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Giriş Tarihi: 13.7.2021 09:22

Elektrik kesinti listesi 13 Temmuz 2021 Salı: Bugün elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi

Elektrik kesinti listesi 13 Temmuz 2021 Salı: Bugün elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi

Arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı planlı elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Sabah saatleri itibarıyla evlerinde elektrikleri olmayan vatandaşlar ise “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 13 Temmuz 2021 Salı elektrik kesintisi programı yayınlandı.

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı her gün güncel olarak araştırılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden planlı elektrik kesinti programı ise yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Beykoz gibi ilçelerine belli süreliğine elektrik verilmeyecek. Bu başlık altından elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 13 TEMMUZ 2021 SALI

16:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MEDRESE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SARDALYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DEVREK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: YEŞİL VADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: AYDIN TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: UĞRAK ÇIKMAZI

14:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SELAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BAHARİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SAKIZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAZİ BAYRAM CAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÖMÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: OKYANUS ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÖKNELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: VEFA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ELİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YAREN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KENAR ÇIKMAZI

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: VARLIK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: MENTEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ONBİREVLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: DOĞA EVLERİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: KARACASU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: HANIMELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSMAİL USTA ÇIKMAZI

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 4237679

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, ATATÜRK, BALIK YOLU, CANSU, DURU, DİNÇ, G-1, G-100, G-101, G-104, G-105, G-106, G-107, G-108, G-109, G-110, G-111, G-112, G-114, G-115, G-116, G-128, G-129, G-134, G-135, G-136, G-137, G-19, G-20, G-201, G-202, G-21, G-221, G-222, G-223, G-24, G-27, G-34, G-40, G-403, G-404, G-405, G-410, G-411, G-539, G-541, G-57, G-588, G-598, G-599, G-84, G-96, G-97, G-98, G-99, GALATA, KAZIM KARABEKİR, ORKUN, TEVFİK FİKRET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 429., 431., 433., 435., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / YUNUS EMRE mah 440., 441., 442., 444., 445., 447., 448., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah 414., 435., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4574318

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah TÜTÜN sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-535, G-678, G-680, G-681, G-691, G-692, G-725, G-735, G-745, G-852 sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4535316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah FİLİZ, MİNE sk bölgelerinde 13/07/2021 13:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Elektrik kesinti listesi 13 Temmuz 2021 Salı: Bugün elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi
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