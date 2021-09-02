Bugün İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 3 Eylül Cuma AYEDAŞ – BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi yayında!

AYEDAŞ ve BEDAŞ resmi internet sitesi üzerinden planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kesinti yaşanacak ilçeler arasında ise Arnavutköy, Ataşehir, Beykoz, Kartal gibi ilçeler yer alıyor. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 3 EYLÜL 2021 CUMA

10:00 - 16:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PETUNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAHARIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YÜCEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAVAKLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MAGOSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: CİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TEPELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DUYARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAHÇE

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AK ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GELİNCİK

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 6527322



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6498446



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah AREFE sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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