sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546494)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1408., 1410., 1410/3., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562835)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 6. sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558289)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 7., DEMİRCİLER SİTESİ 8. sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558293)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 6. sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558294)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 2. sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558295)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10. sk / ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 2. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/4), 3. TAŞOCAĞI (G/5), SEYİTNİZAM, ÇINAR 10, ŞEHİT YILDIRAY MENTEŞE sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558292)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10. sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558291)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah YENİ KARAKOL sk / ÇIRPICI mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇINAR, ÇINAR 3 sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2565691)

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI 18 TEMMUZ

ATAŞEHİR

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 37.

10:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SARMAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TEVFİK FİKRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MOR GELİNCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: HÜRREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MERDİVENKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEREBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BEĞENDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YEKPARE

BEYKOZ

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: BAYIRBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: GÖLLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: KAPADOKYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: BOZHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: FEDAKAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: PARK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: KILIÇLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: ÇARŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: GÖNEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: ÇATALCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: KUYUBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: SEYDİŞEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: BAKKAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖLLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: GÖLLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: BARAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: YARDIMSEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: VAKIF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: DAYIBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: DEREBOYU YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: ZIPKIN

ÇEKMEKÖY

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇUHADAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: LALEZAR

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: İLKADIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MUHTAR KENAN SEÇKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: İLKADIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ

KARTAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞIK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: CİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: GİRNE

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KANDİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: GEYVE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BEGONYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: EFE BOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BOMAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SARIGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ZEYTİN DALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: VARNA

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: EFE BOZ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEVAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: NERMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: NİDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAĞLIKLI

PENDİK

09:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TAVUKÇU YOLU

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TANDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALACATAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VALİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ASA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEÇKİN

SULTANBEYLİ

09:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: PETROL YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: DEVRİALEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TAVUKÇU YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: LEMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: MAHSEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: YÜCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KARACASU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TASDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TENVİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GEYLANİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜRÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: HOCALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KUŞADASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ÇEÇE SULTAN

TUZLA

13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: MECİDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: KARAPÜRÇEK

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZÜMRÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: UÇAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MÜŞTAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ERKUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ELA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ÜSTÜNDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ESLEM

16:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ILGIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: KEÇECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: EMİROĞLU

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ERKUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BAHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ELA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ADANUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÜLENAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÖLGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HATBOYU

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EMİROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: 23 NİSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: IŞILAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FETİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MUHTEREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HİSAR

ÜMRANİYE

09:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KADİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SÖĞÜTLÜ ÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: VİTİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: HEYBET

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ALEMDAĞ

ÜSKÜDAR

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: ORD. PROF. FAHRETTİN KERİM GÖKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: MAHİR İZ

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.