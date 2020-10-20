İstanbul elektrik kesintisi programı 20 Ekim 2020 Salı! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 20 Ekim 2020 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri programı duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 20 Ekim İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 EKİM 2020

NO: 2736490

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BEY, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURSEDA, NİL, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TOMRUKÇU, TOPLUM, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, ŞİİR sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYBARS sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, FEYZA, MUHLİS, POZAN, SANCAR, SERHAT sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AHMET CEVDET PAŞA, AKSA, AKŞİT, ALTINOLUK, ASALET, ATALAR, ATALAY, AYBİKE, AYSİMA, AŞIK SEYRANİ, AŞURE, BESTE, BORA, BURHAN, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, FIRTINA, GÜLÜM, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAMİYET, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HAYRAT, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KARLITEPE, KAŞGARLI MAHMUT, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MANİDAR, MAŞUK, MEDENİ, MEDENİYET, MEFTUN, MEKTEPLİ, MODERN, MÜNTEHA, MÜREBBİ, MİHRAP, OĞUZ, PAMUKKALE, PEKER, SAADET, SEBAHATTİN, SELVİLİK, SOYTÜRK, TAHİR, TATLI, TOLUNAY, TÜRKAN, UFUK, ULUGAZİ, YEMENİ, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGENÇ, ÜLKE, ŞEBBOY sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ALİ KUŞÇU, DÜDEN, KILIÇTAR, NURCİHAN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİ bölgelerinde 20/10/2020 01:00:00 - 20/10/2020 01:20:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736493

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BEY, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURSEDA, NİL, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TOMRUKÇU, TOPLUM, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, ŞİİR sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYBARS sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, FEYZA, MUHLİS, POZAN, SANCAR, SERHAT sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AHMET CEVDET PAŞA, AKSA, AKŞİT, ALTINOLUK, ASALET, ATALAR, ATALAY, AYBİKE, AYSİMA, AŞIK SEYRANİ, AŞURE, BESTE, BORA, BURHAN, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, FIRTINA, GÜLÜM, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAMİYET, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HAYRAT, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KARLITEPE, KAŞGARLI MAHMUT, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MANİDAR, MAŞUK, MEDENİ, MEDENİYET, MEFTUN, MEKTEPLİ, MODERN, MÜNTEHA, MÜREBBİ, MİHRAP, OĞUZ, PAMUKKALE, PEKER, SAADET, SEBAHATTİN, SELVİLİK, SOYTÜRK, TAHİR, TATLI, TOLUNAY, TÜRKAN, UFUK, ULUGAZİ, YEMENİ, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGENÇ, ÜLKE, ŞEBBOY sk / YAVUZ SELİM mah BADEMLİK sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AHALİ, AKYAKA, AKYAYLA, ALTINDAĞ, ALİ KUŞÇU, A bölgelerinde 20/10/2020 01:10:00 - 20/10/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736496

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, MUHLİS, POZAN, SANCAR sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AKSA, ALTINOLUK, AŞIK SEYRANİ, FIRTINA, ULUGAZİ, ÜLKE sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ALİ KUŞÇU, DÜDEN, KILIÇTAR, NURCİHAN sk bölgelerinde 20/10/2020 02:30:00 - 20/10/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736499

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, MUHLİS, POZAN, SANCAR sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AKSA, ALTINOLUK, AŞIK SEYRANİ, FIRTINA, ULUGAZİ, ÜLKE sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ALİ KUŞÇU, DÜDEN, KILIÇTAR, NURCİHAN sk bölgelerinde 20/10/2020 04:00:00 - 20/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736500

