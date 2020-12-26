İstanbul elektrik kesintisi listesi 26 Aralık 2020 Cumartesi... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 26 Aralık 2020 Cumartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 26 Aralık İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK 2020

NO: 2883127

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 12., 13., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 26/12/2020 00:01:00 - 26/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883159

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 26/12/2020 03:30:00 - 26/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2801270

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BARBAROS, YENER sk bölgelerinde 26/12/2020 00:00:00 - 26/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881518

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 26/12/2020 09:00:00 - 26/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883250

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 26/12/2020 09:00:00 - 26/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883280

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sk bölgelerinde 26/12/2020 10:30:00 - 26/12/2020 18:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883390

İSTANBUL ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA MAH.KİPTAŞ KONUTLARI bölgelerinde 26/12/2020 01:00:00 - 26/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858934

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 20., KOCAYUSUF sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah KAAN, KOCAYUSUF, ÇAĞRI sk bölgelerinde 26/12/2020 09:00:00 - 26/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872212

İSTANBUL ESENYURT- KOZA MH. 1674, 1675 SK bölgelerinde 26/12/2020 00:00:00 - 26/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876390

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3063., 3067., 3105., 3109., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 26/12/2020 00:30:00 - 26/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884096

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 26/12/2020 12:00:00 - 26/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877422

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah İSTANBUL sk bölgelerinde 26/12/2020 01:00:00 - 26/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877425

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇAMLIK, İSTANBUL sk bölgelerinde 26/12/2020 03:00:00 - 26/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875702

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1134/1., 1179., 1213., 1214., 1215., CEBECİ, ERTUĞRUL GAZİ, MEHMET AKİF, MENDERES sk bölgelerinde 26/12/2020 03:00:00 - 26/12/2020 16:16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876799

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI, GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, KAZIM KARABEKİR, OZAN, SANCAK, ÖZBORAN, ÖZNUR sk bölgelerinde 26/12/2020 00:00:00 - 26/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877554

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 26/12/2020 00:01:00 - 26/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877553

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / TEVFİKBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 26/12/2020 00:01:00 - 26/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880603

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 26/12/2020 01:00:00 - 26/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880619

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah AHMET ÖNEY, ALBAY YUNUS DİRİK, EKREM ÖZER, GÖL, HACI PERVANE, HALAY, HIZIRHILKIN, IRMAK, OSMANONBAŞI, SANATKARLAR, SÜLEYMAN ÖZER, UFAK, VAKKAS, YATIR, YAVUZ, ÇİÇEK ÇIKMAZI, ŞEHİT MURAT EREN sk bölgelerinde 26/12/2020 00:30:00 - 26/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880620

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ATATÜRK, BAŞKOMUTAN, FİKRET GÜNDOĞAN, HACI MAHMUT ÇEŞME, HÜSEYİN METİNOĞLU, KAZIM KOYUNCU ÇIKMAZI, KÜÇÜKHASFIRIN, MESCİT, MUSTAFA OĞUZHAN, PİRİPAŞA, YOĞURTHANE sk bölgelerinde 26/12/2020 03:30:00 - 26/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880621

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BURHAN SOYASLAN, ENDÜLÜS, GÜNEŞ, HACIBEY TURAN, HASAN ÖZVARNALI, HAYDAR ARSLAN, KİRAZ, MUSTAFA OĞUZHAN, SÖZ, YOSUN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 26/12/2020 05:30:00 - 26/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875701

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2037., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2069., 2105., A, A-2, B, C sk bölgelerinde 26/12/2020 00:05:00 - 26/12/2020 16:12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2883876

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESCİDİ SELAM, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 79. sk bölgelerinde 26/12/2020 10:00:00 - 26/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

SANCAKTEPE

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: YADİGAR

ÜSKÜDAR

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SARDUNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞOCAKLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ENVERİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BURHANİYE ABDULLAHAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ŞENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BAHÇELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE ARALIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BEYBOSTANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NURİBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: KEÇİYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: AYÇİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: KAYNAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: GÜZELDERE ALT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ERDOĞDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NENE HATUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ŞEHİT BURAK CANTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ÖZBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: BEYBOSTANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: MERMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NURİBEY

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.