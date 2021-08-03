AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik arıza kesintisi listesi 3 Ağustos 2021 Salı: Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ internet sitesi üzerinden elektrik kesinti listesi yayınlandı. Yayınlanan listeye göre; 3 Ağustos bugün İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar da başladı. AYEDAŞ listesine göre; bugün Üsküdar, Kadıköy, Beykoz gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Peki; elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik arıza kesintisi listesi 3 Ağustos 2021 Salı
09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HASAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BAĞCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜRPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TUTKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ETİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TOYGARÇEŞME
09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DOĞANCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ESKİ MAHKEME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: GÜLFEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AHMET ÇELEBİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZİZ MAHMUT EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZAT YOKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: BAKICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: UNCULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BALABAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İMAM NASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: UNCULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESKİ KERESTECİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DOĞANCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE
10:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ALZAMBAK
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
NO: 5229317
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ALPARSLAN TÜRKEŞ, ALPERTUNGA, BİLNUR, CAHİT SITKI TARANCI, GURUR, MEVLANA, PAZARYOLU, ÇÖL sk bölgelerinde 03/08/2021 09:00:00 - 03/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5228323
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 03/08/2021 09:00:00 - 03/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.