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BEY, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURSEDA, NİL, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TOMRUKÇU, TOPLUM, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, ŞİİR sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, FEYZA, POZAN, SANCAR, SERHAT sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AKSA, AKŞİT, ASALET, ATALAY, AYSİMA, AŞURE, BESTE, BORA, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, FIRTINA, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAMİYET, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HAYRAT, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KARLITEPE, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MANİDAR, MAŞUK, MEDENİ, MEDENİYET, MEFTUN, MEKTEPLİ, MODERN, MÜNTEHA, MİHRAP, PAMUKKALE, PEKER, SAADET, SELVİLİK, SOYTÜRK, TAHİR, TATLI, TÜRKAN, UFUK, YEMENİ, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGENÇ, ÜLKE, ŞEBBOY sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk bölgelerinde 20/10/2020 05:40:00 - 20/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736448

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ, AHMET HAMDİ TANPINAR, AKARSU, ALADAĞ, ANIT, ARICI, ATMACA, AYÇİÇEĞİ, AÇELYA, BEGONYA, BUSE, BİLİM, BİNBOĞA, DOĞAN, EMNİYET, FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL, G-30, GECE SEFASI, GÖKSUN, GÜLDEFNE, GÜN, HANIMELİ, ILGIN ÇİÇEĞİ, ILICA, ISPARTAKULE, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KEKLİK, KIR, KUMRU, LEYLEK, LİLYUM, MEHMETÇİK, MEYVELİ, OKUL YOLU, OVA, PETUNYA, PINARBAŞI, SAKİN, SARMAŞIK, SAYGIN, SEVDA, TEMEL, VADİ, YAREN, YAYLA, YOLUÇ sk bölgelerinde 20/10/2020 01:00:00 - 20/10/2020 03:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2721022

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-153, G-155, G-403, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 20/10/2020 08:00:00 - 20/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737921

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKDENİZ, ATAKAN, AV ÇIKMAZI, BOZDAĞ, CİVA, DARILMAZ, DUYGU, DÜZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GEDİZ, KARGACI, KÜÇÜK, MEŞRUTİYET, SEFER, TALATPAŞA, TUNCAY, VALİDE, ÇUHACI, İNKILAP, ŞÜKRAN, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2730961

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 20/10/2020 00:01:00 - 20/10/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2730970

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2597., 2599. sk bölgelerinde 20/10/2020 03:00:00 - 20/10/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738482

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1623. sk / MAHMUTBEY mah 2569., 2580., 2597., 2598., 2599., 2600., 2601., MOSTAR KÖPRÜSÜ, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 20/10/2020 04:30:00 - 20/10/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734715

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1138., 1139., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736902

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1110., 1114., 1115., 1116., 1117., 1118., 1119., 1120., 1124., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1132., 1133., 1135., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEVLANA sk / YAVUZ SELİM mah 1061., 1064., CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 20/10/2020 10:00:00 - 20/10/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2729409

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1378., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 20/10/2020 11:00:00 - 20/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2733884

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah PAPATYA sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BERGAMA, CAMİ, CEVAHİR, CİHANGİR, DAMLA, DARCAN, DARICA, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEREBOYU 2, DEVRAN, DUMLU 2, DİZDAR, ERGUVAN, GÖKTEPE, GÖLDAĞI, GÜLBAHAR, HİLAL, KARLI, MADALYON, TEPE, TOMRUK, UĞURLU, VADİ, VADİ ÇIKMAZI, YADİGAR, YEŞİL, ÇATAK, ÇAĞATAY, ŞAMDAN 1 sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2739707

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah BOZKIR 1, CENGİZ TOPEL, DEREBOYU, SEMBOL, ÜNVER sk bölgelerinde 20/10/2020 10:00:00 - 20/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2733203

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah SANAYİ sk bölgelerinde 20/10/2020 12:30:00 - 20/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2739709

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ALP, KARADENİZ, KUMRULU 1, SANCAKTAR sk bölgelerinde 20/10/2020 13:00:00 - 20/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736449

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah BALKAN, EFE sk bölgelerinde 20/10/2020 08:00:00 - 20/10/2020 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734884

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKÇAY, DALAMAN, EŞEN ÇAYI, SAKARYA, YEŞİLIRMAK, ÇORUH sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2721023

