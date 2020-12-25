Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri İstanbul elektrik kesintisi listesi 25 Aralık 2020 Cuma! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul listesi 25 Aralık 2020 Cuma! İstanbul'da ?

İstanbul'da 25 Aralık 2020 Cuma günü yaşanacak ilçelerin listesi belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde arıza ve iş güvenliği nedeni ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Kesintilerden etkilenenler de 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da ? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 25 Aralık İstanbul güncel ve planlı elektrik kesintisi listesi...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:40 ABONE OL
İstanbul elektrik kesintisi listesi 25 Aralık 2020 Cuma! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 25 Aralık 2020 Cuma günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 25 Aralık İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020

NO: 2882345

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -19 MAYIS mah sk / KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 00:00:00 - 25/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883063

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 02:00:00 - 25/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883064

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 04:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883067

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880984

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KASAPOĞLU, YENİYOL sk bölgelerinde 25/12/2020 11:00:00 - 25/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881259

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1388., 1389., 1390., 1391., 1392., 1395., 1408., 1415., 1486., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1351. sk bölgelerinde 25/12/2020 03:30:00 - 25/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876119

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 42., 48., 49. sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880759

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk / MAHMUTBEY mah 2563., 2564., İNÖNÜ sk bölgelerinde 25/12/2020 12:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883578

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ESİNTİ, KAPTAN sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880639

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2801269

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah YENER sk bölgelerinde 25/12/2020 00:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880732

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah DR. ŞEVKETBEY, HALASKARGAZİ sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877564

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881519

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881520

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİYE, LOKUM sk / KAVAKLI mah BAYRAK, BAYRAM, BEREKET, CAN, CİHAN, DEMOKRASİ, DUMLUPINAR, ER, FÜSUN, GALİP, GAMZE, GARDENYA, GAYRET, GÜLSEN, KANARYA, KOCATEPE, MELTEM, NURLU, SANCAK, SERDAR, VADİ, ZEKİ MÜREN, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881521

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HİKMET, KANARYA, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873632

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 13:30:00 - 25/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872421

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 17:30:00 - 25/12/2020 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881394

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BÜYÜKTAŞ, CAVKAYTAR, DUTLU, FATİH SULTAN MİNBERİ, GECELER, UFUK sk / PİYALEPAŞA mah ŞENGÜL sk bölgelerinde 25/12/2020 11:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881522

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah 103., KILIÇARSLAN sk / KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ARDA, DR. SADIK AHMET, EĞRELTİ, GECESEFASI, ÇANÇİÇEĞİ, ÇİM sk bölgelerinde 25/12/2020 00:30:00 - 25/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881523

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, BAĞDERESİ, DÜZDERE, ENGİN 2, KAYIN 2, İLİM 1 sk bölgelerinde 25/12/2020 01:30:00 - 25/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881526

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah LALAPAŞA sk / YENİMAHALLE mah AHU 1, ARALIK, AS 1, ASLI 1, AVCI 2, AY, CAMİ 1, CANDAN 2, CEYLAN 3, COŞAR, D-100 KARAYOLU, DEMİRCİ, GÖKÇE 3, GÜNEŞ 4, HAKİM 1, HİLAL 3, IŞIK 3, KADER 2, KUZGUN 1, MİMOZA 3, NUR, PAPATYA 3, RECEP YAZICIOĞLU, RÜYA, SARDUNYA 1, SARP, SERVET, SİBEL, YALI, YONCA, YURT 2, YUVA, ÖDEMİŞ, ÖZGÜR 2, ŞAFAK 1, ŞAHİN 3, ŞİRİNLER, ŞİRİNLER 2 sk bölgelerinde 25/12/2020 02:30:00 - 25/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881527

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BELEDİYE, FERAH 2, GÜL 5, HAMİDİYE, HOŞ, KANAL, LALE 5, MERMER, MEYDAN, ORKİDE 1, PİRAYE, SAHİL 1, SÜNDÜZ, YELKEN 2, YİĞİT, ÇEŞME, ÇİÇEK 1, İSTANBUL, İSTİSNA sk bölgelerinde 25/12/2020 05:00:00 - 25/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881528

