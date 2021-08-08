Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti programı 8 Ağustos Pazar

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden güncel elektrik kesinti listesi de yayınlanmaya devam ediyor. Listeye göre; 8 Ağustos Pazar günü Kadıköy, Sancaktepe, Arnavutköy gibi ilçelere bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Peki; bugün elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti programı 8 Ağustos Pazar

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 8 AĞUSTOS 2021 PAZAR

10:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NUMAN TEKCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞAH CİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZEMZEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜREŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERSEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ULUTEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KARTOPU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ASHAB

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: SEFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYTUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERGÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: TÜZÜNALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NATOYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YERDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HOCA NASRETTİN

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 5798332



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 08/08/2021 00:00:00 - 08/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 5883321



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-ÖMERLİ sk bölgelerinde 08/08/2021 09:00:00 - 08/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 5876324



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UZUNÇAYIR sk bölgelerinde 08/08/2021 09:00:00 - 08/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 5099316



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYBARS sk / MAVİGÖL mah AHMET CEVDET PAŞA, AKSA, ATALAR, AYBİKE, AŞIK SEYRANİ, BURHAN, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLÜM, HÜKÜMDAR, KAŞGARLI MAHMUT, MÜREBBİ, OĞUZ, SAADET, SEBAHATTİN, TOLUNAY sk bölgelerinde 08/08/2021 09:00:00 - 08/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 5897319



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 08/08/2021 11:00:00 - 08/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 5876330



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HAKKI İLERİ sk bölgelerinde 08/08/2021 13:00:00 - 08/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 5898322



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-ÖMERLİ sk bölgelerinde 08/08/2021 14:00:00 - 08/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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