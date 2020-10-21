İstanbul elektrik kesintisi listesi 21 Ekim 2020 Çarşamba... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 21 Ekim 2020 Çarşamba günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri programı belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 21 Ekim İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 EKİM 2020

NO: 2737166

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, AKSA, AYSİMA, AŞURE, CUMHURİYET, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, FIRTINA, HAMİYET, HAYRAT, MEKTEPLİ, MÜNTEHA, SELVİLİK, TATLI, TÜRKAN, YEMENİ, ÜLKE sk bölgelerinde 21/10/2020 01:00:00 - 21/10/2020 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737167

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, POZAN, SANCAR sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL sk bölgelerinde 21/10/2020 01:20:00 - 21/10/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737171

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BAKİ, REZZAN, SEMİHA, YEŞİLBAHÇE sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AYSİMA, KOCA YUSUF sk bölgelerinde 21/10/2020 02:30:00 - 21/10/2020 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737172

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BAKİ, REZZAN, SEMİHA, YEŞİLBAHÇE sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AYSİMA, KOCA YUSUF sk bölgelerinde 21/10/2020 04:30:00 - 21/10/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737173

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BEY, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURSEDA, NİL, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TOMRUKÇU, TOPLUM, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, ŞİİR sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AKSA, AKŞİT, ASALET, ATALAY, AYSİMA, AŞURE, BESTE, BORA, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, FIRTINA, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAMİYET, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HAYRAT, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KARLITEPE, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MANİDAR, MAŞUK, MEDENİ, MEDENİYET, MEFTUN, MEKTEPLİ, MODERN, MÜNTEHA, MİHRAP, PAMUKKALE, PEKER, SAADET, SELVİLİK, SOYTÜRK, TAHİR, TATLI, TÜRKAN, UFUK, YEMENİ, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGENÇ, ÜLKE, ŞEBBOY sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk bölgelerinde 21/10/2020 05:30:00 - 21/10/2020 06:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737923

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AVCIBAŞI, AYIK, BAĞ, BURNAZ, BURSA, DAMLA, GÜNER, KAPLICA, KIMIZ, KINALI, KONAK, KİLLİ, MERİH, MORLALE, ORMANLI, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ÇAPRAZ, ŞEFTALİ, ŞENLİK sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738458

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1593., 1594., 1597., 1598., 1599., 1600., 1601., 1606., 1607., 1612., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1513., 1514., 1515., 1516., 1517., 1519., 1520., 1522., 1523., 1524., 1526., 1577., 1581., AHMET KABAKLI, BAĞCILAR ASFALTI, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 21/10/2020 00:00:00 - 21/10/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2739426

İSTANBUL BAĞCILAR ilce GÜNEŞLİ MAHALLESİ, ÜSKÜP CADDESİ bölgelerinde 21/10/2020 03:30:00 - 21/10/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736021

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 103., 104., 105., 106., 140., 151., 152., 160., 161., GAZİ OSMAN PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2732997

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2730338

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah GÜNEŞLİ YOLU, TANYELİ, TARLABAŞI, ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 21/10/2020 11:00:00 - 21/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2732998

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, GONCA 2, NAGİHAN, VADİ 1, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 21/10/2020 12:30:00 - 21/10/2020 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738235

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SABAHATTİN ZAİM sk bölgelerinde 21/10/2020 00:01:00 - 21/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738238

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SOLMAZ sk bölgelerinde 21/10/2020 00:01:00 - 21/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738237

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah HÜRRİYET, SABAHATTİN ZAİM, SANCAK sk bölgelerinde 21/10/2020 00:01:00 - 21/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2739585

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah 2801. sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737211

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ERDEM BAYAZIT sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737222

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SÜLEYMAN ÇELEBİ, YARENLER sk bölgelerinde 21/10/2020 13:00:00 - 21/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736468

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk bölgelerinde 21/10/2020 00:01:00 - 21/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737089

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sk bölgelerinde 21/10/2020 13:00:00 - 21/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737184

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ABİDE, ALTINKAYA, ALİZE, BANKALAR, GÜVERCİNLİK, HÜR 1, LAVANTA 2, MURATBEY, PINAR 1, SENA, SUDE, TAŞKUYU, TÜRKSOY, YAVRU VATAN, YAVUZTÜRK, ÖZIŞIK, ÜLKÜMEN, ÜMİT, İSTİKLAL 1 sk / KAMİLOBA mah NAMIK KEMAL 2 sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737098

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah ELİAÇIK, MUSTAFA KEMAL, ORHAN VELİ, PİRİ REİS sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737129

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah AHSEN, AKAR, AKDUT, AKTÜRK, ALTIN 2, ASALET, ATATÜRK 2, CANAN 1, CEMRE 2, CESUR, DEĞİRMEN YOLU, DURGUN, MİLLET 4, SALI, SAZAK, SEDEF 2, SEYRAN 4, VAKİT, ÇAM 3, ŞAFAK 3, ŞÖLEN sk bölgelerinde 21/10/2020 09:15:00 - 21/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736967

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah ALKIM, DİLFEZA, GÜNDOĞUMU, GÜRGEN 2, KAKTÜS 1, PELİN 1, SARMAŞIK 1, TUNABOYU, YOSUN 1, ZAKKUM 2, ZAMBAK 1, ÇAMLICA 2 sk / KARAAĞAÇ mah YİĞİTTÜRK sk bölgelerinde 21/10/2020 09:30:00 - 21/10/2020 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737102

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKŞİT, AYDENİZ, AYÇİÇEĞİ, BARLAS, BAYBORA, BERİVAN, ÇERKEZ, İBRAHİMZADE sk bölgelerinde 21/10/2020 11:30:00 - 21/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736907

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah AÇELYA ÇIKMAZI, CÜNEYT, KANARYA, KARACA, KARACAKÖY, PAŞA BAYIRI, PİRİ REİS, REHBER ÇIKMAZI, SERÇE, SIHHAT, YAREN, YİĞİT, ÇAKIR ÇIKMAZI, ÇALDIRAN, ÇAĞLAR, ŞERİFE ACAR sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736324

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1.YOL, 2.YOL, 3.YOL, 4.YOL, 6.YOL, ISISO sk bölgelerinde 21/10/2020 00:00:00 - 21/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737088

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES sk / OSMANGAZİ mah 2661., 2662., GAZİ, GÜFTE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MISRA, PAPATYA, VATAN sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736088

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ- / İNÖNÜ mah 439., CEYLAN, MANDIRA sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2739607

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1523., 1524., 1525., 1526., 1527., 1528., 1529., 1530., 1533., 1534., 1535., 1543., 1544., 1547., 1549., 1561., 1583., 1600., ERZURUM KONGRE sk / TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÇINAR mah 1462., 1463., 1464., 1467., 1469., ERZURUM KONGRE sk / ÖRNEK mah 1373., ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 21/10/2020 10:00:00 - 21/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2739586

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1657., 1658., 1659., 1664., 1665. sk bölgelerinde 21/10/2020 13:00:00 - 21/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736970

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3102., 3137. sk bölgelerinde 21/10/2020 13:30:00 - 21/10/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736469

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah 1.MALTEPE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/10/2020 00:01:00 - 21/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736079

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ARI ÇIKMAZI, AKŞEMSETTİN, ARI, CİHAD, ZAFER, İHLAS sk / GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 21/10/2020 00:05:00 - 21/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2733876

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah ALİAĞA ÇIKMAZI, EDEBİYE, FAZİLET, MEHMET ALİAĞA, İSLAMBEY sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738217

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, ÖZDEMİR sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737165

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 1.ÇAKMAK, 2.FİLİZ, BAHÇEKÖY, ÇATAL ÇİFTLİK sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, AYDINLIK, AYGÜL, GÜMÜŞ, KARAÇAM, NİDA, SAFİR, TUNÇ sk 3. AKASYA SOKAK bölgelerinde 21/10/2020 09:30:00 - 21/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737100

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.ÇAKMAK, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, BAHÇEKÖY sk bölgelerinde 21/10/2020 10:00:00 - 21/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738072

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah BÜYÜK REŞİTPAŞA, ORDU sk / KEMALPAŞA mah FETHİBEY sk bölgelerinde 21/10/2020 00:00:00 - 21/10/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738074

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOÇİBEY, KÜÇÜK LANGA, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, İNKILAP sk bölgelerinde 21/10/2020 03:00:00 - 21/10/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736046

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ALTIN, AYDINLAR, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIRÇEŞME, KÜÇÜKKÖY, MEŞELİ, NARLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SAPAN, TOROS, ÇİMENZAR, ŞELALE sk bölgelerinde 21/10/2020 15:00:00 - 21/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736940

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÖKSEL, GÖLGELİ, NADİDE, ZEKİ sk / TOZKOPARAN mah GÖKSEL, SULHİ GARAN sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736943

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÖKSEL, KIRGIZ, NADİDE, ÇINAR sk / TOZKOPARAN mah HALDUN TANER sk bölgelerinde 21/10/2020 13:00:00 - 21/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734205

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇAAĞAÇ, AKÇAAĞAÇ ÇIKMAZI, DR. CEMİL BENGÜ, NURSEMA, YURT, İPEK sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734210

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKIŞ, AKTAR, AKÇE, ALİM, AYÇA, BAŞYİĞİT, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, FİDAN, GÜLEÇ, GÜZEL, KALAMIŞ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KÖKNAR, MARMARA, MAZİ, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, OCAK, PARLAK, SALKIM, SEVİM, SÖĞÜT, TARÇIN, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ZEMBİL KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇİT, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE sk bölgelerinde 21/10/2020 12:00:00 - 21/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734206

