İstanbul elektrik kesintisi listesi 12 Ocak 2021 Salı... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 12 Ocak 2021 Salı günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 12 Ocak İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 OCAK 2021

NO: 2917188

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ONGÜN, İSTİKLAL sk / KAYABAŞI mah 1718., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, SARP, TUTUM, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919444

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-688, G-689, G-694, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-720, G-721, G-722, G-723, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-734, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-800, G-811, G-819, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-855, G-858, G-864, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919446

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah DUYGU, TALATPAŞA sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918944

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413. sk bölgelerinde 12/01/2021 03:30:00 - 12/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919534

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1599., 1600., 1606., 1607., 1612., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1513., BAĞCILAR ASFALTI sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859757

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1745., BİRLİK, VELİOĞLU sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919563

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah TEPECİK sk bölgelerinde 12/01/2021 00:01:00 - 12/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2915908

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk bölgelerinde 12/01/2021 11:00:00 - 12/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918774

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -OSMANİYE mah sk bölgelerinde 12/01/2021 00:01:00 - 12/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920006

İSTANBUL BAKIRKÖY ilçe MERKEZ YEŞİLKÖY MAHALLESİ ANAFARTALAR SOK, DEMİRYOLU CAD. ve ÇEVRESİ bölgelerinde 12/01/2021 10:00:00 - 12/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917064

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AVNİ AKYOL, POSTA, İMBAT, ŞELALE sk bölgelerinde 12/01/2021 00:00:00 - 12/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920399

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, ERENLER, GÜLYALI, IHLAMUR, KUŞDİLİ, OSMANLI, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMBAŞI sk bölgelerinde 12/01/2021 00:30:00 - 12/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903568

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah BATARYA, BORAZAN, DALGIÇ, DALGIÇ ÇIKMAZI, DEFTERDAR YOKUŞU, EKMEKÇİBAŞI CAMİ ÇIKMAZI, EKMEKÇİBAŞI CAMİİ, HÜSEYİN AĞA BAHÇE, KADİRİLER YOKUŞU, KALKAN, KASATURA, KÜLHAN ÇIKMAZI, MEŞALECİ, PALASKA, SÜNGÜ, TAKTAKİ YOKUŞU, TÜRKGÜCÜ, ÇUKUR CUMA sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah LİVA sk / KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, BATARYA, DEFTERDAR YOKUŞU, KAMACI USTASI, SIRASELVİLER sk / KULOĞLU mah ADİLE NAŞİT, AĞA HAMAMI, AĞA KÜLHANI, FİRUZAĞA CAMİİ, GÜLLABİCİ, SIRASELVİLER, TAKTAKİ YOKUŞU, ÇUKUR CUMA, ÇUKUR CUMA CAMİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah ŞEHİT MEHMET sk bölgelerinde 12/01/2021 00:00:00 - 12/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919004

İSTANBUL BEYOĞLU ilce -GÜMÜŞSUYU mah sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918054

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah FATİH, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, ZÜMRÜTTAŞI, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918028

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, FATİH, HALİÇ, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, İMRAHOR sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ETİBANK, ÖZLER sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917355

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ŞEHİT MUHTAR BEY sk bölgelerinde 12/01/2021 10:00:00 - 12/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918625

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, SIRTKÖY, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919542

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917302

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah BAHÇIVANLI, CANSU 1, EBRU, FATİH, HALİL, KAPTAN 1, SELİMİYE, YEDİEVLER, YELİZ 1, YEŞİL, ZERRE, ŞENTEPE sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918624

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU, SAYDAĞ sk / ALKENT 2000 mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918319

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah BAĞDATLI, GÜLTEPE, KÖROĞLU, MARİN, MERVE 1, SELVİ 1, SELİM, YAHYA KEMAL, YAVUZ, YEŞİL, YUNUS EMRE 1, ZAMBAK 5, ÖREN sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919949

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah CANLAR, CİHAN, DOKTOR ÇEŞME, EKREM AKBAŞAK, FETİH, GÖKÇEALİ, OLTU, SU DEPOSU sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919453

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1802., 1803., 1804. sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917013

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 906., 915. sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919447

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2608., 2611., 2616., GÜLBİR, GÜNEBAKAN, LAVANTA, ÇUHA ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 12/01/2021 13:00:00 - 12/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917028

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ATATÜRK, ELMA, GÜZELYAYLA, KIR YOKUŞU, PAŞA, TEKİN sk / GÜZELTEPE mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 12/01/2021 03:00:00 - 12/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917838

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., 43., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919060

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FİDAN, GÖKSEL, LİMON, SAVAŞ, SELVİ, ZEKİ, ÇAM sk bölgelerinde 12/01/2021 00:00:00 - 12/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919632

