İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi listesi 9 Kasım 2020 Pazartesi!

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 9 Kasım 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 9 Kasım İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 KASIM 2020

NO: 2777094

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, BİLGEALP, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, EFE, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÇİTLEMBİK, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777368

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 09/11/2020 00:30:00 - 09/11/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778288

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİDAN, MAREŞAL, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÜNİVERSİTE mah KANARYA sk bölgelerinde 09/11/2020 13:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2766402

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 86., 90., 91., 92., 95., MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778382

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1947., 1948., 1949., 1950. sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2774478

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah CEMAL ULUSOY sk bölgelerinde 09/11/2020 13:30:00 - 09/11/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778586

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, BOZTEPE, BİTİŞİK BAĞLAR, KARLITEPE, KOŞUYOLU, TALAT ARTEMEL, YAYLA DAĞI, YILDIZ TEPE, ÜÇTEPE, İKİZTEPE sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 09/11/2020 10:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777432

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah IHLAMUR, LADİN, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MUALLİM, MİMAR SİNAN, SAHABE, SARISALKIM, SEDİR sk bölgelerinde 09/11/2020 00:01:00 - 09/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777434

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah KİTABE, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, SARISALKIM sk bölgelerinde 09/11/2020 00:01:00 - 09/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2776455

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, YENİÇERİ, ZORLU sk bölgelerinde 09/11/2020 00:01:00 - 09/11/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2776451

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ESER, POLAT sk bölgelerinde 09/11/2020 00:01:00 - 09/11/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778124

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah AKTOPRAK, AYÇA, BAŞARAN, BEYAZLALE, CENK, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, ERMİŞLER, HASIR, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KARACABEY, KUMRAL, KUŞKALE, KÖŞK, MARMARA, SAMANYOLU, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, YILDIZ, YİĞİTLER, ÇAVDAR, İBRİŞİM, İLKE, ŞANLI, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2776324

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgelerinde 09/11/2020 10:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2770304

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah AYAZ PAŞA CAMİİ, KOLÇAK, MİRALAY ŞEFİKBEY, SARAY ARKASI, SELİME HATUN CAMİİ, TATLI ÇIKIŞ, YENİ KİBAR ÇIKMAZI, İNÖNÜ sk / ÖMER AVNİ mah BEYTÜLMALCI, EMEKTAR, MASRAF NAZIRI, PROF. DR. TARIK ZAFER TUNAYA, RIZA BEY, SARAY ARKASI, İNÖNÜ sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2774335

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah DEREOTU, GRANİT, GÖLBAŞI, KAPANCA, LEMAN, TAKSİM ÇEŞMESİ, ZABITA sk bölgelerinde 09/11/2020 10:00:00 - 09/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778479

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777323

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 09/11/2020 13:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777425

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2208., AHUDUDU, AKGÜVERCİN, ALACA, DALGIÇ, DUT, FUNDALIK, HÜME, KARTAL, KAZ, KENDİR, KIYI, PAPAĞAN, SAKA, TURNA, İSPİNOZ, ŞAHİN sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777351

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1., 106., 87., 88., 93., 94., 95., PEYAMİ SAFA sk / TURGUT ÖZAL mah PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777328

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 500., 506., 507., 508., 509., 510. sk / SÜLEYMANİYE mah 737., 738., 739., 740., 741., 747., 828., 831., 836., 837., 839., 841., AZİZ NESİN, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2770321

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1028., 1029., ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777424

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DALGIÇ, DOĞAN, PAPAĞAN, SAKA, TAVUS KUŞU, TURNA, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778287

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 09/11/2020 11:00:00 - 09/11/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2770322

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-153, G-155, G-403, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 09/11/2020 13:30:00 - 09/11/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777370

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah SAHABELER sk bölgelerinde 09/11/2020 00:01:00 - 09/11/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777372

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 09/11/2020 04:00:00 - 09/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777388

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 09/11/2020 04:00:00 - 09/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2757655

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah CUMA CAMİİ, ORUÇ sk / RAMİ YENİ mah 1.KIZILÇAM, MAZHARBEY, NUMAN EFENDİ, PAŞA BABA sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777399

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.YAYLA, 19 MAYIS, 2.AKASYA, 4.GÜL, ATATÜRK, DUTLUK, ERGENE, NAMIK KEMAL, REFAH, VARDAR, ÇEŞME, ÇEŞMELİ sk / ÇIRÇIR mah 2.MEŞE, AKTAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, EĞİK, LODOS, OKULYANI, PARK, SANCAKTAR sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2775275

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah 1.SEVİMLİ, ARZU, ATAÇ, BAŞAK, BETÜL, BEYHAN, EFELER, GÖKYÜZÜ, GÜNGÖREN, SARAY, SEVDA, ULUDAĞ, ZUHAL, ÖNCÜ sk bölgelerinde 09/11/2020 14:00:00 - 09/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EFE, AHU, BOĞAZİÇİ, EMİRGAN, KADER, SERAP, SEREN, YASEMİN sk bölgelerinde 09/11/2020 16:00:00 - 09/11/2020 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777369

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah GUREBA HASTANESİ sk bölgelerinde 09/11/2020 10:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2776872

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah 2. MİNE, ŞEHNAZ sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2773821

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ALTIN, AYDINLAR, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIRÇEŞME, KÜÇÜKKÖY, MEŞELİ, NARLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SAPAN, TOROS, ÇİMENZAR, ŞELALE sk / MERKEZ mah AHLAT, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, CEVİZLİ, DOLUNAY, FEZA, HAVUZLU, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KUBİLAY, KÜÇÜKKÖY, SÜMBÜL, TİKVEŞLİ, YONCA, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 09/11/2020 15:00:00 - 09/11/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778396

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah KURŞUNLU, OKÇU, SAADET, SANCAK, TEKİN, ÇAVUŞOĞLU sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778398

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah KURŞUNLU, SAADET, TEKİN sk bölgelerinde 09/11/2020 13:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2774444

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 1.TERZİ, 3.OĞUZHAN, 3.İNCİ, 4.SELVİ, 5.ÇİMEN, KAHRAMANLAR, TANSEL sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2777455

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2776365

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BALIKÇIN, BOZDOĞAN, FLAMAN, FLORYA, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARTAL, KIZ KUŞU, PAPAĞAN, SAKA KUŞU, SERÇE, SÜLÜN, ÇAYIR KUŞU, ÇAYLAK KUŞU sk bölgelerinde 09/11/2020 10:00:00 - 09/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2773788

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah CUMHURİYET, KİRAZLI ÇIKMAZI, SEYRAN, ÇOTANAK, ÖZ SÜMBÜL sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2773917

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 1, ERENLER, GÜLGONCA, KARAÜZÜM, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., ARAP BÜLBÜLÜ, GÜMÜŞÇÜLER sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778354

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYSEVER, BOLUBEYİ, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, EDİZ, ERDİNÇ, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KÖYBAŞI, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, TEKCAN, TORUN, TÜRKÖZÜ, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇANAKKALE, ÇEŞNİCİ, ÇİÇEKLİ, ÖZGÜVEN, ŞAHESER, ŞAŞMAZ, ŞEFİK sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2775195

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 1 KASIM, BİLGEHAN, MOTİF, MÜGE, İZAN sk / YENİ mah 1 KASIM, GAZİ sk bölgelerinde 09/11/2020 09:30:00 - 09/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778356

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 09/11/2020 13:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778057

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CUMHURİYET, POYRAZ sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778058

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah HALASKARGAZİ, ZAFER sk bölgelerinde 09/11/2020 11:00:00 - 09/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778059

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk bölgelerinde 09/11/2020 13:00:00 - 09/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2775108

İSTANBUL ESULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKÇAY, BAYRAM, BİNNUR, CEZERYE, DEFNE, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜVERCİN, HİLAL, KALE CAMİİ, KANDİL, KINALI, PAPATYA, PELİN, SELVİ, VAKFIKEBİR, YAVUZ SELİM, YENİ, ZEYTİN, ÇALI, ÇEŞME, ÇİMEN, ÇİTLEMBİK, İNCİ, ŞAHİN sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

10:00 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 24.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 33.

BEYKOZ

09:30 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YILDIZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MİNELİ

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ERENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: HASAN BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: AYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: SAKİNLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: YALÇINLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KARAGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: YENİBAHAR

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: UYANIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ŞİİR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ÖZKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: OYMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GÜNEŞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: EMİR

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: AYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÖRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATOŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ZUHAL

PENDİK

10:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ATMACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: EKSPRES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KIZILIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KUĞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ŞEHİT HASAN KURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ULUDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ÇEMENZAR

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: BULUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ŞEHİT HASAN KURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TOROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ULUDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: GÜNLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SAHAF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: NAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TOROS

ŞİLE

09:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AHMET YESEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AKKAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SANTRAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SİTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YENİÇAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CUMHURİYET_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: PTT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YENİ CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: LEMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CENGİZ TOPEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BADEMLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ALPER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: POSTACI HASAN UZUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: PARK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SARRAF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: VİLLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT KARA HALİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SOYDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CESUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: TOPUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BEYAZ GELİNCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: FİGEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: UĞUR MUMCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: FINDIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GAZİ KARA MUSTAFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DOKTOR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YEŞİLIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AKBAŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT İSMAİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HENDEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: İLGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AKYAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: PASAJ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ATEŞ ÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NEZAKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARIBURNU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT BEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KUZEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HASRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ILICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARAFAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: İSMAİL DİNÇER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DİRAYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÖZVATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜZELYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞÜHEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÖĞRETMENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: LİSE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BERAAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SAĞLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİNİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜLNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KORKUT BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: IHLAMUR ÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HATIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BİLGİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KALYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YENİYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: RIHTIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ADALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: UMUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MELİSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SÜRMELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ERALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MEVZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜLBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HAZERFAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MUŞEBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÖZÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NİĞBOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: TOLGA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ADAGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: TONOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SONUNCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SELİM ERENGİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ORTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DÜLGER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BEYAZ AKASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CİHANNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DENİZ ATI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KANDIRA1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ERDEMLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CANSEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KAZIM KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: VAKIF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HÜSEYİN KAPTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GAZİ KOCATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NOSTALJİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: PLAJ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: BÜYÜKBUCAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ERENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KANDIRA AĞVA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ALBAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: FERASET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: BUCAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ADANUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: RÜZGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: MEKKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ACIBADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: DEREPINARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KANDIRA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KÜÇÜK AŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: AKSÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KAPTAN PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KİLİMLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ÇANAKKALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: AĞAÇLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: BAYINDIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: RÜŞTİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: FUZULİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KADIRGA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: BÜYÜKBUCAKLI ÇELEBİ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ÇİFTLİK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ÇEKEK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: KARAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: AMBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: NADİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: ÖZGER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: KATİP ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: AKDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: SEYMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: SERGEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: CAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: TURAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YAĞCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: RAHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: HARMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AKÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ADEM BABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (SUNGURLU)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ŞENTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: DEMİRCİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MUCİZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: OKUMUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: SEMAZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YETİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: HARUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AKYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (YUMUŞAK)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ERLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (HACI KÖY)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (HATIPLAR)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YEŞİLYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MORGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: