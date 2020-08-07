İstanbul elektrik kesintisi listesi 7 Ağustos... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 7 Ağustos 2020 Cuma günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 7 Ağustos İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 AĞUSTOS 2020

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, NİLGÜN, SEZABEY, ÇOBAN SUYU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589691)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1004. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543427)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah MOR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582728)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk // 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582813)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2524., 2525., 2526., 2530., 2532., 2533., 2534., 2537., HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588809)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, FERUZAY, TUNA, ÜSTÜN sk / İSMET PAŞA mah MEHMETÇİK, SİNOP, TUNA, YILMAZ sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589842)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 2., 20. sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589604)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah FULYA DERESİ sk / DİKİLİTAŞ mah DAMLA, EMİRHAN, FULYA DERESİ, HAKKI YETEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583272)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ARİFE, BOSTANÜSTÜ DERE, GAZİNO, KALAS, REBAP, TABAKÇI HÜSEYİN, UZUNCAOVA, ZAFER, ÇEŞME YOKUŞU sk / TÜRKALİ mah MUHTAR MOLLA, SELALTI, TABAKÇI HÜSEYİN, TÜRKALİ KÖPRÜ, UZUNCAOVA sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583806)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah AYVAZKAHYA, AYYILDIZ, BOSTANÜSTÜ DERE, IHLAMUR YILDIZ, JANDARMA MEKTEBİ, KALKAN, NARDENK, NURTANESİ, YILDIZ BOSTANI, ZAFER sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583807)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah DİLBER, FULYA DERESİ, NARDENK, NARDENK ARALIĞI, NURTANESİ sk / DİKİLİTAŞ mah ASUDE, BARIŞ, DİKİLİTAŞ, DİLEK, FULYA DERESİ sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583286)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584140)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584142)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584141)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BARIŞ MANÇO, BELEDİYE, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN, HÜSEYİN YILDIZ, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584139)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah CUMHURİYET, ELMADAĞ, YEDİ KUYULAR sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589684)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah DİLBAZ, KADINCIK, KALYONCU KULLUĞU, KARAKURUM, KAŞKAVAL, KURDELA, KÜÇÜK ODALAR, SERDAR ÖMERPAŞA, SOLAK, TATLI BADEM, TAYYARECİ RIZA, YAYA KÖPRÜSÜ, ŞİRKET sk / BÜLBÜL mah KAŞKAVAL, SERDAR ÖMERPAŞA sk / ÇUKUR mah KALYONCU KULLUĞU sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589620)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AKIN 1, ATAN, ATMACA 1, BALIKÇI, DEMİR 2, ERÇİL, ESİNEL, GÖREN, GÜRLER, HAKİM, HASIRCILAR, HÜNER, KARDELEN, KAVAKLIKENT, NİL, OLGUN, RÜZGAR 1, SUSAM, UÇAR, YAĞMUR 2, YOĞURTHANE, YUNUS sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584083)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk / FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARM 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589427)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah ALTAYLI ÇIKMAZI, İSTANBUL sk / ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk / FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588134)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2616., 2622. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582329)

- İSTANBUL ESENYURT ilce İNÖNÜ mah 334., 340., 353., 354., 355., 356., 365., 366., 367., 368., 369., 372., 373., 374., KEMAL PAŞA, MANDIRA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583232)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜLDEM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., 866., 867., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1003., 1005., 1007., 1008., 1009., 1022., 1026., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583840)

