Bugün elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayında! 28 Ağustos Cumartesi

Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu kapsamda; "Bugün elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranırken planlı elektrik arıza kesinti listesi de belli oldu. İşte o ilçeler!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KALECİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KABATAŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: LAZANYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: EMİR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: ELMALI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: TOYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇİNİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: EMİROĞLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: NASİP ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: İKSİR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TOYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ZERZEVATCI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAKÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KOCABEY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CİVAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KONTROL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇAKIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: PEMBEKÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: PROF. DR. AZİZ SANCAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA

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NO: 6464487



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6462547



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6464359



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, TURGUT REİS, İSTASYON sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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