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇE, ALTAN, BERRA, BEYDER, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ERTUĞRUL, GÜLDEFNE, HUDUT, KAYNAK, MARMARA, MASUM, MEHTAP, MELTEM, MÜRVER, NURSEMA, SAYGI, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇİÇEK KÜMESİ, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk bölgelerinde 21/10/2020 12:00:00 - 21/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736491

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah TOY sk bölgelerinde 21/10/2020 10:00:00 - 21/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737970

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah AFİYET, KARAKOL, MEVSİM, SEFİR, SIRRIBEY, TARAFTAR, YAR, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk / YENİ mah AVUKAT REŞİT EFENDİ, AZİZ EFENDİ, DALGIÇLAR, ÖZENGİ AĞASI sk bölgelerinde 21/10/2020 01:00:00 - 21/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737971

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BALTALİMANI HİSAR sk / RUMELİ HİSARI mah ALİ PERTEK, ARPACI EMİNİ KUYU, ARPACI ÇEŞME, BALTALİMANI HİSAR, BAYSAL, DOKUZEVLER ÇIKMAZI, DURMUŞ DEDE, HİSARLI SALİHBEY, KARAKOYUN, KIŞLAK, KİLİSE, SIRÇACI, SIRÇACI ARALIĞI, TEZVEREN DEDE, TORLAK FIRIN, YAHYA KEMAL, İMAM ŞERAFETTİN, ŞAİR NİGAR MEKTEP sk bölgelerinde 21/10/2020 04:00:00 - 21/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737990

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah KÜÇÜKTEPE, TEKSER EVLERİ (VAKIF SUYU SOKAĞI) sk bölgelerinde 21/10/2020 06:00:00 - 21/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734215

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah CUMHURİYET, KİRAZLI ÇIKMAZI, SEYRAN, ÇOTANAK, ÖZ SÜMBÜL sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738024

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, KARTAL, KIZIL, MÜMİN ARK, NADİR ERGÜR, TURGUT BİNGÖL, ÇETİN, ÇİMEN, ŞAHİN sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734106

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, ALİŞ SORUCU, ARAS, BAYKARA, BEHRAM ÖZSOY, DENİZ, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, FAHRETTİN YETKİN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KUM, KURŞUN, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, OTMAN, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, RIFAT ENGİN, RIZABEY, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SANDALCI, SARDUNYA, SARGÜN, SAİDE HANIM, SEKMEN, SELVİ, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, UFUK, VADİ, VEFAKAR, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YAYLA, YIL, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇINAR, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, ŞAFAKLI, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 21/10/2020 12:00:00 - 21/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2714167

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah BOSTAN, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AKKAVAK, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, BÜYÜK ÇİFTLİK, HACI EMİN EFENDİ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, POYRACIK, PROF. DR. ORHAN ERSEK, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI, İPEK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 21/10/2020 00:00:00 - 21/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736985

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, BAŞARAN, ESKİ OSMANLI, GÜLBAHAR, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, MECİDİYE KUYU, TAÇ, ZERTOP sk bölgelerinde 21/10/2020 09:30:00 - 21/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736086

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2367., 2369., 2377., 2378., 2379., 2382., 2383., 2384., 2385., 2386., 2386/2., 2387., C-1, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 21/10/2020 03:00:00 - 21/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734913

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1275/1., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1288/1., 1289., 1289/1., 1290., 1291., 1291/1., 1292/2., 1293., 1294., 1298., 1342., 1343., 1344., 1345/1., 1347., 1348., 1349., 1350/1., 1351., 1440., 1441., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1452., 1457., 1464., GAZİ, OKUL, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736470

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 21/10/2020 04:00:00 - 21/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736472

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 21/10/2020 04:00:00 - 21/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

08:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SAKARYA

15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3084.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3088.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3091.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3092.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3096.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3097.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3094.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3080.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3092/1. ÇIKMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3087.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3088/1.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3089.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3090.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3091/1.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3093. ÇIKMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3095.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3001.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3115.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3116.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3117.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3030.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3032.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3034.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3035.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3038.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3041.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3042.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3001.

BEYKOZ

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ÜLKER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: TAVLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: HUZUR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: İLHAM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ERGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KEMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ŞAFAK

KARTAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KOPDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PALAMUTDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYRABOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHARGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACADAĞ

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: NİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ATALAR

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CENGİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAHARÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKKUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BESTEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SABIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SAADETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇINARALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: FETHİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇAMÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SUMRU

ŞİLE

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENLER - Sokak: AYCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENLER - Sokak: NİDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: AYDIN

SULTANBEYLİ

10:00 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: REYHANOĞLU

ÜMRANİYE

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ASİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ERGEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEYRANTEPE

ÜSKÜDAR

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ATLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EVLİYA HOCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SANDALCI YOKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ATLAS ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KASSAM ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BULGURLU MESCİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BÜYÜK HAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BEKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİBEKÇİ AHMET

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.