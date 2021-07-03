AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 4 Temmuz Pazar Elektrikler ne zaman gelecek?

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı güncel olarak sorgulanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesinti listesine göre; İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu ilçeler arasında; Arnavutköy, Ataşehir, Çekmeköy gibi ilçeler yer alıyor. Peki; elektrikler ne zaman gelecek? Bu başlık altından; AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ATAYOLU
09:30 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: NİSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: BORA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: YEKTA
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NO: 4338323
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk / MEHMET AKİF ERSOY mah GÖKHAN, KARAAĞAÇLAR, PİRİ REİS, ÇELEBİ sk bölgelerinde 04/07/2021 01:00:00 - 04/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4329341
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ACAR, BERK, BEŞVANA, CEYLİN, DEMİR ALİ, DİNÇ, ERDEMLİ, PEKGÖZ, PINARBAŞI, SERVİS, TAYAKADIN-TERKOS, TEPEBAŞI sk bölgelerinde 04/07/2021 09:00:00 - 04/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