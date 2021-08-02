Aydın’da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ağustos Aydın elektrik arıza kesinti listesi

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri sonucunda pek çok il ve ilçede bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; özellikle Aydın'da ikamet eden vatandaşlar "Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Aydın'ın Efeler ilçesi, Kuloğulları mahallesinde kısmi elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte 2 Ağustos Aydın elektrik arıza kesinti listesi
AYDIN 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ
TARİH
BAŞLAMA SAATİ
BİTİŞ SAATİ
KESİNTİ NEDENİ
KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
02.08.2021
10:00
15:00
Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
AYDIN İLI,EFELER İLÇESI; KULOĞULLARI MAHALLESINDE(KISMI)ENERJI KESINTISI YAPILACAKTIR.