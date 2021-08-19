Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ağustos AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik arıza kesinti listesi

Güncel elektrik kesinti listesi ise AYEDAŞ ve BEDAŞ resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Elektrik arıza kesintisinin yaşanacağı bölgelerde yaşayan vatandaşlar tarafından ise "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki; elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik arıza kesinti programı listesi

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

NO: 6344351

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYBARS sk/ MAVİGÖL mah AHMET CEVDET PAŞA, AKSA, ATALAR, AYBİKE, AŞIK SEYRANİ, BURHAN, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLÜM, HÜKÜMDAR, KAŞGARLI MAHMUT, MÜREBBİ, OĞUZ, SAADET, SEBAHATTİN, TOLUNAY sk bölgelerinde 19/08/2021 01:00:00 - 19/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6345316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA sk/ MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AKSA, ALTINOLUK, AŞIK SEYRANİ, FIRTINA, ULUGAZİ, ÜLKE sk/ İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ALİ KUŞÇU, KILIÇTAR, NURCİHAN sk bölgelerinde 19/08/2021 02:00:00 - 19/08/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, MUHLİS, POZAN, SANCAR sk/ MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL sk bölgelerinde 19/08/2021 03:00:00 - 19/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6351345

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk/ BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, BEŞTEPE, BOYALIK, BİLHAN, CEVİZLİK, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KENDİR, KUFALI, MELTEM, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ sk/ YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 19/08/2021 09:00:00 - 19/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6349838

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİDİN, AYABA, AYDINER, AYSEMA, AYŞENUR, BAHŞENDE, BALKAN, BATURHAN, BAYSAL, BAŞTÜRK, BEYSUN, BUHARA, CİNAN, DEMİRKAYA, ERDİNÇ, EVLİYA, FİKİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜLAĞACI, GÜLBADEM, GÜLBİN, GÜLDESTE, GÜLLÜBAHÇE, GÜR, HAMİT, HAZAR, HELVACI, KIRAÇ, KIYMETLİ, LOZAN, MESUT, MİMAR SİNAN, NECİP FAZIL, SALKIM SÖĞÜT, SALİHA, SARIÇAM, SOYKAN, SULUDERE, SİRKECİ, TAMER, TÜCCAR, YENİBAHÇE, YUKARI PAZAR, ZEMHERİ, ÖZEL, ÖZENİR, ŞERİF, ŞEYDANUR, ŞULE sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GAZİOSMANPAŞA, YAKACIK sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 29. sk bölgelerinde 19/08/2021 09:00:00 - 19/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.