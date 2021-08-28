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Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri Bugün elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayında! 28 Ağustos Cumartesi
Giriş Tarihi: 28.8.2021 07:08 Son Güncelleme: 28.8.2021 07:08

Bugün elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayında! 28 Ağustos Cumartesi

Bugün elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayında! 28 Ağustos Cumartesi

Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Bunlar arasında; Arnavutköy, Beykoz, Pendik gibi ilçeler yer alıyor. Bu başlık altından; AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu kapsamda; "Bugün elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranırken planlı elektrik arıza kesinti listesi de belli oldu. İşte o ilçeler!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KALECİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KABATAŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: LAZANYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: EMİR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: ELMALI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: TOYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇİNİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: EMİROĞLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: NASİP ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: İKSİR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TOYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ZERZEVATCI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KOCABEY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CİVAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KONTROL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇAKIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: PEMBEKÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: PROF. DR. AZİZ SANCAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 6464487

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6462547

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6464359

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, TURGUT REİS, İSTASYON sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Bugün elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayında! 28 Ağustos Cumartesi
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