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BELEDİYE, BESTE, CAN, KANAL, KOYUNCU, KUM, ORKİDE 1, SİMGE, ÇEŞME, İSTANBUL sk bölgelerinde 25/12/2020 06:00:00 - 25/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873630

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 11. ŞEHİTLER, 2. KORDONBOYU, ALBAYLAR, HARMAN, KOMANDO, KORDONBOYU, MEHTAP, ORDU, RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2882555

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKADEMİK, BAKİ, BALAT, BİRSEN, KARANFİL 2, KAYALIK 1, KERVAN 2, KÖPRÜBAŞI, SAKİ, TEZCANLI, TİLKİ, VATAN 3, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, İSTASYON, ŞİMAL sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880827

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, ÇAKIL YOLU sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880688

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883091

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM, ADA, AKSUNA, ASALET, AÇIKEL, AÇIKGÖZ, BARAN, BAŞÖZ, BEYLİK ÇIKMAZI, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURAK ÇIKMAZI, BURCU, BURHAN, BURMA, BURÇ, BURÇİN, BUSE, BUĞRA ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, CANAYDIN ÇIKMAZI, CANBERK, CANDAN, DERE YANI, DSİ, DÜZ, GÖL YANI, GÖL YOLU, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, KIŞLA YOLU, KUMSAL, KUZULDERE, OKAY, PODİMA EVLERİ, SEYHAN, SÜLEYMAN DARCAN, TEVHİD, YALIKÖY, YELKEN, YEMENİ ÇIKMAZI, YEŞİLBAĞ, YOSUN, YUKARI BAĞLAR, ÇANKAYA, ÇATALMEŞE, ÇİLİNGOZ, ÖĞRETMEN, ŞAHİNTEPE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858926

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk / MENDERES mah 345., 350., 351., 354., 358. sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872210

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674. sk bölgelerinde 25/12/2020 00:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876388

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631. sk bölgelerinde 25/12/2020 00:30:00 - 25/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873746

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631., 1632. sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873697

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 897., 905., 910., 924., PAZARYOLU sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880645

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 662., HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883093

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah RAMİ KIŞLA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALDEMİR ÇIKMAZI, EVREN, ONUR, YADİGAR ÇIKMAZI, YEŞİL ZÜMRÜT sk bölgelerinde 25/12/2020 10:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883176

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk / MİTHATPAŞA mah sk bölgelerinde 25/12/2020 10:00:00 - 25/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883392

İSTANBUL FATİH ilce -TOPKAPI mah sk bölgelerinde 25/12/2020 12:00:00 - 25/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875685

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541/1., 594., 595., CEBECİ sk bölgelerinde 25/12/2020 03:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875707

ISTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KAZIM KARABEKİR mah sk İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KAZIM KARABEKİR mah sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877368

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ALBAY, BAŞAKLI, GÜLİSTAN, KAZIM KARABEKİR, ORPAK, ÖZBORAN sk bölgelerinde 25/12/2020 00:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877420

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURCU, ECE, KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 25/12/2020 01:00:00 - 25/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877421

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT DURSUN BAKAN, ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk bölgelerinde 25/12/2020 03:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877552

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / İNÖNÜ mah 2.ERGUVAN, 2.KAZIM KARABEKİR, TERKOS, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk bölgelerinde 25/12/2020 00:01:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877550

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1320. ÇIKMAZ, HALKALI sk bölgelerinde 25/12/2020 00:01:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877573

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877505

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 910. ÇIKMAZ, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, KENAN, NADİRE, YENİ DOĞAN sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877572

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 25/12/2020 13:30:00 - 25/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877328

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 25/12/2020 01:00:00 - 25/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881530

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875405

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah İPEK YOLU sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883089

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah SARAY ARKASI, YENİ MAHALLE sk bölgelerinde 25/12/2020 11:30:00 - 25/12/2020 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2879339

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BELKIS HANIM, BEYAZEVLER, BURAK, DAMLA, ELMASAĞA, HALKEVİ, HASESKİ, KORKMAZ ÇIKMAZI, KÖSTEMİR, MİMAR SİNAN, NİL, ORUÇGAZİ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, YAY, YILDIRAN, İNÖNÜ, ŞARKI sk bölgelerinde 25/12/2020 00:30:00 - 25/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2879341

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AŞKIN, BASIN, DEVRİM, DOĞUŞ, FİDAN, GÜMÜŞLÜK, HABER ÇIKMAZI, HAMLE, HAZAL, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SELİM ÇELİKHAN, SEVGİ, TAŞKIN, UĞUR, UĞUR DÜNDAR, ZENGİN sk bölgelerinde 25/12/2020 03:30:00 - 25/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2879342

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ALİ KAHRAMAN, BASIN, BOĞAZİÇİ, DENİZALTI, DİNÇER CEBECİ, GÜRSU, HEMŞİN, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PARK, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SARAYKÖY sk bölgelerinde 25/12/2020 05:30:00 - 25/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880778

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 25/12/2020 12:00:00 - 25/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884346

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 29/14., 29/15., 8/3. sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883500

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah SEYİTNİZAM, YULAF TARLASI (G/2) sk bölgelerinde 25/12/2020 10:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883507

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 44/6., 47., 47/1., 47/2., 47/4. sk bölgelerinde 25/12/2020 11:00:00 - 25/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883555

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 2. ÇEŞME, 274., 3. ÇEŞME, 4. ÇEŞME, 75/1., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇİMEN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/12/2020 18:00:00 - 25/12/2020 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

BEYKOZ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: UYSAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ZAKKUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SADAKAT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SELİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ŞENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YAY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SÜMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SUCUOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: HİSSİYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YEŞİLDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YAVUZYILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KIZILCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ŞEHİT ERAY KARATAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇUKURÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇALI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: DİL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: BAĞIŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: EKŞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ENDER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ERDEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: GAZEL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ARI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ASİL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ATAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KÜPE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KARAÇALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: TURKUAZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: İNCESU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇALDIRAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: PÜRÇEK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: POLONEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ORTANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: GONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HİSSİYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SOĞUKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: TUNALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: DADAŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: AK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BİLİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: EDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: EFE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: CENGİZHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: AYDINLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARSLILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MASALCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: AVARE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: PAZAR

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: RİVA

ÇEKMEKÖY

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: VAHDET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NURTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AKTAŞ

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: VADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HATIRA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: EFE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: BESTEKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ÇİMENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YEŞİLVADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ÇIRAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ

KADIKÖY

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: PAŞAZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BAYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: NEVZAT BULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞEHİT İLKNUR KELEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SITMA PINAR

MALTEPE

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ŞAHİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: CENK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ÇİLEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ÖNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ŞENOLLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: SALTUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: GÜRBÜZÜM

12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ERMİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ZÜMRÜTLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: VİŞNELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇAMOBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PETROL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ŞAHİNLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇİÇEKÇİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: KAYISI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PALMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YALÇIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÖZ YILMAZ

PENDİK

01:00 - 06:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ADIGÜZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: URAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ÜMMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: GÜMÜŞTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ARAFAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BİLGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: CİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: VERİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: HAYIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: GÜZELBAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: TEMAYÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KANARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ORMAN GÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BERNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ORHANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DESTEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: GÜZELCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: GÜZELTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YILDIRIM BAYEZİT

SANCAKTEPE

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: AZAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: AKYILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ZERDALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: NECİP FAZIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: KUŞMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ASUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: AKABE

ŞİLE

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞİLE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÜVEZLİ

TUZLA

12:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: NAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ASIR

ÜMRANİYE

11:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ÇEŞMİNAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ORUÇBEY

ÜSKÜDAR

09:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ENFİYEHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ASMALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DOĞANCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ÖĞDÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TULUMBACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: VELİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: MEHMETPAŞA DEĞİRMENİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: YASTIKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: SERHASEKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: VELİOĞLU 2.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: KARAKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: EŞREFSAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DAVUTOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAFIZ ALİPAŞA

10:29 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: IRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: MEVLEVİ ÇIKMAZI

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul elektrik kesintisi listesi 25 Aralık 2020 Cuma! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA