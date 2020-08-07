İstanbul elektrik kesintisi listesi 7 Ağustos... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 7 Ağustos 2020 Cuma günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 7 Ağustos İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, NİLGÜN, SEZABEY, ÇOBAN SUYU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589691)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1004. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543427)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah MOR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582728)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk // 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582813)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2524., 2525., 2526., 2530., 2532., 2533., 2534., 2537., HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588809)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, FERUZAY, TUNA, ÜSTÜN sk / İSMET PAŞA mah MEHMETÇİK, SİNOP, TUNA, YILMAZ sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589842)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 2., 20. sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589604)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah FULYA DERESİ sk / DİKİLİTAŞ mah DAMLA, EMİRHAN, FULYA DERESİ, HAKKI YETEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583272)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ARİFE, BOSTANÜSTÜ DERE, GAZİNO, KALAS, REBAP, TABAKÇI HÜSEYİN, UZUNCAOVA, ZAFER, ÇEŞME YOKUŞU sk / TÜRKALİ mah MUHTAR MOLLA, SELALTI, TABAKÇI HÜSEYİN, TÜRKALİ KÖPRÜ, UZUNCAOVA sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583806)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah AYVAZKAHYA, AYYILDIZ, BOSTANÜSTÜ DERE, IHLAMUR YILDIZ, JANDARMA MEKTEBİ, KALKAN, NARDENK, NURTANESİ, YILDIZ BOSTANI, ZAFER sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583807)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah DİLBER, FULYA DERESİ, NARDENK, NARDENK ARALIĞI, NURTANESİ sk / DİKİLİTAŞ mah ASUDE, BARIŞ, DİKİLİTAŞ, DİLEK, FULYA DERESİ sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583286)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584140)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584142)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584141)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BARIŞ MANÇO, BELEDİYE, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN, HÜSEYİN YILDIZ, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584139)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah CUMHURİYET, ELMADAĞ, YEDİ KUYULAR sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589684)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah DİLBAZ, KADINCIK, KALYONCU KULLUĞU, KARAKURUM, KAŞKAVAL, KURDELA, KÜÇÜK ODALAR, SERDAR ÖMERPAŞA, SOLAK, TATLI BADEM, TAYYARECİ RIZA, YAYA KÖPRÜSÜ, ŞİRKET sk / BÜLBÜL mah KAŞKAVAL, SERDAR ÖMERPAŞA sk / ÇUKUR mah KALYONCU KULLUĞU sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589620)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AKIN 1, ATAN, ATMACA 1, BALIKÇI, DEMİR 2, ERÇİL, ESİNEL, GÖREN, GÜRLER, HAKİM, HASIRCILAR, HÜNER, KARDELEN, KAVAKLIKENT, NİL, OLGUN, RÜZGAR 1, SUSAM, UÇAR, YAĞMUR 2, YOĞURTHANE, YUNUS sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584083)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk / FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARM 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589427)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah ALTAYLI ÇIKMAZI, İSTANBUL sk / ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk / FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588134)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2616., 2622. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582329)
- İSTANBUL ESENYURT ilce İNÖNÜ mah 334., 340., 353., 354., 355., 356., 365., 366., 367., 368., 369., 372., 373., 374., KEMAL PAŞA, MANDIRA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583232)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜLDEM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., 866., 867., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1003., 1005., 1007., 1008., 1009., 1022., 1026., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583840)
- İSTANBUL // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015., 1057., 1058., 1059., 1063., FATİH SULTAN MEHMET sk / TALATPAŞA mah 1011., 1012., 1013., 1014., 1015., 1017., 1018., 1021., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1047., FATİH SULTAN MEHMET sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584321)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584427)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 2.EFE, 2.ÇAYIR, BAŞDERE, CAMİİ, CUMHURİYET, GÖKTÜRK, HACI RIZA, HARMANLAR, LAVANTA, PİRAMİT, SOYDAN, SÜVARİ, TÜRKMEN, YİĞİT, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583901)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.CAN, 1.SELVİ, 1.YILMAZ, 3.IHLAMUR, 3.MANOLYA, 5.MENEKŞE, BACADERESİ, CAMİİ, KÖPRÜBAŞI, PELİT, SALKIM, TÜRKMEN, ÇAM, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583902)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜVERCİN, 2.BAHÇELİ, 2.ÇAM, COŞKUN, EFENDİ, GİRNE, KARAHANLI, KASTAMONU, MELTEM, MERCAN, PAPAĞAN, SAMSUN, SEDEF, SEMERKANT, SERÇE, TİMUR, VOLKAN, ÇİÇEKSUYU, İMBAT sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586297)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, TUNAHAN sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589840)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah HALİTPAŞA, KİTAPÇI KASIM sk / İSLAMBEY mah HALİTPAŞA, HZ. HALİD sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589613)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.SEDİR, 2.KAVAK, 5.MENEKŞE, ARDINÇ, ÇAMLIK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588919)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, TİRYAKİ HASANPAŞA, İNKILAP sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, MESİHPAŞA sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582360)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ sk / HOCAPAŞA mah ANKARA, DERVİŞLER, EBUSSUUD, HÜDAVENDİGAR, MURADİYE, ORHANİYE, SERDAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582359)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 651., 653. sk / YENİ MAHALLE mah CEBECİ, GALERİ sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586296)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM, KIZILCIK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586246)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586252)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BEGONYA, 1.KASIMPATI, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ZÜMRÜT, 1.ÇİĞDEM, 2.MENEKŞE, 2.PAPATYA, ALTINER, FATİH, KARDELEN, MELİKE, ORHANGAZİ, PEMBEGÜL, ZEYNEBİYE, ÇİFTLİK ÇIKMAZI, ÖZGÜNDÜZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584381)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.GÜNEŞ, 1.MEHTAP, 2.CAN sk / KANARYA mah 1508., CİVCİV, ŞAHİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583996)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585543)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585545)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 3., KAMELYA, MANOLYA ÇIKMAZI sk 10:00-12:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588844)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, TARABYA BİLİNMEYEN, ZAMBAKLAR, ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584347)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah BOSTANLI, DERESEKİ, DESTAN ÇIKMAZI, FISTIKLI BAĞ ALTI, GÜL BAHÇESİ ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KAVAK, MÜHENDİSLER, SAKIP SABANCI, ÇAMLAR, ŞİFA sk / REŞİTPAŞA mah EMİRGAN, KIRMIZIÇAM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585651)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYIR, KOCAYEMİŞ, KORU MANDIRA, ORTA ÇEŞME, RECEP EFENDİ, TATAR YAKUP sk 23:00-23:50 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589778)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585632)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584322)
