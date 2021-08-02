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Giriş Tarihi: 2.8.2021 11:43

Aydın’da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ağustos Aydın elektrik arıza kesinti listesi

Aydın’da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ağustos Aydın elektrik arıza kesinti listesi

Yurdun genelinde yaşanan elektrik kesinti listesi hakkında son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü için başta İstanbul olmak üzere; İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Bursa gibi ilçelerde de elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi. Hal böyle olunca; Aydın’da ikamet eden vatandaşlar “Aydın’da elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. Peki; Aydın’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Ağustos Aydın elektrik arıza kesinti listesi

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri sonucunda pek çok il ve ilçede bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; özellikle Aydın'da ikamet eden vatandaşlar "Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Aydın'ın Efeler ilçesi, Kuloğulları mahallesinde kısmi elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte 2 Ağustos Aydın elektrik arıza kesinti listesi

AYDIN 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

TARİH

BAŞLAMA SAATİ

BİTİŞ SAATİ

KESİNTİ NEDENİ

KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

02.08.2021

10:00

15:00

Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması

AYDIN İLI,EFELER İLÇESI; KULOĞULLARI MAHALLESINDE(KISMI)ENERJI KESINTISI YAPILACAKTIR.

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Aydın’da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ağustos Aydın elektrik arıza kesinti listesi
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