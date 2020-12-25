İstanbul elektrik kesintisi listesi 25 Aralık 2020 Cuma! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 25 Aralık 2020 Cuma günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 25 Aralık İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020

NO: 2882345

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -19 MAYIS mah sk / KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 00:00:00 - 25/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883063

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 02:00:00 - 25/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883064

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 04:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883067

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880984

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KASAPOĞLU, YENİYOL sk bölgelerinde 25/12/2020 11:00:00 - 25/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881259

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1388., 1389., 1390., 1391., 1392., 1395., 1408., 1415., 1486., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1351. sk bölgelerinde 25/12/2020 03:30:00 - 25/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876119

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 42., 48., 49. sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880759

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk / MAHMUTBEY mah 2563., 2564., İNÖNÜ sk bölgelerinde 25/12/2020 12:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883578

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ESİNTİ, KAPTAN sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880639

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2801269

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah YENER sk bölgelerinde 25/12/2020 00:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880732

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah DR. ŞEVKETBEY, HALASKARGAZİ sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877564

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881519

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881520

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİYE, LOKUM sk / KAVAKLI mah BAYRAK, BAYRAM, BEREKET, CAN, CİHAN, DEMOKRASİ, DUMLUPINAR, ER, FÜSUN, GALİP, GAMZE, GARDENYA, GAYRET, GÜLSEN, KANARYA, KOCATEPE, MELTEM, NURLU, SANCAK, SERDAR, VADİ, ZEKİ MÜREN, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881521

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HİKMET, KANARYA, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873632

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 13:30:00 - 25/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872421

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 17:30:00 - 25/12/2020 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881394

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BÜYÜKTAŞ, CAVKAYTAR, DUTLU, FATİH SULTAN MİNBERİ, GECELER, UFUK sk / PİYALEPAŞA mah ŞENGÜL sk bölgelerinde 25/12/2020 11:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881522

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah 103., KILIÇARSLAN sk / KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ARDA, DR. SADIK AHMET, EĞRELTİ, GECESEFASI, ÇANÇİÇEĞİ, ÇİM sk bölgelerinde 25/12/2020 00:30:00 - 25/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881523

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, BAĞDERESİ, DÜZDERE, ENGİN 2, KAYIN 2, İLİM 1 sk bölgelerinde 25/12/2020 01:30:00 - 25/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881526

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah LALAPAŞA sk / YENİMAHALLE mah AHU 1, ARALIK, AS 1, ASLI 1, AVCI 2, AY, CAMİ 1, CANDAN 2, CEYLAN 3, COŞAR, D-100 KARAYOLU, DEMİRCİ, GÖKÇE 3, GÜNEŞ 4, HAKİM 1, HİLAL 3, IŞIK 3, KADER 2, KUZGUN 1, MİMOZA 3, NUR, PAPATYA 3, RECEP YAZICIOĞLU, RÜYA, SARDUNYA 1, SARP, SERVET, SİBEL, YALI, YONCA, YURT 2, YUVA, ÖDEMİŞ, ÖZGÜR 2, ŞAFAK 1, ŞAHİN 3, ŞİRİNLER, ŞİRİNLER 2 sk bölgelerinde 25/12/2020 02:30:00 - 25/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881527

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BELEDİYE, FERAH 2, GÜL 5, HAMİDİYE, HOŞ, KANAL, LALE 5, MERMER, MEYDAN, ORKİDE 1, PİRAYE, SAHİL 1, SÜNDÜZ, YELKEN 2, YİĞİT, ÇEŞME, ÇİÇEK 1, İSTANBUL, İSTİSNA sk bölgelerinde 25/12/2020 05:00:00 - 25/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881528

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BELEDİYE, BESTE, CAN, KANAL, KOYUNCU, KUM, ORKİDE 1, SİMGE, ÇEŞME, İSTANBUL sk bölgelerinde 25/12/2020 06:00:00 - 25/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873630

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 11. ŞEHİTLER, 2. KORDONBOYU, ALBAYLAR, HARMAN, KOMANDO, KORDONBOYU, MEHTAP, ORDU, RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2882555

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKADEMİK, BAKİ, BALAT, BİRSEN, KARANFİL 2, KAYALIK 1, KERVAN 2, KÖPRÜBAŞI, SAKİ, TEZCANLI, TİLKİ, VATAN 3, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, İSTASYON, ŞİMAL sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880827

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, ÇAKIL YOLU sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880688

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883091

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM, ADA, AKSUNA, ASALET, AÇIKEL, AÇIKGÖZ, BARAN, BAŞÖZ, BEYLİK ÇIKMAZI, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURAK ÇIKMAZI, BURCU, BURHAN, BURMA, BURÇ, BURÇİN, BUSE, BUĞRA ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, CANAYDIN ÇIKMAZI, CANBERK, CANDAN, DERE YANI, DSİ, DÜZ, GÖL YANI, GÖL YOLU, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, KIŞLA YOLU, KUMSAL, KUZULDERE, OKAY, PODİMA EVLERİ, SEYHAN, SÜLEYMAN DARCAN, TEVHİD, YALIKÖY, YELKEN, YEMENİ ÇIKMAZI, YEŞİLBAĞ, YOSUN, YUKARI BAĞLAR, ÇANKAYA, ÇATALMEŞE, ÇİLİNGOZ, ÖĞRETMEN, ŞAHİNTEPE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858926

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk / MENDERES mah 345., 350., 351., 354., 358. sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872210

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674. sk bölgelerinde 25/12/2020 00:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876388

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631. sk bölgelerinde 25/12/2020 00:30:00 - 25/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873746

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631., 1632. sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873697

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 897., 905., 910., 924., PAZARYOLU sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880645

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 662., HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883093

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah RAMİ KIŞLA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALDEMİR ÇIKMAZI, EVREN, ONUR, YADİGAR ÇIKMAZI, YEŞİL ZÜMRÜT sk bölgelerinde 25/12/2020 10:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883176

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk / MİTHATPAŞA mah sk bölgelerinde 25/12/2020 10:00:00 - 25/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883392

İSTANBUL FATİH ilce -TOPKAPI mah sk bölgelerinde 25/12/2020 12:00:00 - 25/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875685

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541/1., 594., 595., CEBECİ sk bölgelerinde 25/12/2020 03:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875707

ISTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KAZIM KARABEKİR mah sk İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KAZIM KARABEKİR mah sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877368

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ALBAY, BAŞAKLI, GÜLİSTAN, KAZIM KARABEKİR, ORPAK, ÖZBORAN sk bölgelerinde 25/12/2020 00:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877420

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURCU, ECE, KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 25/12/2020 01:00:00 - 25/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877421

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT DURSUN BAKAN, ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk bölgelerinde 25/12/2020 03:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877552

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / İNÖNÜ mah 2.ERGUVAN, 2.KAZIM KARABEKİR, TERKOS, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk bölgelerinde 25/12/2020 00:01:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877550

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1320. ÇIKMAZ, HALKALI sk bölgelerinde 25/12/2020 00:01:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877573

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877505

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 910. ÇIKMAZ, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, KENAN, NADİRE, YENİ DOĞAN sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877572

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 25/12/2020 13:30:00 - 25/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877328

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 25/12/2020 01:00:00 - 25/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881530

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875405

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah İPEK YOLU sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883089

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah SARAY ARKASI, YENİ MAHALLE sk bölgelerinde 25/12/2020 11:30:00 - 25/12/2020 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2879339

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BELKIS HANIM, BEYAZEVLER, BURAK, DAMLA, ELMASAĞA, HALKEVİ, HASESKİ, KORKMAZ ÇIKMAZI, KÖSTEMİR, MİMAR SİNAN, NİL, ORUÇGAZİ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, YAY, YILDIRAN, İNÖNÜ, ŞARKI sk bölgelerinde 25/12/2020 00:30:00 - 25/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2879341

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AŞKIN, BASIN, DEVRİM, DOĞUŞ, FİDAN, GÜMÜŞLÜK, HABER ÇIKMAZI, HAMLE, HAZAL, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SELİM ÇELİKHAN, SEVGİ, TAŞKIN, UĞUR, UĞUR DÜNDAR, ZENGİN sk bölgelerinde 25/12/2020 03:30:00 - 25/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2879342

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ALİ KAHRAMAN, BASIN, BOĞAZİÇİ, DENİZALTI, DİNÇER CEBECİ, GÜRSU, HEMŞİN, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PARK, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SARAYKÖY sk bölgelerinde 25/12/2020 05:30:00 - 25/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880778

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 25/12/2020 12:00:00 - 25/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884346

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 29/14., 29/15., 8/3. sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883500

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah SEYİTNİZAM, YULAF TARLASI (G/2) sk bölgelerinde 25/12/2020 10:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883507

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 44/6., 47., 47/1., 47/2., 47/4. sk bölgelerinde 25/12/2020 11:00:00 - 25/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883555

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 2. ÇEŞME, 274., 3. ÇEŞME, 4. ÇEŞME, 75/1., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇİMEN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/12/2020 18:00:00 - 25/12/2020 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

BEYKOZ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: UYSAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ZAKKUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SADAKAT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SELİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ŞENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YAY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SÜMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SUCUOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: HİSSİYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YEŞİLDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YAVUZYILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KIZILCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ŞEHİT ERAY KARATAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇUKURÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇALI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: DİL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: BAĞIŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: EKŞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ENDER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ERDEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: GAZEL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ARI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ASİL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ATAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KÜPE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KARAÇALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: TURKUAZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: İNCESU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇALDIRAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: PÜRÇEK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: POLONEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ORTANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: GONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HİSSİYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SOĞUKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: TUNALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: DADAŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: AK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BİLİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: EDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: EFE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: CENGİZHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: AYDINLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARSLILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MASALCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: AVARE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: PAZAR

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: RİVA

ÇEKMEKÖY

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: VAHDET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NURTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: AKTAŞ

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: VADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HATIRA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: EFE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: BESTEKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ÇİMENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YEŞİLVADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ÇIRAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ

KADIKÖY

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: PAŞAZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BAYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: NEVZAT BULUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞEHİT İLKNUR KELEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SITMA PINAR

MALTEPE

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KAZIM KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ŞAHİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: CENK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ÇİLEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ÖNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ŞENOLLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: SALTUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: GÜRBÜZÜM

12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ERMİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ZÜMRÜTLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: VİŞNELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇAMOBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PETROL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ŞAHİNLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇİÇEKÇİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: KAYISI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PALMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YALÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÖZ YILMAZ

PENDİK

01:00 - 06:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SANAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ADIGÜZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: URAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ÜMMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: GÜMÜŞTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ARAFAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BİLGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: CİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: VERİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: HAYIRLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: GÜZELBAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: TEMAYÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KANARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ORMAN GÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BERNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ORHANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DESTEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: GÜZELCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: GÜZELTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YILDIRIM BAYEZİT

SANCAKTEPE

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: AZAMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: AKYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: DUMLUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ZERDALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: NECİP FAZIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: KUŞMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ASUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: AKABE

ŞİLE

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞİLE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÜVEZLİ

TUZLA

12:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: NAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ASIR

ÜMRANİYE

11:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ÇEŞMİNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ORUÇBEY

ÜSKÜDAR

09:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ENFİYEHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ASMALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DOĞANCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ÖĞDÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TULUMBACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: VELİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: MEHMETPAŞA DEĞİRMENİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: YASTIKÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: SERHASEKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: VELİOĞLU 2.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: KARAKOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: EŞREFSAAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DAVUTOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAFIZ ALİPAŞA

10:29 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: IRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: MEVLEVİ ÇIKMAZI

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.