İstanbul elektrik kesintisi listesi 23 Ekim 2020 Cuma... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 23 Ekim 2020 Cuma günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri programı belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 23 Ekim İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 EKİM 2020

NO: 2737922

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-105, G-21, G-22, G-23, G-24, G-448, GALATA sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2743477

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2406., 2407., 2408., 2409., 2410., 2411., 2412., 2417., 2425., 2429. sk bölgelerinde 23/10/2020 00:01:00 - 23/10/2020 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2741181

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763., 1764., MEHMET AKİF, ŞEHİT HACI ALKAN sk / KEMALPAŞA mah HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 23/10/2020 02:00:00 - 23/10/2020 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2741184

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1824., 1825., 1826., 1827., 1829., 1830., 1832., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., 1860., 1861., 1862., 1863., 1864., 1865., 1866., 1867., CAMİ, MASLAK, PAZAR sk bölgelerinde 23/10/2020 04:30:00 - 23/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744593

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1245., 1249., 1251., 1269., 1271., 1272., 1276., 1277., 1286., ANAFARTALAR, CUMHURİYET, KİRAZLI, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah 1217., 1218., 1219., BELEDİYE, MAHMUTBEY, MERKEZ sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737936

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1523., 1528., 1535., 1536., 1537., 1538., 1539., 1540., 1564., 1565., 1568., 1569., 1570., 1571., 1572., 1573., 1574., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744608

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLIK 1, KOMİK HASANEFENDİ, YILDIZLI sk bölgelerinde 23/10/2020 10:00:00 - 23/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744154

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, NEYİRE NEYİR sk bölgelerinde 23/10/2020 13:30:00 - 23/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744634

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 23/10/2020 16:00:00 - 23/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2741171

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah KIR, KIRSERDAR, MAHİRLER, OTLUKBELİ, SAÇI sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744924

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, BİTİŞİK BAĞLAR, KARLITEPE, ÜÇTEPE, İKİZTEPE sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 23/10/2020 16:00:00 - 23/10/2020 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744632

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah BALKAN, EFE sk bölgelerinde 23/10/2020 08:00:00 - 23/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2741126

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BİNBİRÇİÇEK, GONCA, KARAKOL, KIVILCIM, LAVİNYA, NİSBETİYE, PAZARYERİ ÇIKMAZI, YASEMİN, ÇALIKUŞU, ÇARŞI, ÇARŞIARKASI, İRİS sk / NİSBETİYE mah BÜYÜKDERE, NİSBETİYE sk / SİNANPAŞA mah CEZAYİR sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2741195

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah KELAYNAK sk bölgelerinde 23/10/2020 16:00:00 - 23/10/2020 19:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744105

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736983

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERGUN, EVRİM, KAYIŞDAĞI, KONAK, OSMANLI, TOPÇU sk bölgelerinde 23/10/2020 09:30:00 - 23/10/2020 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738023

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMBAŞI sk bölgelerinde 23/10/2020 11:30:00 - 23/10/2020 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736989

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 148., KANUNİ sk bölgelerinde 23/10/2020 13:30:00 - 23/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2719478

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS sk / DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, KARDEŞLER, KARDEŞLER ÇIKMAZI, SİNCAP, TOHUM, YEŞİLÇİMEN sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, CEMİL ASLAN GÜDER, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, GÜL ACARA ALT, NURGÜL, PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYYILDIZ, AŞÇILAR, DİK BAYIR, FULYA BAYIRI, GENERAL NAZMİ YAVUZALP, KİLİMCİ, MEHMETLER, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET, TATLI ÇIKMAZI, YENİ İLHAN, ÇORUH, ÖĞRETMEN HAŞİM ÇEKEN sk / FULYA mah AYGÜN, BİLGE, CAMİ 1, ESENLER, FULYA BAYIRI, KOZACIK, MEHMETÇİK, OĞUZHAN, PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, SAKIZ AĞACI, UYGAR, YAVUZ, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BUKET, CEVHER, ELHAN, HİKMET ÇIKMAZI, VALİ KONAĞI, ÖZLEM sk / TEŞVİKİYE mah BÜYÜK ÇİFTLİK, HAKKI YETEN sk bölgelerinde 23/10/2020 00:00:00 - 23/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737931

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HASTÜRK, HAŞMET, HOŞGÖRÜ, HÜKÜMDAR, IŞILTI, KIYMET, KIZILERİK, MELİKE, MEMLEKET, MİHRİMAH, İFTİHAR sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737185

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ATASOY, AVCI 1, AĞIRTAŞ, BEYAZIT, CUMHURİYET, ESENTEPE, FEZA 1, GÜLBAHÇE, KAHRAMAN MEHMETÇİK, KENAN, MİMARSİNAN 1, PİRAMİT, TUĞBA 1, UZUN 1, ÖZGÜL, İKLİM, İSTASYON, ŞAFAK 2 sk / KAMİLOBA mah ATASAY sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744833

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 23/10/2020 13:00:00 - 23/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736913

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKGÜL ÇIKMAZI, AŞIK ÇIKMAZI, BARAKA, GÜVERCİN ÇIKMAZI, HALDUN ÇIKMAZI, HAVRUZ, HÜDAYİ, HÜNER ÇIKMAZI, OKUL, RIHTIM, STAD, YANIK ALAY sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736336

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 14.YOL, 15.YOL, 16.YOL, 1658., 17.YOL, 18.YOL, 19.YOL sk bölgelerinde 23/10/2020 00:00:00 - 23/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744207

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 1592., 3016., 3020., 3022., 3024., 3026., 3029., 3031., 3033., 3035., 3037., 3041., 3126., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 3117. sk bölgelerinde 23/10/2020 10:00:00 - 23/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736990

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 23/10/2020 15:30:00 - 23/10/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2733881

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah GÜLAĞA sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2741213

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAYAK, 1.SANCAK, 1.ŞELALE, DİLA, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, ÜSTKÜME, İSTANBUL sk bölgelerinde 23/10/2020 10:00:00 - 23/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2741212

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAYAK, 1.SANCAK, 1.ŞELALE, DİLA, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, ÜSTKÜME, İSTANBUL sk bölgelerinde 23/10/2020 10:00:00 - 23/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737103

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, BAHÇEKÖY, FATİH, ZÜMRÜT, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇİLEK sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, NİDA sk bölgelerinde 23/10/2020 10:00:00 - 23/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2739311

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah AĞABABA, BOZACI ODALARI, BOZACI ODALARI ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA MEDRESESİ, DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA sk / HASEKİ SULTAN mah EDALI, FEDAKAR, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, TEVFİK FİKRET, TOPÇU EMİNBEY, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ, ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY sk / SEYYİD ÖMER mah KIZILELMA, TÜRKÇÜ, ZİYA GÖKALP, ŞAİR MEHMET EMİN sk / ŞEHREMİNİ mah AHMET VEFİKPAŞA, BESTEKÂR RAHMİBEY, KIZILELMA, NECİP ASIM, TURGUT ÖZAL MİLLET, VELET ÇELEBİ, ZİYA GÖKALP, ŞAİR MEHMET EMİN sk bölgelerinde 23/10/2020 00:00:00 - 23/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736093

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1148., 1149., 1150., 1174., 1176., 1177., 1203., 1204., 1205., MENDERES sk bölgelerinde 23/10/2020 00:05:00 - 23/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736094

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1128., 1137., 1139., 1140., 1141., 1142., 1143., 1144., 1166., 1168., 1170/2., 1171., 1172., 1173., 1174., ERTUĞRUL GAZİ, MENDERES, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 23/10/2020 03:00:00 - 23/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736945

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah AKPINAR, ALTAY, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah KASIM sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744157

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BALKIR, BARLAS, BAYKARA, BAŞKENT, BEREKET, BUKET, DOĞAN, DİCLE, GÜNDOĞAR, KAMER, KONAK, KUTLU, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, REZAKİ, TOPAÇ, URAL, UYGUR, UĞUR, UĞURLU, YALÇIN, YAPRAK, YARIŞÇI, YAVUZ SELİM, ÇAKIR, ÇEKEL, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737955

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜLBAYIR, GÜNDOĞDU, NADİDE, SIRPSINDIĞI, TURUNÇLU sk bölgelerinde 23/10/2020 13:00:00 - 23/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734218

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKYOL, AKÇİL, AYABAKAN, BABACAN, BALÇIK, BEGONYA, BUDAK, BUYRU, DERE, ERGUVAN, GALATA DERESİ, HAVZA, HORASAN, KAMBER, MİNA, NARTANESİ, ORKİDE, PAPATYA, REYHAN, SUZAN, YEŞİLCE, YEŞİLÇAY, YOSUN, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / HARMANTEPE mah DERE, DERE ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ, MERCAN, YEŞİLCE, İSTEK sk / HÜRRİYET mah ANIL, HUDUT sk / TELSİZLER mah BALÇIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, HİSAR, KIVILCIM, KUMRU, PAPATYA, PORTAKAL, YEŞİLCE, YONCALI, ÖNDER, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah KİRAZ, YAKUT, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734221

