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Giriş Tarihi: 4.7.2021 00:14

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 4 Temmuz Pazar Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 4 Temmuz Pazar Elektrikler ne zaman gelecek?

Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aranıyor. Bu başlık altından; AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı güncel olarak sorgulanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesinti listesine göre; İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu ilçeler arasında; Arnavutköy, Ataşehir, Çekmeköy gibi ilçeler yer alıyor. Peki; elektrikler ne zaman gelecek? Bu başlık altından; AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 4 TEMMUZ 2021 PAZAR

09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ATAYOLU
09:30 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: NİSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: BORA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: YEKTA

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 4338323

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk / MEHMET AKİF ERSOY mah GÖKHAN, KARAAĞAÇLAR, PİRİ REİS, ÇELEBİ sk bölgelerinde 04/07/2021 01:00:00 - 04/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4329341

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ACAR, BERK, BEŞVANA, CEYLİN, DEMİR ALİ, DİNÇ, ERDEMLİ, PEKGÖZ, PINARBAŞI, SERVİS, TAYAKADIN-TERKOS, TEPEBAŞI sk bölgelerinde 04/07/2021 09:00:00 - 04/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 4 Temmuz Pazar Elektrikler ne zaman gelecek?
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