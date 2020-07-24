25 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi listesi... Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 25 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 TEMMUZ 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CANEL, ENGİNAR, ONAT, TÜZMEN, ÇİM sk / KARLIBAYIR mah ANADOLU, AYCAN, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARADAĞ, MOZAİK, RÜŞTÜ, TABUR, YÜCEALP sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, BİNAY, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KERİM, MEKKE, NURALEM, ORTANCA, RİVA, SARIKUM, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YAZGÜLÜ, YILDIRIMER, ÇALIŞ, ÖZENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk / KARADENİZ mah 1148. sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2571751)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN sk 03:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2571898)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-İSTANBUL, KAZAN sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2571081)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, ZÜBEYDE HANIM, İBNİ SİNA sk / ÖMERLİ mah GÜNDOĞAN, UZUNÇAYIR, VİCDAN sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2571076)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, ZÜBEYDE HANIM, İBNİ SİNA sk / ÖMERLİ mah GÜNDOĞAN, UZUNÇAYIR, VİCDAN sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2571070)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, G-103, G-104, G-117, G-119, G-120, G-123, G-127, G-170, G-171, G-172, G-173, G-174, G-179, G-180, G-180/1, G-183, G-185, G-187, G-202, G-209, G-406, G-410, G-411, G-527, G-529, G-530, G-531, G-550, G-551, G-559, G-583, G-587, G-59, G-592, G-593, G-597, G-67, G-68, G-72, G-76, G-790, G-81, G-82, G-866, G-87, G-88, G-90, G-91, G-92, G-93, G-94, G-95, UĞUR MUMCU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572422)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk 12:00-18:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572542)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ADİL, ALYANAK, ARZUM, BUKET 1, CUMHURİYET 1, DEMİR 2, DİKMEN, ESİNEL, GÖKHAN, GÖZÜAYDIN, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNEŞ, GİYİM, HAKAN, HAN, KUDRET, MURAT 1, MÜRŞİT, NEHİR, RENGİGÜL, SEMA 1, SEVİNÇ 1, SILA, SİNEM 1, YAVRU, YÖRÜK, YÜCE, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖNCÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, İSTİKBAL 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572726)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah BILDIRCIN, GÖZDAĞI, GÜNEŞ, GÜVERCİN 2, HUZUR, PAPAĞAN, SAKA, ÖLÇÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572720)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BENZİNLİK ARKASI, BERHUDAR, BERRAK ÇIKMAZI, BEŞEVLER, ELBASAN, EMRAH ÇIKMAZI, EMİROĞLU ÇIKMAZI, ERKUL ÇIKMAZI, ESENDAL ÇIKMAZI, GÜLŞEN, ON EVLER, ÇATALCA sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567290)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 240., 254., 255., 261., 262. sk 00:00-01:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572496)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ADSIZ NEFER, ALEV ÇIKMAZI, BAĞLAMA, BAĞLARBAŞI, DAL, DERYA, DESTEGÜL, DİLARA, EMEK, KAPLAN, KIBRIS, KİRAZLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SU ÇİÇEĞİ, SİPAHİLER, VİŞNELİ, YENİ, ÇEŞMELİ, ÜNLÜ, ŞEHİT CİHAN ELKAN, ŞEHİT ÜMİT GÜNAYDIN sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567643)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 567., CEBECİ sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567644)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, KORE ŞEHİTLERİ, MATBUAT, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567849)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATA sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572497)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KARDELEN ÇIKMAZI, MENEKŞE ÇIKMAZI sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572534)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / KOCATAŞ mah DEREBOYLARI, ÇIRÇIR DERESİ. sk / MADEN mah DEREİÇİ., ÇIRÇIR BEKAR DERE, ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk / ZEKERİYAKÖY mah ACARLAR-KASIMPATI sk 17:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574771)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572493)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, GARAJ sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547824)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, LİKÖR YANI, MEVLÜT PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547834)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567847)

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AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI 25 TEMMUZ

ÇEKMEKÖY

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KARASU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KOÇULLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: DEREKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KARGI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KIŞLADERE

KADIKÖY

13:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: İCLAL KARABEKİR

12:00 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SUADİYE CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KIRMIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: EMİN ALİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HALİMAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: İCLAL KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: EKBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SUADİYE TARLACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TONOZLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇOLAK İSMAİL

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEYH GALİP

KARTAL

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KÖSEDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ULUDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT ŞÜKRÜ BAYRAKÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAKAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YILDIZDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TİTİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANILCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ANKARA

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KIYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SEVGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: YAKAKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HASTANEALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KOZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SEVİNDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÜVEKANDİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAKAKENT

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ZİYA GÖKALP

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: SAHİL YOLU

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TINAZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TOROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: 20 TEMMUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARDEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ASUMAN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL

PENDİK

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: BORA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: CENGİZ DİLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MÜLKİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: GÖZDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ZAHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: KASIR

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: HOŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ÇEVRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: FEDAKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: KASIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: YEDİVEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ZENCEFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: BALÖZÜ

14:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜÇLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TATLISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ANIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZEKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖKLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NEHİR

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABAEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ŞENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SÜNGÜ

SANCAKTEPE

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MÜMİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SANDALCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: GÜLİBRİŞİM

ÜMRANİYE

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KUMRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KELEBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KİREMİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BEKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: IŞIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TAVUKÇUYOLU

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÜMİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ŞURA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: DEREBAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: YENİDÜNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: NADİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ULUKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: KÖSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: YAVUZ SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BOZKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ESKİ ÜSKÜDAR YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: KERVANSARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ALEMDAĞ

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KELEBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SARIGÜL

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Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.