- İSTANBUL // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015., 1057., 1058., 1059., 1063., FATİH SULTAN MEHMET sk / TALATPAŞA mah 1011., 1012., 1013., 1014., 1015., 1017., 1018., 1021., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1047., FATİH SULTAN MEHMET sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584321)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584427)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 2.EFE, 2.ÇAYIR, BAŞDERE, CAMİİ, CUMHURİYET, GÖKTÜRK, HACI RIZA, HARMANLAR, LAVANTA, PİRAMİT, SOYDAN, SÜVARİ, TÜRKMEN, YİĞİT, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583901)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.CAN, 1.SELVİ, 1.YILMAZ, 3.IHLAMUR, 3.MANOLYA, 5.MENEKŞE, BACADERESİ, CAMİİ, KÖPRÜBAŞI, PELİT, SALKIM, TÜRKMEN, ÇAM, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583902)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜVERCİN, 2.BAHÇELİ, 2.ÇAM, COŞKUN, EFENDİ, GİRNE, KARAHANLI, KASTAMONU, MELTEM, MERCAN, PAPAĞAN, SAMSUN, SEDEF, SEMERKANT, SERÇE, TİMUR, VOLKAN, ÇİÇEKSUYU, İMBAT sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586297)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, TUNAHAN sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589840)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah HALİTPAŞA, KİTAPÇI KASIM sk / İSLAMBEY mah HALİTPAŞA, HZ. HALİD sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589613)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.SEDİR, 2.KAVAK, 5.MENEKŞE, ARDINÇ, ÇAMLIK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588919)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, TİRYAKİ HASANPAŞA, İNKILAP sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, MESİHPAŞA sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582360)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ sk / HOCAPAŞA mah ANKARA, DERVİŞLER, EBUSSUUD, HÜDAVENDİGAR, MURADİYE, ORHANİYE, SERDAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582359)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 651., 653. sk / YENİ MAHALLE mah CEBECİ, GALERİ sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586296)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM, KIZILCIK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586246)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586252)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BEGONYA, 1.KASIMPATI, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ZÜMRÜT, 1.ÇİĞDEM, 2.MENEKŞE, 2.PAPATYA, ALTINER, FATİH, KARDELEN, MELİKE, ORHANGAZİ, PEMBEGÜL, ZEYNEBİYE, ÇİFTLİK ÇIKMAZI, ÖZGÜNDÜZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584381)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.GÜNEŞ, 1.MEHTAP, 2.CAN sk / KANARYA mah 1508., CİVCİV, ŞAHİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583996)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585543)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585545)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 3., KAMELYA, MANOLYA ÇIKMAZI sk 10:00-12:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588844)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, TARABYA BİLİNMEYEN, ZAMBAKLAR, ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584347)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah BOSTANLI, DERESEKİ, DESTAN ÇIKMAZI, FISTIKLI BAĞ ALTI, GÜL BAHÇESİ ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KAVAK, MÜHENDİSLER, SAKIP SABANCI, ÇAMLAR, ŞİFA sk / REŞİTPAŞA mah EMİRGAN, KIRMIZIÇAM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585651)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYIR, KOCAYEMİŞ, KORU MANDIRA, ORTA ÇEŞME, RECEP EFENDİ, TATAR YAKUP sk 23:00-23:50 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589778)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585632)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584322)

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AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

BEYKOZ

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: BİRANDA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: EZBER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: AYTAÇ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KOŞUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: KUŞHAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: ADAM MİCKİEWİCZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: GÜRBÜZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELVİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SEYRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MÜNEVVER AYAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AZİZ DEMİRAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GARDENYA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RESSAM MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: OVA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BUSELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KOCAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TULUMBA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GAZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TEKNİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇAMDALI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KURAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ESENLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KADIKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TAMBUR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İHSANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAMÜRSEL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MUTTALİP YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜRGENTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SERVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ARİFİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TURUPLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSTİSNA ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MERA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DEMİRTÜRK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: AVCI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÖZKAYA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ALTINOK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MUSTAFA KEMAL PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: HOŞSOHBET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DAHİ ÇIKMAZI

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: KALYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ALTINOK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MUSTAFA KEMAL PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÇAKIRGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DAHİ ÇIKMAZI

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: TOPRAK

KARTAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: NARLIBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: YALIBOYU

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TOKGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: NAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: SANDALCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: KUMLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: UYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: İPEKBÖCEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: IŞILDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ALAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ÖZYUVA

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: UYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: BEGONYA

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: TEKEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KAMPYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: GEZİ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: GÜZELBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: PALMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: NERGİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: BANU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEHİT SEMİH BALABAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞAKAYIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KARAMEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: AYNA

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: OLGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: NARLIBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: LALEZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: YALIBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: DİLARA

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: SANAYİCİLER

PENDİK

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜRLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KONAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ACEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AVŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖĞÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: PİR SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇATALÇAM

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEMBEREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İMAMI AZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜKÜMDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SARAYBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZDEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİPAHİ

SULTANBEYLİ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KUBBE

TUZLA

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ASMADALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: BİRİKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜLERYÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SANAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ŞENNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÇAKIROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SALTUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ŞEVVAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZGÜRLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜLYÜZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜRSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: KAFKALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GAZİOSMANPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: İLHAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SARIGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: İHSAN EKMEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ŞİNASİ DURAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: CENGİZ TOPEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: NAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: FERAHŞAN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SÜTLÜCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ERCÜMENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜRSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ŞİNASİ DURAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞİNASİ DURAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: İMECE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜLERYÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SÜTLÜCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ATAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HASGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SALTUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜRSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HUZUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DOĞANDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: CENGİZ TOPEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DÖNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ERGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: NAMLI

ÜMRANİYE

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: YELKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: KEVSER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BALKİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ALEMDAĞ

09:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BALKİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: CAMİ

10:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: SEMAVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ALEMDAĞ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ADİLESULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: EROL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CEVŞEN

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.