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: EZBER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: AYTAÇ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KOŞUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KUŞHAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: ADAM MİCKİEWİCZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: GÜRBÜZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MÜNEVVER AYAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AZİZ DEMİRAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GARDENYA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RESSAM MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: OVA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BUSELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KOCAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TULUMBA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GAZİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TEKNİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇAMDALI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KURAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ESENLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KADIKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TAMBUR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İHSANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAMÜRSEL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MUTTALİP YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜRGENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SERVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ARİFİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TURUPLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSTİSNA ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MERA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DEMİRTÜRK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: AVCI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÖZKAYA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ALTINOK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MUSTAFA KEMAL PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: HOŞSOHBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DAHİ ÇIKMAZI
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: KALYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ALTINOK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MUSTAFA KEMAL PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÇAKIRGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DAHİ ÇIKMAZI
10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: TOPRAK
KARTAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: NARLIBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: YALIBOYU
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TOKGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: NAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: SANDALCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: KUMLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: UYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: İPEKBÖCEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: IŞILDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ALAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ÖZYUVA
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: UYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: BEGONYA
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: TEKEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KAMPYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: GEZİ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: GÜZELBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: PALMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: NERGİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: BANU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEHİT SEMİH BALABAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞAKAYIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KARAMEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: AYNA
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: OLGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: NARLIBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: LALEZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: YALIBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: DİLARA
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: SANAYİCİLER
PENDİK
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜRLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ACEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AVŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖĞÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: PİR SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇATALÇAM
09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEMBEREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İMAMI AZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜKÜMDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SARAYBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZDEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİPAHİ
SULTANBEYLİ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KUBBE
TUZLA
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ASMADALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: BİRİKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜLERYÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SANAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ŞENNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÇAKIROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SALTUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ŞEVVAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜLYÜZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜRSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: KAFKALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GAZİOSMANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: İLHAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SARIGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: İHSAN EKMEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ŞİNASİ DURAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: CENGİZ TOPEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: NAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: FERAHŞAN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SÜTLÜCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ERCÜMENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜRSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ŞİNASİ DURAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞİNASİ DURAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: İMECE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜLERYÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SÜTLÜCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ATAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HASGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SALTUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜRSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HUZUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DOĞANDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: CENGİZ TOPEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DÖNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ERGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: NAMLI
ÜMRANİYE
09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: YELKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: KEVSER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BALKİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ALEMDAĞ
09:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BALKİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: CAMİ
10:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: SEMAVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ALEMDAĞ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ADİLESULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: EROL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CEVŞEN
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.