13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi listesi... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 13 Ağustos 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 13 Ağustos İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 AĞUSTOS 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ATIFA, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, BEŞARET, BİNAY, DUMANLI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, HİLAL, KERİM, RİVA, TALİM, TAŞLI, YALINAY, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591895)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BAYINDIR, HADIMKÖY sk 00:00-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594160)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BAYINDIR, HADIMKÖY sk 01:30-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594161)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BAYINDIR, HADIMKÖY sk 03:00-04:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594163)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI, BAYINDIR, HADIMKÖY sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594168)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, ERBERK, FERHAT, HÜDA, KÖKNAR, TAŞLIÇAY, YELİZ, İNAYET sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592653)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, METİN OKTAY, ÖZGÜLER sk 23:00-00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595080)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah AŞIK MAHZUNİ, NERGİS, URAN sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582327)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, NİLGÜN, SEZABEY, ÇOBAN SUYU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594900)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1469., 1470., CAMİ YOLU sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582808)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2581828)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ARZU, ERDE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596621)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BOZTEPE, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, CAMİ YANI, TERAKKİ, İKİZTEPE sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593033)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah K. BAĞLAR MEVKİİ, TERAKKİ, TEZ sk / OSMANİYE mah CİCİ, KÖY ALTI, LALECİK, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ŞENGÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593024)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah MEHMET SAİT, TERAKKİ, TERAKKİ ARALIĞI, TEZ sk / OSMANİYE mah CİCİ, LALECİK sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593027)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah NUMUNEBAĞI, SARDUNYA, TOPKAPI MALTEPE, TURGUT REİS, TÜMEN, ULUHAKAN, ÖZFİLİZ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU, MALTEPE KIŞLA sk 20:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592592)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ENVERPAŞA, FATİH, OKUL, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595082)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah ARA, KARİYE, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN MURAT, UYGUR, ÇEŞME sk / VATAN mah EMEK, SAİT EFENDİ, TEL, UYGUR sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595085)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah ALTAY, FENERLİ HRİSTO, KAÇAR sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592551)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKAY, CANİK, DENİZ, ELMAS, ELİF, ELİUYGUN, FENERLİ HRİSTO, GÜVEN, KAÇAR, KUMRU, KİRAZ, MEHTAP, MEŞE, PAPATYA, SEHER, SEVGİ, SİREN, TAN, TAÇ, UMUT, YAĞMUR, ZEYTİNOĞLU, ÇAĞDAŞ, ÇINAR, ÖREN, İLKE sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592550)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ACUN, ASIR, BADEM, HUZUR, NEVRA, YAY, YÜZYIL, ÇALIŞKAN, ÇEMBER, ŞAİR 1 sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594991)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÖKÇEALİ, MUŞMULA DEĞİRMENİ, SUBAŞI ÇIKMAZI, İSTANBUL sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596469)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 232., 242., HAMİDİYE sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595108)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3087., MUHSİN YAZICIOĞLU sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592165)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 2679., 2680., AYASOFYA sk / OSMANGAZİ mah 2614., AHMET HAŞİM, AYASOFYA, BAHAR, EFELİK, HALİDE EDİP ADIVAR, HAZAN, SERA, SERDAR, SEVİ sk / ŞEHİTLER mah SELVİ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594898)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590920)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590918)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, AYIŞIĞI, KOZA, TEVFİK EFENDİ, ZÜMRÜT, ÇINAR sk / MİTHATPAŞA mah ABDULHAMİT HAN, BAL, SELANİK sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590915)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah KADER, SAKİN , SEREN, UMUT, YASEMİN sk / ÇIRÇIR mah ATATÜRK, BAŞAK, DARICA, DENGE, DÖNMEZ, GAYE, GÖKYÜZÜ, GÜROL, GİDEN, NUR, NİHAL, NİLÜFER, SAKİN, SELÇUK, SELİM, SEVDA, SUNAR, SİPER, ÜNAL, İLİM sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592564)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ- ÇIRÇIR mah 3.