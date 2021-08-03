AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik arıza kesintisi listesi 3 Ağustos 2021 Salı: Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ internet sitesi üzerinden elektrik kesinti listesi yayınlandı. Yayınlanan listeye göre; 3 Ağustos bugün İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar da başladı. AYEDAŞ listesine göre; bugün Üsküdar, Kadıköy, Beykoz gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Peki; elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik arıza kesintisi listesi 3 Ağustos 2021 Salı