Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 15 Ağustos Pazar Elektrikler ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 15.8.2021 01:12

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 15 Ağustos Pazar Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 15 Ağustos Pazar Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtı 15 Ağustos Pazar günü de araştırılır hale geldi. İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek olup bu ilçeler arasında Arnavutköy, Çekmeköy, Sancaktepe gibi ilçeler yer alıyor. Peki; bugün elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi 15 Ağustos 2021.

AYEDAŞ ve BEDAŞ resmi sitesi üzerinden planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu başlık altından; planlı elektrik arıza kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAYRAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ORHANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YURTSEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RAHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İLHAN

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 6218351

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 15/08/2021 01:00:00 - 15/08/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6212354

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YEŞİLBAYIR mah sk bölgelerinde 15/08/2021 09:00:00 - 15/08/2021 13:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6191888

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AKSA, ALTINOLUK, AŞIK SEYRANİ, FIRTINA, ULUGAZİ, ÜLKE sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ALİ KUŞÇU, KILIÇTAR, NURCİHAN sk bölgelerinde 15/08/2021 09:00:00 - 15/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6297342

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah HACIMAŞLI sk / HARAÇÇI mah AKYAR, AKÇA, ALEV, ALTAN, AZER, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BEYKAN, CENAP, FELAK, GÖÇMENKENT, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HATMİ, HAZİN, KANDİLLİ, NİLSU, SANEM, SARI MİMOZA, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SOLMAZ, TILSIM, TINAZ, UTKU, YEŞİLBELDE, ÇOLAK, ŞENKAYA sk bölgelerinde 15/08/2021 09:00:00 - 15/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6029321

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 15/08/2021 14:00:00 - 15/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6319348

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 15/08/2021 18:00:00 - 15/08/2021 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 15 Ağustos Pazar Elektrikler ne zaman gelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA