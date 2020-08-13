13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi listesi... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 13 Ağustos 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 13 Ağustos İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ATIFA, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, BEŞARET, BİNAY, DUMANLI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, HİLAL, KERİM, RİVA, TALİM, TAŞLI, YALINAY, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591895)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BAYINDIR, HADIMKÖY sk 00:00-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594160)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BAYINDIR, HADIMKÖY sk 01:30-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594161)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BAYINDIR, HADIMKÖY sk 03:00-04:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594163)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI, BAYINDIR, HADIMKÖY sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594168)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, ERBERK, FERHAT, HÜDA, KÖKNAR, TAŞLIÇAY, YELİZ, İNAYET sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592653)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, METİN OKTAY, ÖZGÜLER sk 23:00-00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595080)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah AŞIK MAHZUNİ, NERGİS, URAN sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582327)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, NİLGÜN, SEZABEY, ÇOBAN SUYU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594900)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1469., 1470., CAMİ YOLU sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582808)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2581828)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ARZU, ERDE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596621)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BOZTEPE, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, CAMİ YANI, TERAKKİ, İKİZTEPE sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593033)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah K. BAĞLAR MEVKİİ, TERAKKİ, TEZ sk / OSMANİYE mah CİCİ, KÖY ALTI, LALECİK, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ŞENGÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593024)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah MEHMET SAİT, TERAKKİ, TERAKKİ ARALIĞI, TEZ sk / OSMANİYE mah CİCİ, LALECİK sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593027)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah NUMUNEBAĞI, SARDUNYA, TOPKAPI MALTEPE, TURGUT REİS, TÜMEN, ULUHAKAN, ÖZFİLİZ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU, MALTEPE KIŞLA sk 20:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592592)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ENVERPAŞA, FATİH, OKUL, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595082)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah ARA, KARİYE, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN MURAT, UYGUR, ÇEŞME sk / VATAN mah EMEK, SAİT EFENDİ, TEL, UYGUR sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595085)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah ALTAY, FENERLİ HRİSTO, KAÇAR sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592551)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKAY, CANİK, DENİZ, ELMAS, ELİF, ELİUYGUN, FENERLİ HRİSTO, GÜVEN, KAÇAR, KUMRU, KİRAZ, MEHTAP, MEŞE, PAPATYA, SEHER, SEVGİ, SİREN, TAN, TAÇ, UMUT, YAĞMUR, ZEYTİNOĞLU, ÇAĞDAŞ, ÇINAR, ÖREN, İLKE sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592550)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ACUN, ASIR, BADEM, HUZUR, NEVRA, YAY, YÜZYIL, ÇALIŞKAN, ÇEMBER, ŞAİR 1 sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594991)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÖKÇEALİ, MUŞMULA DEĞİRMENİ, SUBAŞI ÇIKMAZI, İSTANBUL sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596469)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 232., 242., HAMİDİYE sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595108)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3087., MUHSİN YAZICIOĞLU sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592165)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 2679., 2680., AYASOFYA sk / OSMANGAZİ mah 2614., AHMET HAŞİM, AYASOFYA, BAHAR, EFELİK, HALİDE EDİP ADIVAR, HAZAN, SERA, SERDAR, SEVİ sk / ŞEHİTLER mah SELVİ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594898)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590920)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590918)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, AYIŞIĞI, KOZA, TEVFİK EFENDİ, ZÜMRÜT, ÇINAR sk / MİTHATPAŞA mah ABDULHAMİT HAN, BAL, SELANİK sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590915)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah KADER, SAKİN , SEREN, UMUT, YASEMİN sk / ÇIRÇIR mah ATATÜRK, BAŞAK, DARICA, DENGE, DÖNMEZ, GAYE, GÖKYÜZÜ, GÜROL, GİDEN, NUR, NİHAL, NİLÜFER, SAKİN, SELÇUK, SELİM, SEVDA, SUNAR, SİPER, ÜNAL, İLİM sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592564)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ- ÇIRÇIR mah 3.ÇİMEN, ADA, ALADAĞ, BAKARLAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, CEYHAN, DİKYOL, ERTEKİN, EĞİK, FUNDA, GÜLGÜN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖREN, HAKAN, KAAN, KAYAK, MASLAK YOKUŞU, MEDENİ, NECATİBEY, OKULYANI, PARK, TAŞKIN, TAŞLI, VEFALI, ÖZGEN, İNEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592563)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah AKSAK ÇIKMAZI, ARAPLAR, ASTAR, BIÇAKÇI ALAATTİN ÇIKMAZI, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, CİBALİ, CİBALİ MESCİDİ, ESRAR DEDE, HACI FERHAT CAMİİ, HASAN BABA, HASAN BABA ÇIKMAZI, HAYDAR, HAYDAR BOSTANI, HAYDAR HAMAMI, HAYDAR HAMAMI 1. ÇIKMAZI, HAYDAR YOKUŞU, HAYDAR İMARETİ, KARADENİZ, KAŞIKÇI 1., KAŞIKÇI ÇIKMAZI, KERPİÇ, KIYAK, KÜÇÜK MEKTEPLİ, MÜRŞİT, MÜSTAKBEL ŞAİR BAKİ, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, OGÜN, SALİHPAŞA, SİNAN CAMİİ, VİŞNAP, YAZAR ORHAN KEMAL, YAZAR ORHAN KEMAL 1. ÇIKMAZI, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, ÇAĞA, ÜSKÜPLÜ, ÜSKÜPLÜ ÇIKMAZI, İRFAN AHMET sk / HOBYAR mah AŞİREFENDİ sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ALTI BOHÇA, AYDINBEY, CİBALİ, CİBALİ HAYDAR, ESRAR DEDE, HANEDAN, KADI ÇEŞMESİ, KANISICAK, KARADENİZ, KIVRIM, KOPÇA, MÜFTÜ HAMAMI, MİHRİ KELAM, UMURBEY, ÂŞIKPAŞA, ÇEŞMİZADE, ÜSKÜPLÜ, ŞAİR BAKİ, ŞAİR BAKİ ARALIĞI, ŞAİR NABİ, ŞEBNEM, ŞULE sk / ZEYREK mah AKTAR YEKTA, GÜLBAHÇE, HACI ÖMERPAŞA, HASAN BABA, HATTAT İZZET, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, PARMAKLIK, PARMAKLIK ARALIĞI, TURŞUCU HALİL, YESARİZADE, ZEYREK MEHMETPAŞA, ÇIRÇIR, ÖMER EFENDİ, İHTİYAR, İHTİYATLI sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582821)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN, VEZNECİLER sk / HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MİMAR KEMALETTİN mah YAKUPAĞA FIRINI sk 12:30-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596539)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 563., 615., 616., 618., 628., 630., 632., 633., 636., 639., 641., 642., 642/1., 643., 644., 646., 647., 648., ABDİ İPEKÇİ, FATİH, OSMANBEY sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592582)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, BERCESTE, PINAR, UZUN, ŞAFAK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592589)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 651., 653. sk / YENİ MAHALLE mah CEBECİ, GALERİ sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592580)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235., 1240., 2.MERİÇ, 2.SEVİM, BAHAR ÇIKMAZI, CEYLAN, DEMİRKAPI, ERMİŞ, FERYAT, GÖKSU, GÖKÇE, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEDA ÇIKMAZI, ÇAYIR, İPEK, ŞAFAK ÇIKMAZI sk / İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.MUTLU, ERMİŞ, FERYAT, HELVACI, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEVİMLİ, YAVAŞ, ŞEHİTLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583874)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, AKSOY, ALİ SOYLU, ASUDE, DEDE KORKUT, DÜŞLER, DİLRUBA, ENSAR, ERTUĞRUL GAZİ, FESLEĞEN, FLAMİNGO, GENÇ OSMAN, GENÇLER, HÜDAVENDİGAR, IHLAMUR, KANAAT ÇIKMAZI, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KATİP, KONAK ÇIKMAZI, KUMRU, KÖŞK, KİTABE, LADİN, MAKBER, MEKTEP, MELODİ, MENEKŞE, MERKEZ ÇIKMAZI, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MEŞE, MUALLİM, MİMAR SİNAN, MİRAÇ, NASİHAT, NERGİS, ORKİDE, PALMİYE, PELİKAN, REVAN, REYHAN ÇIKMAZI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SAHABE, SAHRA, SARISALKIM, SEDİR, SUSAM ÇIKMAZI, TURNA, UYSAL, YEŞİL VADİ, YEŞİLOVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAKKUM, ZENCEFİL, ZEYTİN ÇIKMAZI, ÇEŞMİNAZ, İBN-İ SİNA, İHLAS, İMSAK, ŞAİR ZİHNİ, ŞEYH ŞAMİL sk / BAŞAKŞEHİR mah ANAFARTALAR, ATİLLA ALTIKAT, BAKİ, CAHİT ZARİFOĞLU, DURU, ERDEM BAYAZIT, FEDAKAR ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, HALUK SİPAHİOĞLU, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KUTLU, MASAL, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR KEMALETTİN, NECATİ COŞAN, NECLA KUNERALP, NURETTİN TOPÇU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, SARIÇAM, YASEMİN, YAZAR, İSKENDER PAŞA, ŞAİR, ŞEHZADE sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DEVA, DOSTLAR, DİLEK, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GEZGİN, GÖKÇE, GÜRSU, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HASBAHÇE, HÜNKAR, HÜRRİYET, KAFKAS, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, LÜLE, MEHMETÇİK, MEVSİM, M 02:00-02:30 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592600)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595662)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 4. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595658)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592065)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593694)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah ARGIN YAYLASI, KEYFALAN YAYLASI sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592615)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY KARDELEN, ARIKÖY LEYLAK, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY PAPATYA, ARIKÖY ÇİĞDEM, AYVACIK, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, NURHAK, TAŞKIŞLA, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592619)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah POLAT KORU SİTESİ YOLU, TARABYA BAYIRI sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593699)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, MORMENEKŞE, TİBET, İLTER sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594169)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596142)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2133., 2144., 2145., 2146. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593554)
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09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: FERHATPAŞA YOLU
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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: PEMBE GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: DİLAVER
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY
BEYKOZ
09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ŞENERLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: BAHRİ YAŞAR YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: FERSAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: VARLIK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: UÇURTMA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: MEHMET UÇAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: MENTEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: SİMYA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ŞEHİT SERVET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: USTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ONBİREVLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: TOZLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: DOĞA EVLERİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: KARACASU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: HANIMELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSMAİL USTA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: FINDIKLIK ÇIKMAZI
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 54
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 52
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 53
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 55
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 56
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 57
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 74
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: MUŞTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ORHAN VELİ KANIK
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BORDO ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: HİCAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ADATEPE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAVUZELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MECİTDERE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: AKÇAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: REVİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SAÇAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜRBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YALI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MESNEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ACUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 14
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 23
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ACEMOĞLU
ÇEKMEKÖY
10:15 - 18:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAATÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RAHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ULUBATLI HASAN
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YEŞİLBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AYDIN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DELİCEPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MEŞELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MÜRSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YURTSEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞENAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİLBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ULUBATLI HASAN
KADIKÖY
09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NAKİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MİSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: TALİMHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MİSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAKİL
13:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NAKİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MİSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: TALİMHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MİSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAKİL
KARTAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YÜZYIL
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İLKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KONUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ABANT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: PELİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SELÇUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ERZİNCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ILGIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇETİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UYGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKYAZI
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÇANAKKALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANADOLU
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NİDA
MALTEPE
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
PENDİK
12:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: OĞUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: DEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: NADİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: YAKACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: YAVRUAĞZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ALYANS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AYDOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BARBAROS HAYRETTİNPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ANTİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: CEVİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÇALIŞKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: HATTAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜNEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: ERİK
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: GÖLET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: KUKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: UYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YANYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: DİNGİN
SANCAKTEPE
10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KARANFİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KADIRGA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ÇAĞRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CEVAHİR
13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ASILTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: GEYİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: BEYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: BEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: HİCRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: BOYLAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: PELİKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: BEYDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ULUGAZİ
SULTANBEYLİ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YUSUF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OKAN
TUZLA
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: İMECE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ADABÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SÜTLÜCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: YENİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DOĞANDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: CENGİZ TOPEL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÇELİKEL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: CENGİZ TOPEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: CANFEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BELEN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: RESSAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: EMİR SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÖKÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞİNASİ DURAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MANOLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ERTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BİRSEN
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BALKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BİLGİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BATU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAHTİYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: CUMHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞENGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BORA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DR. SADIK AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SEVİNDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KAPTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÜZÜMLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DAĞHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÇAĞATAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: İNKİŞAF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KÜREKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EDEBALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: REZZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: DUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: DAR
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHİT MURAT MATUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BATU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ZARİF ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KAYIKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: REFAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BORA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: FİKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KESKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DR. SADIK AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SEVİNDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YÜKSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TAYFUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TEVHİD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DOSTLAROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KÜREKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞEKERPINAR
ÜMRANİYE
09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ADEM YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SARIÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEYRANTEPE
ÜSKÜDAR
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: KUŞBAKIŞI
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ŞEKER KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: BAŞAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: FATİH SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: SAMSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: GÜNEŞLİ BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: MODA
09:15 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GÜNEŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TRAFO
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HASAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BAĞCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜRPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TUTKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ETİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TOYGARÇEŞME
10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: ALTUNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: HÜNKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: MÜNİR ÖZKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: RASATHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: HIDRELLEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: RASATHANE
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEŞECİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: 3. ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NEJDET OKYAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TAYFUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ERLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT ÖZDEMİR ONARANGİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZGENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 5.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SEÇKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖNCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇELİKEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZÜMRÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ERKUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYAZ GÜVERCİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KAŞIKÇILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DUTDİBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DUTDİBİ 2.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KOCASİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZDEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 4.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZAFERLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: LİBADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UZUNDERE
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BULGURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HASAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: YELKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BAĞCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ETİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GAZİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ABDİONBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: DUHANCI MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KARTALLI KADIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KIRKAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÖZDOĞAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: EMEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KAYMAKAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: MELEK SİMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ZENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: BULGURLU
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.