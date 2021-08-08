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Giriş Tarihi: 8.8.2021 10:12

Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti programı 8 Ağustos Pazar

Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti programı 8 Ağustos Pazar

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından güncel elektrik kesinti listesi yayınlandı. 8 Ağustos Pazar günü için yayınlanan elektrik arıza kesinti listesine göre; bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aranıyor. Bu başlık altından; İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası için duyurulan planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden güncel elektrik kesinti listesi de yayınlanmaya devam ediyor. Listeye göre; 8 Ağustos Pazar günü Kadıköy, Sancaktepe, Arnavutköy gibi ilçelere bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Peki; bugün elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti programı 8 Ağustos Pazar

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 8 AĞUSTOS 2021 PAZAR

10:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NUMAN TEKCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞAH CİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZEMZEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜREŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERSEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ULUTEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KARTOPU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ASHAB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: SEFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYTUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERGÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: TÜZÜNALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NATOYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YERDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HOCA NASRETTİN

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 5798332

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 08/08/2021 00:00:00 - 08/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5883321

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-ÖMERLİ sk bölgelerinde 08/08/2021 09:00:00 - 08/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5876324

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UZUNÇAYIR sk bölgelerinde 08/08/2021 09:00:00 - 08/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5099316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYBARS sk / MAVİGÖL mah AHMET CEVDET PAŞA, AKSA, ATALAR, AYBİKE, AŞIK SEYRANİ, BURHAN, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLÜM, HÜKÜMDAR, KAŞGARLI MAHMUT, MÜREBBİ, OĞUZ, SAADET, SEBAHATTİN, TOLUNAY sk bölgelerinde 08/08/2021 09:00:00 - 08/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5897319

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 08/08/2021 11:00:00 - 08/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5876330

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HAKKI İLERİ sk bölgelerinde 08/08/2021 13:00:00 - 08/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5898322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-ÖMERLİ sk bölgelerinde 08/08/2021 14:00:00 - 08/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti programı 8 Ağustos Pazar
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