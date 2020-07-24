25 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi listesi... Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 25 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CANEL, ENGİNAR, ONAT, TÜZMEN, ÇİM sk / KARLIBAYIR mah ANADOLU, AYCAN, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARADAĞ, MOZAİK, RÜŞTÜ, TABUR, YÜCEALP sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, BİNAY, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KERİM, MEKKE, NURALEM, ORTANCA, RİVA, SARIKUM, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YAZGÜLÜ, YILDIRIMER, ÇALIŞ, ÖZENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk / KARADENİZ mah 1148. sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2571751)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN sk 03:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2571898)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-İSTANBUL, KAZAN sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2571081)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, ZÜBEYDE HANIM, İBNİ SİNA sk / ÖMERLİ mah GÜNDOĞAN, UZUNÇAYIR, VİCDAN sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2571076)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, ZÜBEYDE HANIM, İBNİ SİNA sk / ÖMERLİ mah GÜNDOĞAN, UZUNÇAYIR, VİCDAN sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2571070)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, G-103, G-104, G-117, G-119, G-120, G-123, G-127, G-170, G-171, G-172, G-173, G-174, G-179, G-180, G-180/1, G-183, G-185, G-187, G-202, G-209, G-406, G-410, G-411, G-527, G-529, G-530, G-531, G-550, G-551, G-559, G-583, G-587, G-59, G-592, G-593, G-597, G-67, G-68, G-72, G-76, G-790, G-81, G-82, G-866, G-87, G-88, G-90, G-91, G-92, G-93, G-94, G-95, UĞUR MUMCU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572422)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk 12:00-18:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572542)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ADİL, ALYANAK, ARZUM, BUKET 1, CUMHURİYET 1, DEMİR 2, DİKMEN, ESİNEL, GÖKHAN, GÖZÜAYDIN, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNEŞ, GİYİM, HAKAN, HAN, KUDRET, MURAT 1, MÜRŞİT, NEHİR, RENGİGÜL, SEMA 1, SEVİNÇ 1, SILA, SİNEM 1, YAVRU, YÖRÜK, YÜCE, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖNCÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, İSTİKBAL 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572726)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah BILDIRCIN, GÖZDAĞI, GÜNEŞ, GÜVERCİN 2, HUZUR, PAPAĞAN, SAKA, ÖLÇÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572720)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BENZİNLİK ARKASI, BERHUDAR, BERRAK ÇIKMAZI, BEŞEVLER, ELBASAN, EMRAH ÇIKMAZI, EMİROĞLU ÇIKMAZI, ERKUL ÇIKMAZI, ESENDAL ÇIKMAZI, GÜLŞEN, ON EVLER, ÇATALCA sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567290)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 240., 254., 255., 261., 262. sk 00:00-01:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572496)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ADSIZ NEFER, ALEV ÇIKMAZI, BAĞLAMA, BAĞLARBAŞI, DAL, DERYA, DESTEGÜL, DİLARA, EMEK, KAPLAN, KIBRIS, KİRAZLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SU ÇİÇEĞİ, SİPAHİLER, VİŞNELİ, YENİ, ÇEŞMELİ, ÜNLÜ, ŞEHİT CİHAN ELKAN, ŞEHİT ÜMİT GÜNAYDIN sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567643)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 567., CEBECİ sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567644)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, KORE ŞEHİTLERİ, MATBUAT, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567849)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATA sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572497)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KARDELEN ÇIKMAZI, MENEKŞE ÇIKMAZI sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572534)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / KOCATAŞ mah DEREBOYLARI, ÇIRÇIR DERESİ. sk / MADEN mah DEREİÇİ., ÇIRÇIR BEKAR DERE, ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk / ZEKERİYAKÖY mah ACARLAR-KASIMPATI sk 17:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2574771)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2572493)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, GARAJ sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547824)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, LİKÖR YANI, MEVLÜT PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547834)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567847)
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AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI 25 TEMMUZ
ÇEKMEKÖY
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KARASU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KOÇULLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: DEREKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KARGI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KIŞLADERE
KADIKÖY
13:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: İCLAL KARABEKİR
12:00 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SUADİYE CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KIRMIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: EMİN ALİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HALİMAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: İCLAL KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: EKBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SUADİYE TARLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TONOZLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇOLAK İSMAİL
10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEYH GALİP
KARTAL
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KÖSEDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ULUDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT ŞÜKRÜ BAYRAKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAKAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YILDIZDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TİTİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANILCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ANKARA
10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KIYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SEVGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: YAKAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HASTANEALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KOZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SEVİNDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÜVEKANDİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAKAKENT
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ZİYA GÖKALP
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: SAHİL YOLU
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TINAZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TOROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: 20 TEMMUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KARDEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ASUMAN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL
PENDİK
09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: BORA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: CENGİZ DİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MÜLKİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: GÖZDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ZAHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: KASIR
09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: HOŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ÇEVRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: FEDAKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: KASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: YEDİVEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ZENCEFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: BALÖZÜ
14:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜÇLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TATLISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ANIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZEKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖKLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NEHİR
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABAEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ŞENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SÜNGÜ
SANCAKTEPE
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MÜMİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SANDALCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: GÜLİBRİŞİM
ÜMRANİYE
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KUMRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KELEBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KİREMİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: BEKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: IŞIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TAVUKÇUYOLU
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÜMİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ŞURA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: DEREBAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: YENİDÜNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: NADİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ULUKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: KÖSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: YAVUZ SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BOZKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ESKİ ÜSKÜDAR YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: KERVANSARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ALEMDAĞ
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: KELEBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SARIGÜL
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.