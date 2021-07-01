AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayınlandı! 2 Temmuz 2021 Cuma Elektrikler ne zaman gelecek?

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. BEDAŞ listesine göre; Bağcılar, Arnavutköy, Avcılar gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Buna göre; elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayınlandı

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 2 TEMMUZ 2021 CUMA

NO: 4240834



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1772., 1773., 1774., 1775., 1777., 1779., 1780., 1781., 1782., 1783., 1784., 1785., 1786., 1787., 1788., 1789., 1790., 1791., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1895., 1896., 1899., 1900., 1917., 1918., 1920., 1921., 1948., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 02/07/2021 00:01:00 - 02/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4240835



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2055. sk / KEMALPAŞA mah 1947., 1948., 1949., 1950., 1951., 1953., 1955., 1956., 1958., 1959., 1960., HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 02/07/2021 03:30:00 - 02/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4237695



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4242324



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1297., 1298., 1299., 1300., 1306., 1307., 1308., 1309., 1311., 1312., 1360., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP, ŞEHİT ERDAL ÜNLÜ sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4229375



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2008. sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

12:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: İHTİŞAM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: ULUÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: SULTAN AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: ALİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: AYDIN REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: SIRMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: SULTAN AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ALİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: DÜMEN ÇIKMAZI

12:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ADIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ELEM

09:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KIRKAĞAÇ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ATLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GÜNDOĞDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: PAZARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: İNHİSAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KUTLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: DERİNCE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: NECİP FAZIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: HAMAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