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah OKUL sk / SANAYİ mah BARBAROS HAYRETTİN, DORUK, ENGİN, ERGENEKON, KAVAK, MALAZGİRT, NAZLI, OĞUZHAN, PİYALE, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/01/2021 04:00:00 - 12/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920635

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, SAVAŞ sk bölgelerinde 12/01/2021 10:00:00 - 12/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918375

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah LİMON sk / ÇAĞLAYAN mah BAHAR, BOSTAN, CAMİ, KIYMET, NEŞE, SİNANPAŞA, VATAN, ŞAN sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919059

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919065

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918784

İSTANBUL Sarıyer İlçesi Maslak Mahallesi Akasya sokak MASHATTAN blokları bölgelerinde 12/01/2021 01:00:00 - 12/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919578

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah BÖLGE ÇIKMAZI, BÖĞÜRTLEN ÇIKMAZI, CAMİİ ŞERİF, KADİFE , KEBAN ÇIKMAZI, MEZARLIK ARKASI, SIRMACILAR., YAVUZLAR ÇIKMAZI, ÇAYIR MEZARLIK, ÇEŞMELER, ÇÖMLEKÇİ, ÖZFİLİZ, ÖĞÜT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917035

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ALLI TURNA, ATABEY., DOĞANYOL, EKİCİLER, FIRAT., KELEBEK., TARAKÇI sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917040

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ALSİT VİLLALARI(TOPÇU BAŞIBAĞLAR SK) sk / KOCATAŞ mah AKÇAM, DOLUCA, KARABEKİR, KILIÇPINAR, YAZAN ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, İKBAL ÇIKMAZI, İLKNUR, İMECE ÇIKMAZI, İNCE sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916116

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BOZHANE, CEVİZLİ BAHÇE, DAMLA, DEDE YUSUF, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, DİLDAR, ESMA HANIM ÇIKMAZI, GÖZALAN ÇIKMAZI, KARAORMAN, KENT ÇIKMAZI, KETEN ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, KÜÇÜK BOZHANE, MALTIZ DERESİ, MUHTAR ALİBEY, MÜHENDİS ŞEVKET, NAZARLIK DERE, SEPETÇİ, TAKVİM, USTA, YADİGAR ÇIKMAZI, YEMİŞLİ, ÇAYIRBAŞI sk / ÇAYIRBAŞI mah ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 12/01/2021 10:00:00 - 12/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2915209

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BOZHANE, CEVİZLİ BAHÇE, DAMLA, DEDE YUSUF, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, DİLDAR, ESMA HANIM ÇIKMAZI, GÖZALAN ÇIKMAZI, KARAORMAN, KENT ÇIKMAZI, KETEN ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, KÜÇÜK BOZHANE, MALTIZ DERESİ, MUHTAR ALİBEY, MÜHENDİS ŞEVKET, NAZARLIK DERE, SEPETÇİ, TAKVİM, USTA, YADİGAR ÇIKMAZI, YEMİŞLİ, ÇAYIRBAŞI sk / ÇAYIRBAŞI mah ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 12/01/2021 13:00:00 - 12/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918631

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 125.YIL, ABDULLAH DİRİK, SAİT GİRGİN, İLETİŞİM sk bölgelerinde 12/01/2021 00:30:00 - 12/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917741

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk bölgelerinde 12/01/2021 01:00:00 - 12/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918643

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDULLAH DİRİK, SAİT GİRGİN, ÖNDER sk bölgelerinde 12/01/2021 02:30:00 - 12/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920613

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah AVNİ DİLLİGİL, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, CEMAL SURURİ, DERİN, GAYRET, GÜNDOĞAN, SALİH TOZAN, SEBZECİLER, SÜTÇÜLER, ZİNCİRLİDERE, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ, ŞEKERCİLER sk bölgelerinde 12/01/2021 03:00:00 - 12/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917027

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 12/01/2021 00:05:00 - 12/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917762

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2453., 2453/1., 2453/2., 2454., 2455., 2543., 2545., 2547., 2549., 2550., 2551., 2553., 2554., 2556., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917761

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 12/01/2021 10:00:00 - 12/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL

BEYKOZ

12:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: BARIŞ MANÇO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: MİHRABAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KÖRFEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: FINDIK

KADIKÖY

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BİLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: NOTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NOTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BERNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT

PENDİK

09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: DEDEPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: IHLARA VADİSİ

ÜSKÜDAR

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SÖĞÜTLÜÇAYIR ÇEŞMESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: KİREÇFIRINI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: MİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ÇETİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: DERVİŞOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: KÜÇÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SÖĞÜTLÜÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HÜKÜMDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: AYGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: İZZETTİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: KISA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: YERLİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SAĞLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ZAFER

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz