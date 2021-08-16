Bugün elektrikler ne zaman gelecek? 16 Ağustos Pazartesi AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik arıza kesinti listesi yayınlandı!

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı güncel olarak sorgulanıyor. Bilindiği üzere; arıza, bakım ve onarım çalışmaları yapılmasından ötürü İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik kesintisi yaşanacak. Bu ilçeler arasında; Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Arnavutköy gibi ilçeler yer almaktadır. Bu başlık altından; AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.
NO: 6317343
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk // FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/08/2021 09:00:00 - 16/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6218368
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BEDESTEN, CANDAŞ, CANSU, DEMİRKAN, EFELER, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLCAN, GÜLTEPE, KALDIRIM, KOZLUK, MENTEŞE, NADİDE, NÜKTE, ONAY, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SEVDA, YAHYA, YOLCU, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 16/08/2021 09:00:00 - 16/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BODRUM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ADATEPE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAVUZELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KİVİLİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ZÜLÜF ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: GEÇİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KİLİMLİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BAHÇIVAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TAŞLIGEÇİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YÜZYIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAZIHAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: YEŞİLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: REFAKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: BAĞBAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: KAYNARCA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: SIRMAKEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: HEDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERESEKİ - Sokak: KALKANDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: CAMİ ARKASI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇINGIRAKOTU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARTALYUVASI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIRIK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAŞLIGEÇİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DEREBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ETİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YAPRAKLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YÜZYIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EVLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YAZIHAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI
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