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ATA, BARIŞ, DEMET sk bölgelerinde 20/10/2020 12:00:00 - 20/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736466

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah FİLİZ sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, AHMET YESEVİ, AYYILDIZ, BURCU, CENGİZ TOPEL, HENDEK, KAHRAMAN, KIZILAY, MALKOÇOĞLU, NUMUNEBAĞI, PARK, RÜZGARLI, ULUBATLI, YALI, YAYLA, ÖZTÜRK, ŞAFAK sk bölgelerinde 20/10/2020 04:00:00 - 20/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736467

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah GÜN, HİSAR, KAPLAN, KARACA, KARADENİZ, MEHMETÇİK, TUNA, ULUHAN, UZUN, UÇAK, VARNA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/10/2020 04:00:00 - 20/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736435

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah ORTABAHÇE, SİNANPAŞA KÖPRÜSÜ, ÇELEBİOĞLU, ŞAİR VEYSİ sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2724935

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/10/2020 08:30:00 - 20/10/2020 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736964

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sk bölgelerinde 20/10/2020 09:30:00 - 20/10/2020 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738001

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, OLİMPİYAT, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 20/10/2020 09:30:00 - 20/10/2020 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738019

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sk bölgelerinde 20/10/2020 09:30:00 - 20/10/2020 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2724936

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA, DERVİŞ, ELÇİ, HUZURLU, HİSAR, KÜLTÜR, MURAT, NECATİBEY, ONURLU, ORDU, PARLAK, SÜNGER, UFUK, ULUS, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 20/10/2020 12:30:00 - 20/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2713496

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah LAMARTİN sk bölgelerinde 20/10/2020 03:00:00 - 20/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2714166

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah CUMHURİYET, ELMADAĞ, YEDİ KUYULAR, YENİ NALBANT sk bölgelerinde 20/10/2020 03:00:00 - 20/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738112

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SIRASELVİLER sk / HÜSEYİNAĞA mah HALAS, KİLİT, TARLABAŞI sk / KALYONCU KULLUĞU mah KALYONCU KULLUĞU sk / ÇUKUR mah DEMİRBAŞ, FIÇICI ABDİ, HALEPLİ BEKİR, KALYONCU KULLUĞU, NARÇİL, PEŞKİRCİ, SAKIZ AĞACI, TARLABAŞI, TEK KUYULU, TİRŞE, ÇUKUR, ŞEHİT NEVRES sk / ŞEHİT MUHTAR mah DOĞRAMACI ŞAKİR, ESKİ ÇEŞME, KERESTECİ RECEP, TARLABAŞI sk bölgelerinde 20/10/2020 10:00:00 - 20/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737178

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARTÜRK, AHENK, AKADEMİK, AVCI 1, BAKİ, BALAT, BÜLBÜL 1, BİRSEN, D-100 KARAYOLU, GÜNDÜZ, HANIMELİ 4, KARANFİL 2, KERVAN 2, KUL, KÖPRÜBAŞI, MUTLU 1, MİMARSİNAN 1, SAKİ, SUDİ ÖZKAN, TEZCANLI, TİLKİ, VATAN 3, YAĞMUR 1, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, ÖZAY, ÖZGÜL, İSTASYON, ŞİMAL sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2732431

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AKEL, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEVKİ ARI sk / DİZDARİYE mah CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, ENVERPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK 1, HAMAM, IHLAMUR, KEMAL ATATÜRK, MİMAR SİNAN, İBRAHİM AHMETAĞA, İMARET CAMİ, İMARET CAMİ ARKASI, İNÖNÜ sk / FATİH mah UMUTREİS sk bölgelerinde 20/10/2020 10:00:00 - 20/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734835

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BİLGE, DIRGAZ sk bölgelerinde 20/10/2020 10:00:00 - 20/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734751

