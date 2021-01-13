13 Ocak 2021 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi programı! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 13 Ocak 2021 Çarşamba günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 13 Ocak İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 OCAK 2021

NO: 2919067

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, BÜŞRA, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, ERCİYES, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 13/01/2021 01:00:00 - 13/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919090

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AREL, EBRULİ, EFELER, IŞILAY, KISMET, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, SARI ZEYBEK, SEVDA, TİMUR, VAHİD, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM, ŞARK sk / YUNUS EMRE mah BAĞÇEŞME, ELİAÇIK, MÜSTESNA, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 13/01/2021 02:30:00 - 13/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919110

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPSOY, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, EFELER, EFTELYA, IŞILAY, KUVVETLİ, MENTEŞE, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, NEŞENUR, NURAN, NÜKTE, NİGAR, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, VAHİD, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YUVAM, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜNER, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 13/01/2021 04:00:00 - 13/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919160

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, AREL, AYSUNAY, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BÜŞRA, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERCİYES, GÜLAÇTI, IŞILAY, KEMALİYE, KISMET, KUVVETLİ, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, PAŞALI, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YONCA, YUVAM, ZEYTİNLİK, ZİYALI, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜLÜM, ÖZGÜNER, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk / YUNUS EMRE mah BAĞÇEŞME, ELİAÇIK, MÜSTESNA, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 13/01/2021 05:30:00 - 13/01/2021 06:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919454

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah GÜRAY, MUHTAR KAZIM AKGÜL, SET sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919445

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-688, G-689, G-694, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-720, G-721, G-722, G-723, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-734, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-800, G-811, G-819, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-855, G-858, G-864, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919450

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah NAMIK KEMAL, SEBZECİ sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918999

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 13/01/2021 00:01:00 - 13/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919597

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah Mimar Sinan caddesi bölgelerinde 13/01/2021 03:30:00 - 13/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859192

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1081., 1084., 1085., 1088., 1099., 1101. sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919535

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2473., 2474. sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2921081

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1579., 1584. sk bölgelerinde 13/01/2021 11:00:00 - 13/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2921845

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -BASINKÖY mah Ahmet Cevdet İkdam Cd, 11 sok,Şht. Muammer Yüzsüren Sk ve civar bölgelerinde 13/01/2021 11:00:00 - 13/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917067

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, DOĞA PARKI, SÜZER sk bölgelerinde 13/01/2021 00:00:00 - 13/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917030

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 13/01/2021 03:00:00 - 13/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917768

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah HİKMET, PANAYIR, UÇURTMA, UĞURLU, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah UÇURTMA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916504

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, OBA, RÜYA, SEMA sk bölgelerinde 13/01/2021 18:00:00 - 13/01/2021 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919727

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, ERENLER, ESENTEPE, IHLAMUR, KUŞDİLİ, OSMANLI, PAŞABAHÇE, TANER, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 13/01/2021 00:30:00 - 13/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2913203

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ASLAN YATAĞI, BAKRAÇ, CİHANGİR, DR. MEHMET ÖZ, GÜNEŞLİ, OBA, SIRASELVİLER, SOMUNCU, SOĞANCI, SİRKECİ MESCİT, YENİ YUVA sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah AĞAYI SEBİL, BALTACI ÇIKMAZI, BİLLURCU, BİLLURCU ÇIKMAZI, HOCAZADE, LAPACI ÇIKMAZI, LİVA, MAÇ, MAÇ ÇIKMAZI, MÜCADELE ÇIKMAZI, SIRASELVİLER, TEL, ÇUKURLU ÇEŞME sk / KILIÇALİ PAŞA mah SIRASELVİLER sk / KULOĞLU mah GÜLLABİCİ, LİVA, SIRASELVİLER, TURNACI BAŞI sk bölgelerinde 13/01/2021 00:00:00 - 13/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918322

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ALEYNA, ALPASLAN, AYAZMA, AYMAKENT, BALABAN, EMRAH, KARAHANOĞLU, KUMRU, KURTULUŞ 1, MAHARET, MARİN, SAMYELİ, SEVBAN MEHMET, TUNCA, VEFALILAR, ÇINARLIK sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918773

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917015

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 902., 905., 910., 915., 918., 946. sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918627

İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918988

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918862

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah ARAP MEHMET, FABRİKA, GÜVENLİK, LANGA HİSARI, MERMERCİLER, SEPETÇİ SELİM, YENİSEPETÇİ, İSKELE MEYDANI sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY sk bölgelerinde 13/01/2021 10:00:00 - 13/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917828

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah TİYATRO, YAHYAPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, DİBEKLİ CAMİİ, KÜRKÇÜBAŞI, TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, YENİDEVİR sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 13/01/2021 10:00:00 - 13/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917766

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 869., 869/2., 870., 871., 884., 884/1., 884/2., İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917839

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 5., 9., CENGİZ TOPEL, SOKULLU MEHMETPAŞA, ŞEHİT GÖKHAN DOKUR sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917764

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-.UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2299., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 13/01/2021 10:00:00 - 13/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919590

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KAMER, KELEBEK, KONUT, KORKUT, KUTSAL, KÜLTÜR, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OTAĞ, TURAN, YARIŞÇI, ŞENLER, ŞEREFLİ sk bölgelerinde 13/01/2021 00:00:00 - 13/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918954

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ALPASLAN, ARALIK, BORA, GAZEL, MEHMET AKİF, SAYAR, SOĞANAĞA, YAVUZ SELİM, YONCA, ZÜMRÜT, ÇALIŞIR, ÇAYIRLI, ÇELEBİ, ÖZGÜR, İNCİ, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ sk bölgelerinde 13/01/2021 03:00:00 - 13/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920626

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, ALKIŞ, ARZU, ATAK, BAŞPINAR, DERNEK, DERNEK ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜZELDERE sk / TELSİZLER mah CANAN, DERNEK, ÜLKÜMEN sk / ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ALPTEKİN, ATABEY, BALIM, BOZOKLAR, BOĞAZİÇİ, CELALİ, CEYHAN, EMRE, ESTERGON, EYALET, GENÇ OSMAN, GÜLESER, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, HATMİ, HAYIRLI, HIZIR İLYAS, KADIRGA, KANUNİ, KAVAKLIDERE, KILIÇ ALİ, KINIK, MURATPAŞA, MUŞTA, POLAT, SALİH REİS, SALİH REİS ÇIKMAZI, SUADİYE, TELLİTURNAM, YENİYOL, ÇATALTEPE, ÇINARCIK, ÖZLEM, ÜMİT, İLHANLAR, İNCİ, ŞAH, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgelerinde 13/01/2021 00:00:00 - 13/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920630

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, AKÇİL, ALKIŞ, ARZU, ARZU ÇIKMAZI, AYABAKAN, BABACAN, BAYRAKDAR, BAŞPINAR, BERK, BUKET, BULGUR, DERNEK, DİDEM, ERGUVAN, GÜZELDERE, HAVZA, HAŞMET, HORASAN, HÜMA, PAPATYA, TALATPAŞA, TÜRKMEN, İŞÇİ sk bölgelerinde 13/01/2021 03:00:00 - 13/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918217

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYDINLAR sk / YEŞİLCE mah AYDINLAR sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AYAZCA, FAZIL KAFTANOĞLU, ÇAMLIKLAR sk bölgelerinde 13/01/2021 10:00:00 - 13/01/2021 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918479

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah AHMET KOCABIYIK sk / TEVFİKBEY mah HALKALI, KİRAZLI, MEKTEP, MERKEZ, PTT, SÜREYYA, VAHİT EFENDİ sk bölgelerinde 13/01/2021 00:01:00 - 13/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919596

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -FEVZİ ÇAKMAK mah sk bölgelerinde 13/01/2021 00:01:00 - 13/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918484

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 914., 915., HALKALI sk / TEVFİKBEY mah DÜNDARLAR, HALKALI, HALKALI ÇIKMAZI, MEKTEP, SÜREYYA sk bölgelerinde 13/01/2021 00:01:00 - 13/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918483

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, AHMET KOCABIYIK, ERKEN, HALKALI, SULTAN MURAT, ÖZER sk / TEVFİKBEY mah 6.YILDIRIM, HALKALI, MERKEZ, PTT, VAHİT EFENDİ sk bölgelerinde 13/01/2021 00:01:00 - 13/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919604

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FATİH, 2.BARBAROS sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919646

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah FIRAT ÇIKMAZI, KUBİLAY, MENEKŞE, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 13/01/2021 10:00:00 - 13/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918786

ISTANBUL ŞİŞLİ ilce -MASLAK mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 13/01/2021 01:00:00 - 13/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917042

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DÖNENCE, VOLKAN, YEŞİLAY sk / TARABYA mah ÖZ GÜL sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917862

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk bölgelerinde 13/01/2021 12:00:00 - 13/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918644

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah EREN YILDIRIM, MÜJDAT GÜRSU, YETER, ÇELEBİ sk bölgelerinde 13/01/2021 00:30:00 - 13/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918646

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DERE, ECE, HAMDİ LAMA, HAYAL, KANAL, NİMET, NİZAM, SALKIM, SEVCİHAN, TENZİLE sk bölgelerinde 13/01/2021 02:30:00 - 13/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918700

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, FİDAN, KISMET, KIZILCIK MAHMUT, LİMON, TAN, ÇİĞDEM, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, MERT, UĞUR, VİŞNE, ÇAĞLAR, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 13/01/2021 10:00:00 - 13/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917029

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 158., 159., 159/1., 160., 160/1., 161., 162., 167., 169., 170., 172., 175., 178., 180., 181., 182., 183., 185., 187., 188., 190., 203., ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1293/2., 1429. sk bölgelerinde 13/01/2021 00:05:00 - 13/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917911

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1275/1., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1288/1., 1289., 1289/1., 1290., 1291., 1291/1., 1292/2., 1293., 1294., 1298., 1342., 1343., 1344., 1345/1., 1347., 1348., 1349., 1350/1., 1351., 1440., 1441., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1452., 1464., GAZİ, OKUL, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk bölgelerinde 13/01/2021 09:00:00 - 13/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918776

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah 321., 322., AMBARLAR 1. YOL, BALIKLI ÇIRPICI YOLU, DEMİRCİLER SİTESİ 2., G/19., G/20., G/22., G/22/1., G/22/2., G/23., G/24., G/25., G/26., G/26/1., G/27., G/28., G/29., G/31., G/32., G/33., G/34., G/35., G/7., HALİL DİNÇER, MEVLANA sk bölgelerinde 13/01/2021 01:00:00 - 13/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

KADIKÖY

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: GELENGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU

TUZLA

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İSTANBUL PARK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: GÜLSULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: NURDOĞAN

ÜMRANİYE

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÖZENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALAZGİRT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TEPEÜSTÜ ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: EDAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ALEMDAĞ

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ESEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HALİT BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇİTLEMBİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KİRVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SUİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KARBEYAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANTAVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANTAVİ - Sokak: MENTEŞOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANTAVİ - Sokak: TANTAVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANTAVİ - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANTAVİ - Sokak: KARA YUSUF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANTAVİ - Sokak: KARBEYAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANTAVİ - Sokak: SUİŞ

ÜSKÜDAR

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇAVUŞDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZENCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZENCİLER YENİYOL

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz