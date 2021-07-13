Elektrik kesinti listesi 13 Temmuz 2021 Salı: Bugün elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı her gün güncel olarak araştırılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden planlı elektrik kesinti programı ise yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Beykoz gibi ilçelerine belli süreliğine elektrik verilmeyecek. Bu başlık altından elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 13 TEMMUZ 2021 SALI

16:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MEDRESE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SARDALYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DEVREK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: YEŞİL VADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: AYDIN TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: UĞRAK ÇIKMAZI

14:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SELAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BAHARİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SAKIZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAZİ BAYRAM CAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÖMÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: OKYANUS ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÖKNELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: VEFA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ELİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YAREN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KENAR ÇIKMAZI

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: VARLIK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: MENTEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ONBİREVLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: DOĞA EVLERİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: KARACASU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: HANIMELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSMAİL USTA ÇIKMAZI

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 4237679



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, ATATÜRK, BALIK YOLU, CANSU, DURU, DİNÇ, G-1, G-100, G-101, G-104, G-105, G-106, G-107, G-108, G-109, G-110, G-111, G-112, G-114, G-115, G-116, G-128, G-129, G-134, G-135, G-136, G-137, G-19, G-20, G-201, G-202, G-21, G-221, G-222, G-223, G-24, G-27, G-34, G-40, G-403, G-404, G-405, G-410, G-411, G-539, G-541, G-57, G-588, G-598, G-599, G-84, G-96, G-97, G-98, G-99, GALATA, KAZIM KARABEKİR, ORKUN, TEVFİK FİKRET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 429., 431., 433., 435., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / YUNUS EMRE mah 440., 441., 442., 444., 445., 447., 448., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah 414., 435., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4574318



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah TÜTÜN sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-535, G-678, G-680, G-681, G-691, G-692, G-725, G-735, G-745, G-852 sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4535316



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah FİLİZ, MİNE sk bölgelerinde 13/07/2021 13:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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