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658., 3.YOL, 4.YOL, 5.YOL, 6.YOL, 7.YOL, 8.YOL sk bölgelerinde 20/10/2020 00:00:00 - 20/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734724

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-24., DİNÇ, G-410 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 429., CEYLAN sk / YUNUS EMRE mah 447., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah CEYLAN sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737099

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 2.ERGUVAN, DAVUTPAŞA, KORU, SELANİK, ÇİÇEK sk bölgelerinde 20/10/2020 10:00:00 - 20/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736073

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ARI, BEREKET, CİHAD, GÜNEŞ, ZAFER, ÇELTİK, İHLAS sk bölgelerinde 20/10/2020 00:05:00 - 20/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736075

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ARI ÇIKMAZI, ARI, GÜNEŞ, ZAFER sk bölgelerinde 20/10/2020 03:00:00 - 20/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737935

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah HALDUN TANER, KORU, ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736939

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, TOPÇU BİRLİĞİ sk bölgelerinde 20/10/2020 13:00:00 - 20/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2732911

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KARLITEPE sk / YENİDOĞAN mah BAHARLI YOL, ORDU, ÇELEBİLER, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734114

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 18., 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 20/10/2020 15:00:00 - 20/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734201

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, GÖLBAŞI, GİZEM, HİRA, MANOLYA, SAVAŞ, SAYGI, SEVİM, TAŞOCAĞI, YÜZAKI sk / ÇAĞLAYAN mah MARTI, NİLAY, PARK, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, TÜRKAN, YAY, ÇEŞMİNAZ sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734202

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAHAR, CAMİ, CİHANŞAH, DEVA, GÖKÇE, KANARYA, KAĞITHANE, SİNANPAŞA, VATAN, YAYLA, ZENGİN sk bölgelerinde 20/10/2020 12:00:00 - 20/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734844

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221., 243 sk bölgelerinde 20/10/2020 00:01:00 - 20/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2728314

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.NEŞE, 1.ŞANLI, 4.ŞİRİN, BOYABAT, HAKAN, MASLAK ÇEŞME, MURADİYE, SEVİMLİ sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2728312

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KARADUT, ARİFBEY, PEHLİVAN, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2729371

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 2.TUNÇ, ALA, HAKAN, PLEVNE, SAKİN sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2721299

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, 2.YAVUZ SELİM, ALPARSLAN, HÜRRİYET, MUTLU, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2730316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.MUTLU, HAKAN, HELVACI, PLEVNE, SALKIM, SEVİMLİ, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734973

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.MEHTAP, 1507., 2.İNCİ, ANADOLU, BAYRAKTAR, METİN, ÇAKIR sk / KANARYA mah 1507., 2.İNCİ, BAYRAKTAR, ÇAKAR sk bölgelerinde 20/10/2020 10:00:00 - 20/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2721302

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.ULUBATLI HASAN, 2.ORHAN GAZİ, 2.YAVUZ SELİM, 603., 604., 605., ARA ÇIKMAZI, BEYAZIT, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN, HATBOYU, HÜRRİYET, KOCATEPE, MİMAR SİNAN, NAMIK KEMAL, REYHAN, YENİYOL sk / YENİ MAHALLE mah 1.SEL, ARA-1, MİMAR SİNAN, SALİH TAMCI, TEMEL, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YEŞİLOVA mah 1.FIRAT, 2.AŞIK VEYSEL, 2.ŞANLI, 2601., 3.GAZİ, 3.GÜNDOĞDU, 3.TUNA, DUMLUPINAR, FEVZİ ÇAKMAK, KIBRIS, KOCATEPE sk bölgelerinde 20/10/2020 12:00:00 - 20/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736436

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, AHU, KUĞU sk / ZEKERİYAKÖY mah YENİ UYUM SİTESİ sk bölgelerinde 20/10/2020 01:00:00 - 20/10/2020 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737030

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 20/10/2020 04:00:00 - 20/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734213

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah DESTAN ÇIKMAZI, FISTIKLI BAĞLAR, NECİP PAŞA, TAN, ZARİF, ÇAM FISTIĞI, ŞİRİN sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737092

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6001., 6002., 6003., 6027., 6028., 6030., 6032., 6033., 6034., 6046., 6047., 6071., 608., 6081., GÜLLER sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 15:50:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738105

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDESTEN, BERHAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALİM ULUŞAHİN, KADİR, KATKI, KAYNAK, PEMBEGÜL, PINAR, TANDOĞAN, YELKEN ÇIKMAZI, ÇAĞAN, ÜLKÜ, İLKEM sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736955

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / YENİ mah AKÖREN sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738155

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah SELANİK sk / SELİMPAŞA mah 2080. sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 12:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738090

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ADAK, AKGÜN SİLİVRİLİ, ALİ KALFA, ATILGAN, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, DUYGU, GÜRTEPE, HASAN TÜFEKÇİOĞLU, HASTANE, KARAMUSTAFA, KUYU, RECEPKAPTAN, TUNÇ, ZİKRİ MEMİŞ, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 20/10/2020 13:00:00 - 20/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2719463

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, MAÇKA, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah HÜSREV GEREDE, TEŞVİKİYE sk bölgelerinde 20/10/2020 00:00:00 - 20/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2714650

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah BOSTAN sk bölgelerinde 20/10/2020 00:00:00 - 20/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736117

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2470., 2471., 2472., 2474., 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2518., ATATÜRK, T, U sk / UĞUR MUMCU mah 2340. sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2729386

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, BEDİR, BEREKET, BUĞDAY, BİRLİK, ERTUĞRULGAZİ, HENDEK, HÜRRİYET, KURTULUŞ, MÜCAHİT, NECİP FAZIL, RAHMET, UHUD, YILDIZ, ŞEHADET sk bölgelerinde 20/10/2020 10:00:00 - 20/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736117

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2470., 2471., 2472., 2474., 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2518., ATATÜRK, T, U sk / UĞUR MUMCU mah 2340. sk bölgelerinde 20/10/2020 09:00:00 - 20/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2729386

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, BEDİR, BEREKET, BUĞDAY, BİRLİK, ERTUĞRULGAZİ, HENDEK, HÜRRİYET, KURTULUŞ, MÜCAHİT, NECİP FAZIL, RAHMET, UHUD, YILDIZ, ŞEHADET sk bölgelerinde 20/10/2020 10:00:00 - 20/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

08:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NASIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HÜLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HİLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NERİMAN

ÇEKMEKÖY

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KUŞÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NURTANESİ

KADIKÖY

12:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DERİCİ ZEYNEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: BAĞDAT

11:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: İSTASYON ARKASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: GÖKAY

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: YESARİ ASIM ARSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ETHEMEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: YALÇINKAYA

MALTEPE

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: MAHİR UZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: ŞEHİT MURAT ŞENGÖZ

SANCAKTEPE

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: BAĞLAR

ŞİLE

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: AKÇA ERİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (KORKADERE)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (KARŞI)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÜRPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (ORTA)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÖÇELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ

SULTANBEYLİ

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: VEFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ARAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ŞİMŞİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: GİRESUN

10:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: NUMAN

TUZLA

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: GÖL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: DAMLACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AYGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: SÜMEYYE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: SERVİNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: RAUF ORBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: DEHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AZAMET

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ÇINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: FATMA HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: DESTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: EKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ZANAATKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: İBRAHİM KORKMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: MİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: İSMAİL EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: MUSTAFA BAKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BARBAROS HAYRETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: AYKUT MACİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ERENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ŞULE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: TAŞGEDİK

ÜMRANİYE

12:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: AKÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ŞENKAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÖZIŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KAYIN

ÜSKÜDAR

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PAŞALİMANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: NACAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: FETHİPAŞA KORUSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANTEPE - Sokak: PAŞALİMANI

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.