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah KUDRETLİ sk bölgelerinde 23/10/2020 12:00:00 - 23/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738246

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 23/10/2020 00:01:00 - 23/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738247

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 23/10/2020 00:01:00 - 23/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738291

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah ALİ AĞA, BEŞYOL YAN YOLU, BİRLİK, FABRİKALAR, KARADENİZ sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737225

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZAFER, ZİYA GÖKALP sk / YEŞİLOVA mah 1.KÜÇÜK ÇIKMAZI, 5.KANARYA, 5.ÇİMEN, 6.KARANFİL, KAHRAMANLAR, KORUCU, SAYILI, TANSEL sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734978

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1511., AKBABA, DERE KUŞU, SÜLÜN, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk bölgelerinde 23/10/2020 10:00:00 - 23/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737226

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah BAYAR, ERTUĞRUL, ÖNER sk bölgelerinde 23/10/2020 13:00:00 - 23/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736972

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, ATILGAN, BEREKET, DERE OTU, DÖNENCE, FAHRETTİN ASLAN OKULU, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİLER, KAZIM KARABEKİR, MEKKENUR CAMİ, OKUL , OKUL ALTI, ON KASIM, SADIK ÇIKMAZI, SAĞLIK ÇIKMAZI, SELİMİYE, YEŞİLAY, ÖZÇAYIR, ŞALCIKIR, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 23/10/2020 01:00:00 - 23/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736966

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, DÖNENCE, LADİK, VOLKAN, YEŞİLAY sk / TARABYA mah KIRMIZI ÇIKMAZI, MAVİ ÇİĞDEM, SENA ÇIKMAZI, SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, SEVGİ MENEKŞE, TARABYA BİLİNMEYEN, ÇAMLIK, ÇAMLIK., ÖZ GÜL sk bölgelerinde 23/10/2020 01:00:00 - 23/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736969

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, ATILGAN, BEREKET, DERE OTU, DÖNENCE, FAHRETTİN ASLAN OKULU, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİLER, KAZIM KARABEKİR, MEKKENUR CAMİ, OKUL , OKUL ALTI, ON KASIM, SADIK ÇIKMAZI, SAĞLIK ÇIKMAZI, SELİMİYE, YEŞİLAY, ÖZÇAYIR, ŞALCIKIR, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 23/10/2020 01:00:00 - 23/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734219

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, BEYAZ LALE, KİREÇBURNU CAMİ, ÖZDENİZ sk / TARABYA mah ARABAYOLU, TAFLAN, YAYLA, ÖZ NEŞE sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734207

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk Çift alan köyü bölgelerinde 23/10/2020 10:46:00 - 23/10/2020 17:46:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737141

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 5012., 604., 6093., 6122., 6128., 6129., 6132., 6133., 6134., 6141., 6143., 6144., 6145., 6147. sk bölgelerinde 23/10/2020 09:00:00 - 23/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744582

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 103., 104., 105., 50., 88., 89., 90., 91., 95., 95/1., 97., 98., 99. sk bölgelerinde 23/10/2020 15:00:00 - 23/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

8:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ŞEBNEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MANOLYAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SÜMBÜL

BEYKOZ

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: SETÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: SİNANPAŞA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: TOPLARÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KIZILSERÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KÖRFEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: ŞİŞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: MUHTAR NAZMİYE KORKMAZLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: HİSARDERE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: BURÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: SÜLOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: BİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KANİJE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: MERDİVENLİ KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: SİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: OBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: RİYAZİYECİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: KÜÇÜKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: CUMA YOLU

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: UYSAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ZAKKUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SADAKAT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YAY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YEŞİLDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: EKŞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ERDEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: GAZEL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KÜPE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KARAÇALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: GONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SOĞUKSU

KADIKÖY

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: BATUHAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MEHMET AKFAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEYH GALİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: DOSTOZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FAİK ALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YENİYOL

KARTAL

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KAZIM ORBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ADNAN MENDERES

PENDİK

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPAN BAĞLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: BAHÇELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: HAZIR SÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: YENİ MİTHATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: REMZİ BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: YENİYOL

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MİLLET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: PETEK

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: SOYBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: MEMNUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: EDEBALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: İMAMI AZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: ISTIRANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: KARACADAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: SONGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DİRİLİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SARIÇAM

SULTANBEYLİ

10:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BEKTAŞOĞLU

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.