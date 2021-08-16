Bugün elektrikler ne zaman gelecek? 16 Ağustos Pazartesi AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik arıza kesinti listesi yayınlandı!

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı güncel olarak sorgulanıyor. Bilindiği üzere; arıza, bakım ve onarım çalışmaları yapılmasından ötürü İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik kesintisi yaşanacak. Bu ilçeler arasında; Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Arnavutköy gibi ilçeler yer almaktadır. Bu başlık altından; AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

NO: 6317343



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk // FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/08/2021 09:00:00 - 16/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6218368



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BEDESTEN, CANDAŞ, CANSU, DEMİRKAN, EFELER, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLCAN, GÜLTEPE, KALDIRIM, KOZLUK, MENTEŞE, NADİDE, NÜKTE, ONAY, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SEVDA, YAHYA, YOLCU, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 16/08/2021 09:00:00 - 16/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BODRUM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ADATEPE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAVUZELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KİVİLİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ZÜLÜF ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: GEÇİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KİLİMLİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BAHÇIVAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TAŞLIGEÇİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YÜZYIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAZIHAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: YEŞİLTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: REFAKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: BAĞBAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: KAYNARCA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: SIRMAKEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: HEDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: KALKANDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: CAMİ ARKASI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇINGIRAKOTU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARTALYUVASI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIRIK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAŞLIGEÇİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEREBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ETİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YAPRAKLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YÜZYIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EVLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YAZIHAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI

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