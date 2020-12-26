İstanbul elektrik kesintisi listesi 26 Aralık 2020 Cumartesi... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 26 Aralık 2020 Cumartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 26 Aralık İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
NO: 2883127
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 12., 13., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 26/12/2020 00:01:00 - 26/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2883159
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 26/12/2020 03:30:00 - 26/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2801270
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BARBAROS, YENER sk bölgelerinde 26/12/2020 00:00:00 - 26/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2881518
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 26/12/2020 09:00:00 - 26/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2883250
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 26/12/2020 09:00:00 - 26/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2883280
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sk bölgelerinde 26/12/2020 10:30:00 - 26/12/2020 18:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2883390
İSTANBUL ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA MAH.KİPTAŞ KONUTLARI bölgelerinde 26/12/2020 01:00:00 - 26/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2858934
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 20., KOCAYUSUF sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah KAAN, KOCAYUSUF, ÇAĞRI sk bölgelerinde 26/12/2020 09:00:00 - 26/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2872212
İSTANBUL ESENYURT- KOZA MH. 1674, 1675 SK bölgelerinde 26/12/2020 00:00:00 - 26/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2876390
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3063., 3067., 3105., 3109., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 26/12/2020 00:30:00 - 26/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2884096
İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 26/12/2020 12:00:00 - 26/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2877422
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah İSTANBUL sk bölgelerinde 26/12/2020 01:00:00 - 26/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2877425
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇAMLIK, İSTANBUL sk bölgelerinde 26/12/2020 03:00:00 - 26/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2875702
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1134/1., 1179., 1213., 1214., 1215., CEBECİ, ERTUĞRUL GAZİ, MEHMET AKİF, MENDERES sk bölgelerinde 26/12/2020 03:00:00 - 26/12/2020 16:16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2876799
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI, GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, KAZIM KARABEKİR, OZAN, SANCAK, ÖZBORAN, ÖZNUR sk bölgelerinde 26/12/2020 00:00:00 - 26/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2877554
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 26/12/2020 00:01:00 - 26/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2877553
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / TEVFİKBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 26/12/2020 00:01:00 - 26/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2880603
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 26/12/2020 01:00:00 - 26/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2880619
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah AHMET ÖNEY, ALBAY YUNUS DİRİK, EKREM ÖZER, GÖL, HACI PERVANE, HALAY, HIZIRHILKIN, IRMAK, OSMANONBAŞI, SANATKARLAR, SÜLEYMAN ÖZER, UFAK, VAKKAS, YATIR, YAVUZ, ÇİÇEK ÇIKMAZI, ŞEHİT MURAT EREN sk bölgelerinde 26/12/2020 00:30:00 - 26/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2880620
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ATATÜRK, BAŞKOMUTAN, FİKRET GÜNDOĞAN, HACI MAHMUT ÇEŞME, HÜSEYİN METİNOĞLU, KAZIM KOYUNCU ÇIKMAZI, KÜÇÜKHASFIRIN, MESCİT, MUSTAFA OĞUZHAN, PİRİPAŞA, YOĞURTHANE sk bölgelerinde 26/12/2020 03:30:00 - 26/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2880621
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BURHAN SOYASLAN, ENDÜLÜS, GÜNEŞ, HACIBEY TURAN, HASAN ÖZVARNALI, HAYDAR ARSLAN, KİRAZ, MUSTAFA OĞUZHAN, SÖZ, YOSUN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 26/12/2020 05:30:00 - 26/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2875701
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2037., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2069., 2105., A, A-2, B, C sk bölgelerinde 26/12/2020 00:05:00 - 26/12/2020 16:12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2883876
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESCİDİ SELAM, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 79. sk bölgelerinde 26/12/2020 10:00:00 - 26/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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SANCAKTEPE
09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: YADİGAR
ÜSKÜDAR
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SARDUNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞOCAKLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ENVERİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BURHANİYE ABDULLAHAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ŞENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BAHÇELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE ARALIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BEYBOSTANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NURİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: KEÇİYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: AYÇİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: KAYNAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: GÜZELDERE ALT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ERDOĞDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NENE HATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ŞEHİT BURAK CANTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ÖZBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: BEYBOSTANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: MERMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NURİBEY
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Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.