ÇİMEN, ADA, ALADAĞ, BAKARLAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, CEYHAN, DİKYOL, ERTEKİN, EĞİK, FUNDA, GÜLGÜN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖREN, HAKAN, KAAN, KAYAK, MASLAK YOKUŞU, MEDENİ, NECATİBEY, OKULYANI, PARK, TAŞKIN, TAŞLI, VEFALI, ÖZGEN, İNEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592563)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah AKSAK ÇIKMAZI, ARAPLAR, ASTAR, BIÇAKÇI ALAATTİN ÇIKMAZI, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, CİBALİ, CİBALİ MESCİDİ, ESRAR DEDE, HACI FERHAT CAMİİ, HASAN BABA, HASAN BABA ÇIKMAZI, HAYDAR, HAYDAR BOSTANI, HAYDAR HAMAMI, HAYDAR HAMAMI 1. ÇIKMAZI, HAYDAR YOKUŞU, HAYDAR İMARETİ, KARADENİZ, KAŞIKÇI 1., KAŞIKÇI ÇIKMAZI, KERPİÇ, KIYAK, KÜÇÜK MEKTEPLİ, MÜRŞİT, MÜSTAKBEL ŞAİR BAKİ, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, OGÜN, SALİHPAŞA, SİNAN CAMİİ, VİŞNAP, YAZAR ORHAN KEMAL, YAZAR ORHAN KEMAL 1. ÇIKMAZI, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, ÇAĞA, ÜSKÜPLÜ, ÜSKÜPLÜ ÇIKMAZI, İRFAN AHMET sk / HOBYAR mah AŞİREFENDİ sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ALTI BOHÇA, AYDINBEY, CİBALİ, CİBALİ HAYDAR, ESRAR DEDE, HANEDAN, KADI ÇEŞMESİ, KANISICAK, KARADENİZ, KIVRIM, KOPÇA, MÜFTÜ HAMAMI, MİHRİ KELAM, UMURBEY, ÂŞIKPAŞA, ÇEŞMİZADE, ÜSKÜPLÜ, ŞAİR BAKİ, ŞAİR BAKİ ARALIĞI, ŞAİR NABİ, ŞEBNEM, ŞULE sk / ZEYREK mah AKTAR YEKTA, GÜLBAHÇE, HACI ÖMERPAŞA, HASAN BABA, HATTAT İZZET, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, PARMAKLIK, PARMAKLIK ARALIĞI, TURŞUCU HALİL, YESARİZADE, ZEYREK MEHMETPAŞA, ÇIRÇIR, ÖMER EFENDİ, İHTİYAR, İHTİYATLI sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582821)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN, VEZNECİLER sk / HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MİMAR KEMALETTİN mah YAKUPAĞA FIRINI sk 12:30-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596539)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 563., 615., 616., 618., 628., 630., 632., 633., 636., 639., 641., 642., 642/1., 643., 644., 646., 647., 648., ABDİ İPEKÇİ, FATİH, OSMANBEY sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592582)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, BERCESTE, PINAR, UZUN, ŞAFAK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592589)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 651., 653. sk / YENİ MAHALLE mah CEBECİ, GALERİ sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592580)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235., 1240., 2.MERİÇ, 2.SEVİM, BAHAR ÇIKMAZI, CEYLAN, DEMİRKAPI, ERMİŞ, FERYAT, GÖKSU, GÖKÇE, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEDA ÇIKMAZI, ÇAYIR, İPEK, ŞAFAK ÇIKMAZI sk / İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.MUTLU, ERMİŞ, FERYAT, HELVACI, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEVİMLİ, YAVAŞ, ŞEHİTLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583874)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, AKSOY, ALİ SOYLU, ASUDE, DEDE KORKUT, DÜŞLER, DİLRUBA, ENSAR, ERTUĞRUL GAZİ, FESLEĞEN, FLAMİNGO, GENÇ OSMAN, GENÇLER, HÜDAVENDİGAR, IHLAMUR, KANAAT ÇIKMAZI, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KATİP, KONAK ÇIKMAZI, KUMRU, KÖŞK, KİTABE, LADİN, MAKBER, MEKTEP, MELODİ, MENEKŞE, MERKEZ ÇIKMAZI, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MEŞE, MUALLİM, MİMAR SİNAN, MİRAÇ, NASİHAT, NERGİS, ORKİDE, PALMİYE, PELİKAN, REVAN, REYHAN ÇIKMAZI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SAHABE, SAHRA, SARISALKIM, SEDİR, SUSAM ÇIKMAZI, TURNA, UYSAL, YEŞİL VADİ, YEŞİLOVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAKKUM, ZENCEFİL, ZEYTİN ÇIKMAZI, ÇEŞMİNAZ, İBN-İ SİNA, İHLAS, İMSAK, ŞAİR ZİHNİ, ŞEYH ŞAMİL sk / BAŞAKŞEHİR mah ANAFARTALAR, ATİLLA ALTIKAT, BAKİ, CAHİT ZARİFOĞLU, DURU, ERDEM BAYAZIT, FEDAKAR ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, HALUK SİPAHİOĞLU, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KUTLU, MASAL, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR KEMALETTİN, NECATİ COŞAN, NECLA KUNERALP, NURETTİN TOPÇU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, SARIÇAM, YASEMİN, YAZAR, İSKENDER PAŞA, ŞAİR, ŞEHZADE sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DEVA, DOSTLAR, DİLEK, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GEZGİN, GÖKÇE, GÜRSU, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HASBAHÇE, HÜNKAR, HÜRRİYET, KAFKAS, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, LÜLE, MEHMETÇİK, MEVSİM, M 02:00-02:30 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592600)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595662)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 4. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595658)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592065)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593694)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah ARGIN YAYLASI, KEYFALAN YAYLASI sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592615)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY KARDELEN, ARIKÖY LEYLAK, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY PAPATYA, ARIKÖY ÇİĞDEM, AYVACIK, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, NURHAK, TAŞKIŞLA, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592619)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah POLAT KORU SİTESİ YOLU, TARABYA BAYIRI sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593699)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, MORMENEKŞE, TİBET, İLTER sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594169)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596142)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2133., 2144., 2145., 2146. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593554)

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AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: FERHATPAŞA YOLU

15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: FERHATPAŞA YOLU

10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: TEVFİK FİKRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MOR GELİNCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: HÜRREM

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 34.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 81.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 32.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 30.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 77.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 75.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: FERHATPAŞA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: AKDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 28.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SERPİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: TÜRKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 79.

13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NASIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLÇİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: PEMBE GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: DİLAVER

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY

BEYKOZ

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ŞENERLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: BAHRİ YAŞAR YILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: FERSAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: VARLIK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: UÇURTMA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: MEHMET UÇAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: MENTEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: SİMYA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ŞEHİT SERVET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: USTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ONBİREVLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: TOZLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: DOĞA EVLERİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: KARACASU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: HANIMELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSMAİL USTA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: FINDIKLIK ÇIKMAZI

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 54

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 52

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 53

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 55

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 56

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 57

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 74

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: MUŞTU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ORHAN VELİ KANIK

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BORDO ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: HİCAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ADATEPE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAVUZELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MECİTDERE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: AKÇAKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: REVİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SAÇAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜRBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YALI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MESNEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ACUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 1.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 14

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 23

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ACEMOĞLU

ÇEKMEKÖY

10:15 - 18:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAATÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RAHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ULUBATLI HASAN

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YEŞİLBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AYDIN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DELİCEPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MEŞELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MÜRSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YURTSEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞENAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİLBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ULUBATLI HASAN

KADIKÖY

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NAKİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MİSAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: TALİMHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MİSAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAKİL

13:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NAKİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MİSAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: TALİMHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MİSAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAKİL

KARTAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YÜZYIL

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İLKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KONUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ABANT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: PELİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SELÇUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ERZİNCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ILGIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇETİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UYGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKYAZI

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÇANAKKALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANADOLU

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NİDA

MALTEPE

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK

PENDİK

12:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: OĞUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: DEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: NADİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: YAKACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: YAVRUAĞZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ALYANS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AYDOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BARBAROS HAYRETTİNPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ANTİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: CEVİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÇALIŞKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: HATTAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜNEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: ERİK

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: GÖLET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: KUKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: UYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YANYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: DİNGİN

SANCAKTEPE

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KARANFİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KADIRGA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ÇAĞRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CEVAHİR

13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ASILTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: GEYİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: İPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: BEYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: BEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: HİCRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: BOYLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: PELİKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: BEYDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ULUGAZİ

SULTANBEYLİ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YUSUF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OKAN

TUZLA

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: İMECE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ADABÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SÜTLÜCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: YENİEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DOĞANDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: CENGİZ TOPEL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÇELİKEL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SUBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: CENGİZ TOPEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: CANFEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BELEN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: RESSAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: EMİR SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: GÖKÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞİNASİ DURAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MANOLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ERTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BİRSEN

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BALKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BİLGİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BATU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAHTİYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: CUMHUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞENGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BORA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DR. SADIK AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SEVİNDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KAPTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÜZÜMLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DAĞHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÇAĞATAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: İNKİŞAF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KÜREKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EDEBALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: REZZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: DUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: DAR

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHİT MURAT MATUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BATU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ZARİF ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KAYIKÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: REFAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BORA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: FİKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KESKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DR. SADIK AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SEVİNDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ŞEHADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EMEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YÜKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TAYFUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TEVHİD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DOSTLAROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KÜREKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞEKERPINAR

ÜMRANİYE

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ADEM YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SARIÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEYRANTEPE

ÜSKÜDAR

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: KUŞBAKIŞI

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ŞEKER KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: BAŞAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: FATİH SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: SAMSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: GÜNEŞLİ BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: MODA

09:15 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GÜNEŞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TRAFO

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HASAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BAĞCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜRPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TUTKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ETİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BÜLBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TOYGARÇEŞME

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: ALTUNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: HÜNKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: MÜNİR ÖZKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: RASATHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: HIDRELLEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: RASATHANE

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: VATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEŞECİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: 3. ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NEJDET OKYAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TAYFUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ERLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT ÖZDEMİR ONARANGİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZGENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 5.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SEÇKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖNCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇELİKEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZÜMRÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ERKUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYAZ GÜVERCİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KAŞIKÇILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DUTDİBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DUTDİBİ 2.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KOCASİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 4.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZAFERLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: LİBADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UZUNDERE

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BULGURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HASAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: YELKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BAĞCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ETİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GAZİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BÜLBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ABDİONBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: DUHANCI MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KARTALLI KADIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KIRKAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÖZDOĞAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: EMEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KAYMAKAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: MELEK SİMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ZENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: BULGURLU

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.