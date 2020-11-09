İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi listesi 9 Kasım 2020 Pazartesi!

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 9 Kasım 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 9 Kasım İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
NO: 2777094
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, BİLGEALP, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, EFE, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÇİTLEMBİK, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777368
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 09/11/2020 00:30:00 - 09/11/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2778288
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİDAN, MAREŞAL, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÜNİVERSİTE mah KANARYA sk bölgelerinde 09/11/2020 13:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2766402
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 86., 90., 91., 92., 95., MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2778382
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1947., 1948., 1949., 1950. sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2774478
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah CEMAL ULUSOY sk bölgelerinde 09/11/2020 13:30:00 - 09/11/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2778586
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, BOZTEPE, BİTİŞİK BAĞLAR, KARLITEPE, KOŞUYOLU, TALAT ARTEMEL, YAYLA DAĞI, YILDIZ TEPE, ÜÇTEPE, İKİZTEPE sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 09/11/2020 10:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777432
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah IHLAMUR, LADİN, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MUALLİM, MİMAR SİNAN, SAHABE, SARISALKIM, SEDİR sk bölgelerinde 09/11/2020 00:01:00 - 09/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777434
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah KİTABE, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, SARISALKIM sk bölgelerinde 09/11/2020 00:01:00 - 09/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2776455
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, YENİÇERİ, ZORLU sk bölgelerinde 09/11/2020 00:01:00 - 09/11/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2776451
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ESER, POLAT sk bölgelerinde 09/11/2020 00:01:00 - 09/11/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2778124
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah AKTOPRAK, AYÇA, BAŞARAN, BEYAZLALE, CENK, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, ERMİŞLER, HASIR, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KARACABEY, KUMRAL, KUŞKALE, KÖŞK, MARMARA, SAMANYOLU, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, YILDIZ, YİĞİTLER, ÇAVDAR, İBRİŞİM, İLKE, ŞANLI, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2776324
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgelerinde 09/11/2020 10:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2770304
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah AYAZ PAŞA CAMİİ, KOLÇAK, MİRALAY ŞEFİKBEY, SARAY ARKASI, SELİME HATUN CAMİİ, TATLI ÇIKIŞ, YENİ KİBAR ÇIKMAZI, İNÖNÜ sk / ÖMER AVNİ mah BEYTÜLMALCI, EMEKTAR, MASRAF NAZIRI, PROF. DR. TARIK ZAFER TUNAYA, RIZA BEY, SARAY ARKASI, İNÖNÜ sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2774335
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah DEREOTU, GRANİT, GÖLBAŞI, KAPANCA, LEMAN, TAKSİM ÇEŞMESİ, ZABITA sk bölgelerinde 09/11/2020 10:00:00 - 09/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2778479
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777323
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 09/11/2020 13:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777425
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2208., AHUDUDU, AKGÜVERCİN, ALACA, DALGIÇ, DUT, FUNDALIK, HÜME, KARTAL, KAZ, KENDİR, KIYI, PAPAĞAN, SAKA, TURNA, İSPİNOZ, ŞAHİN sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777351
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1., 106., 87., 88., 93., 94., 95., PEYAMİ SAFA sk / TURGUT ÖZAL mah PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777328
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 500., 506., 507., 508., 509., 510. sk / SÜLEYMANİYE mah 737., 738., 739., 740., 741., 747., 828., 831., 836., 837., 839., 841., AZİZ NESİN, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2770321
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1028., 1029., ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777424
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DALGIÇ, DOĞAN, PAPAĞAN, SAKA, TAVUS KUŞU, TURNA, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2778287
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 09/11/2020 11:00:00 - 09/11/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2770322
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-153, G-155, G-403, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 09/11/2020 13:30:00 - 09/11/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777370
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah SAHABELER sk bölgelerinde 09/11/2020 00:01:00 - 09/11/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777372
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 09/11/2020 04:00:00 - 09/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777388
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 09/11/2020 04:00:00 - 09/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2757655
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah CUMA CAMİİ, ORUÇ sk / RAMİ YENİ mah 1.KIZILÇAM, MAZHARBEY, NUMAN EFENDİ, PAŞA BABA sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777399
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.YAYLA, 19 MAYIS, 2.AKASYA, 4.GÜL, ATATÜRK, DUTLUK, ERGENE, NAMIK KEMAL, REFAH, VARDAR, ÇEŞME, ÇEŞMELİ sk / ÇIRÇIR mah 2.MEŞE, AKTAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, EĞİK, LODOS, OKULYANI, PARK, SANCAKTAR sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2775275
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah 1.SEVİMLİ, ARZU, ATAÇ, BAŞAK, BETÜL, BEYHAN, EFELER, GÖKYÜZÜ, GÜNGÖREN, SARAY, SEVDA, ULUDAĞ, ZUHAL, ÖNCÜ sk bölgelerinde 09/11/2020 14:00:00 - 09/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777316
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EFE, AHU, BOĞAZİÇİ, EMİRGAN, KADER, SERAP, SEREN, YASEMİN sk bölgelerinde 09/11/2020 16:00:00 - 09/11/2020 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777369
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah GUREBA HASTANESİ sk bölgelerinde 09/11/2020 10:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2776872
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah 2. MİNE, ŞEHNAZ sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2773821
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ALTIN, AYDINLAR, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIRÇEŞME, KÜÇÜKKÖY, MEŞELİ, NARLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SAPAN, TOROS, ÇİMENZAR, ŞELALE sk / MERKEZ mah AHLAT, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, CEVİZLİ, DOLUNAY, FEZA, HAVUZLU, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KUBİLAY, KÜÇÜKKÖY, SÜMBÜL, TİKVEŞLİ, YONCA, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 09/11/2020 15:00:00 - 09/11/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2778396
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah KURŞUNLU, OKÇU, SAADET, SANCAK, TEKİN, ÇAVUŞOĞLU sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2778398
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah KURŞUNLU, SAADET, TEKİN sk bölgelerinde 09/11/2020 13:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2774444
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 1.TERZİ, 3.OĞUZHAN, 3.İNCİ, 4.SELVİ, 5.ÇİMEN, KAHRAMANLAR, TANSEL sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2777455
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2776365
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BALIKÇIN, BOZDOĞAN, FLAMAN, FLORYA, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARTAL, KIZ KUŞU, PAPAĞAN, SAKA KUŞU, SERÇE, SÜLÜN, ÇAYIR KUŞU, ÇAYLAK KUŞU sk bölgelerinde 09/11/2020 10:00:00 - 09/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2773788
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah CUMHURİYET, KİRAZLI ÇIKMAZI, SEYRAN, ÇOTANAK, ÖZ SÜMBÜL sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2773917
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 1, ERENLER, GÜLGONCA, KARAÜZÜM, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., ARAP BÜLBÜLÜ, GÜMÜŞÇÜLER sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2778354
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYSEVER, BOLUBEYİ, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, EDİZ, ERDİNÇ, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KÖYBAŞI, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, TEKCAN, TORUN, TÜRKÖZÜ, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇANAKKALE, ÇEŞNİCİ, ÇİÇEKLİ, ÖZGÜVEN, ŞAHESER, ŞAŞMAZ, ŞEFİK sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2775195
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 1 KASIM, BİLGEHAN, MOTİF, MÜGE, İZAN sk / YENİ mah 1 KASIM, GAZİ sk bölgelerinde 09/11/2020 09:30:00 - 09/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2778356
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 09/11/2020 13:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2778057
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CUMHURİYET, POYRAZ sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2778058
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah HALASKARGAZİ, ZAFER sk bölgelerinde 09/11/2020 11:00:00 - 09/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2778059
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk bölgelerinde 09/11/2020 13:00:00 - 09/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2775108
İSTANBUL ESULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKÇAY, BAYRAM, BİNNUR, CEZERYE, DEFNE, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜVERCİN, HİLAL, KALE CAMİİ, KANDİL, KINALI, PAPATYA, PELİN, SELVİ, VAKFIKEBİR, YAVUZ SELİM, YENİ, ZEYTİN, ÇALI, ÇEŞME, ÇİMEN, ÇİTLEMBİK, İNCİ, ŞAHİN sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ATAŞEHİR
10:00 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 24.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 33.
