Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik arıza kesinti programı 12 Ağustos 2021 Perşembe

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı gün içerisinde yoğun olarak araştırılıyor. Bilindiği üzere; İstanbul için elektrik kesinti programı AYEDAŞ ve BEDAŞ sitesi üzerinden yayınlanırken listeye göre; Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Peki; elektrikler ne zaman gelecek? İşte planlı elektrik arıza kesinti programı 12 Ağustos 2021 Perşembe
NO: 6201345
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah SUBAŞI sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN, ZAHİT sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, AĞAHAN, BAYHAN, BEKİROĞLU, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, ETHEM, GALERİ, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, HAZNEDAR, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, MEŞALE, SEKMEN, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER, ÖZGÜN sk / NENEHATUN mah KAZIM KARABEKİR, REVNAK sk / TAŞOLUK mah ARNAVUTKÖY, BAĞ, EGEMEN, ESENYEL, FİGEN, GÖLYOLU, GÖZLEM, GÜNNUR, KAZIM KARABEKİR, KENT, KIVILCIM, MEŞECİK, TEKİNSOY, ÖZAKIN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5991353
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 12/08/2021 09:30:00 - 12/08/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6201355
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, AYDINLAR, SÜREYYA, TERKOS-KARABURUN, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk / DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, ESEN, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, GENCAY, HAMİT ONBAŞI, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, VATANSEVER, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZLÜ, ÖZTAŞ sk / KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTE bölgelerinde 12/08/2021 09:30:00 - 12/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6029319
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, GÖKBEN, GÜLLÜBAHÇE, HOCA AHMET YESEVİ, PENDİK, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6191884
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 12/08/2021 12:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6192012
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, ALTINORDU, AYDINER, BALKAN, BAYSAL, BAŞTÜRK, DAĞHAN, DEMİRKAYA, GÜLDESTE, LOZAN, SALİHA, SARIÇAM, TAMER, UFUKHAN, YENİBAHÇE, YILMAZTÜRK, ÖZEL, ŞERİF, ŞEYDANUR, ŞULE sk bölgelerinde 12/08/2021 18:00:00 - 12/08/2021 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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11:30 - 13:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: BEYİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ELMALI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: DEMİRYOLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ÇOBANÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: MAZHAR ÇIKMAZI
12:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI
15:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: POYRAZ YOLU
14:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: HACI SALİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT CENGİZ
09:30 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BORDO ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: HİCAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ADATEPE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MECİTDERE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: AKÇAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: REVİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SAÇAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜRBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YALI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MESNEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU
16:15 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: HİDAYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT CENGİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: MÜSTAKİM
09:00 - 11:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: GÖLBAŞI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: PAZARYOLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: KEKİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: DEMİRYOLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT CENGİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ZERZEVATCI YOLU
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