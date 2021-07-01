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Giriş Tarihi: 2.7.2021 00:55

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayınlandı! 2 Temmuz 2021 Cuma Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayınlandı! 2 Temmuz 2021 Cuma Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel elektrik kesinti listesini yayınlandı. İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelere belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. AYEDAŞ listesine göre; Beykoz, Kadıköy, Kartal gibi ilçelerde bir süreliğine belirtilen zaman dilimi kapsamında elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 2 Temmuz 2021 AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi.

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. BEDAŞ listesine göre; Bağcılar, Arnavutköy, Avcılar gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Buna göre; elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayınlandı

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 2 TEMMUZ 2021 CUMA

NO: 4240834

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1772., 1773., 1774., 1775., 1777., 1779., 1780., 1781., 1782., 1783., 1784., 1785., 1786., 1787., 1788., 1789., 1790., 1791., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1895., 1896., 1899., 1900., 1917., 1918., 1920., 1921., 1948., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 02/07/2021 00:01:00 - 02/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4240835

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2055. sk / KEMALPAŞA mah 1947., 1948., 1949., 1950., 1951., 1953., 1955., 1956., 1958., 1959., 1960., HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 02/07/2021 03:30:00 - 02/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237695

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4242324

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1297., 1298., 1299., 1300., 1306., 1307., 1308., 1309., 1311., 1312., 1360., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP, ŞEHİT ERDAL ÜNLÜ sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229375

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2008. sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

12:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: İHTİŞAM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: ULUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: SULTAN AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: ALİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: AYDIN REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: SIRMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: SULTAN AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ALİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: DÜMEN ÇIKMAZI

12:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ADIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ELEM

09:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KIRKAĞAÇ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ATLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GÜNDOĞDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: PAZARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: İNHİSAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KUTLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: DERİNCE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: NECİP FAZIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: HAMAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayınlandı! 2 Temmuz 2021 Cuma Elektrikler ne zaman gelecek?
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