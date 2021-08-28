Bugün elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayında! 28 Ağustos Cumartesi

Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu kapsamda; "Bugün elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranırken planlı elektrik arıza kesinti listesi de belli oldu. İşte o ilçeler!
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KALECİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KABATAŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: LAZANYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: EMİR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: ELMALI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: TOYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇİNİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: EMİROĞLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: NASİP ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: İKSİR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TOYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ZERZEVATCI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KOCABEY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CİVAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KONTROL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇAKIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: PEMBEKÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: PROF. DR. AZİZ SANCAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
NO: 6464487
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6462547
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6464359
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, TURGUT REİS, İSTASYON sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.