BEYKOZ
09:30 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YILDIZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MİNELİ
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ERENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: HASAN BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: AYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: SAKİNLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: YALÇINLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KARAGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: YENİBAHAR
09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: UYANIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ŞİİR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ÖZKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: OYMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GÜNEŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: EMİR
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: AYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÖRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATOŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ZUHAL
PENDİK
10:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ATMACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: EKSPRES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KIZILIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KUĞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ŞEHİT HASAN KURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ULUDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ÇEMENZAR
09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: BULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ŞEHİT HASAN KURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TOROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ULUDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: GÜNLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SAHAF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU
10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: NAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TOROS
ŞİLE
09:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AHMET YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AKKAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SANTRAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SİTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YENİÇAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CUMHURİYET_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: PTT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YENİ CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: LEMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CENGİZ TOPEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BADEMLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ALPER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: POSTACI HASAN UZUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: PARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SARRAF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: VİLLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT KARA HALİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SOYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CESUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: TOPUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BEYAZ GELİNCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: FİGEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: UĞUR MUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: FINDIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GAZİ KARA MUSTAFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DOKTOR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YEŞİLIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AKBAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT İSMAİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HENDEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: İLGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AKYAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: PASAJ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ATEŞ ÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NEZAKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARIBURNU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT BEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KUZEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HASRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARAFAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: İSMAİL DİNÇER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DİRAYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÖZVATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜZELYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞÜHEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÖĞRETMENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: LİSE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BERAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SAĞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİNİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜLNAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KORKUT BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: IHLAMUR ÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HATIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BİLGİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KALYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YENİYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: RIHTIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ADALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: UMUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MELİSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SÜRMELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ERALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MEVZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜLBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HAZERFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MUŞEBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÖZÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NİĞBOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: TOLGA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ADAGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: TONOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SONUNCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: SELİM ERENGİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ORTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DÜLGER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BEYAZ AKASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CİHANNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DENİZ ATI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KANDIRA1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ERDEMLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CANSEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: VAKIF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HÜSEYİN KAPTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GAZİ KOCATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NOSTALJİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: PLAJ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: BÜYÜKBUCAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ERENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KANDIRA AĞVA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ALBAYRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: FERASET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: BUCAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ADANUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: RÜZGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: MEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ACIBADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: DEREPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KANDIRA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KÜÇÜK AŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: AKSÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KAPTAN PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KİLİMLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ÇANAKKALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: AĞAÇLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: BAYINDIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: RÜŞTİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: FUZULİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: KADIRGA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: BÜYÜKBUCAKLI ÇELEBİ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ÇİFTLİK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUCAKLI - Sokak: ÇEKEK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: KARAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: AMBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: NADİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: ÖZGER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: KATİP ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: AKDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: SEYMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELEBİ - Sokak: SERGEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: CAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: TURAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YAĞCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: RAHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: HARMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AKÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ADEM BABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (SUNGURLU)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ŞENTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: DEMİRCİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MUCİZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: OKUMUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: SEMAZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YETİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: HARUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AKYILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (YUMUŞAK)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ERLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (HACI KÖY)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (HATIPLAR)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YEŞİLYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MORGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: