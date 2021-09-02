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Giriş Tarihi: 3.9.2021 01:16

Bugün İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 3 Eylül Cuma AYEDAŞ – BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi yayında!

Bugün İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 3 Eylül Cuma AYEDAŞ – BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi yayında!

Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtı gün içerisinde sorgulanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından planlı elektrik kesinti listesi güncel olarak yayınlanırken bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. İşte 3 Eylül 2021 Cuma elektrik kesinti listesi ile kesinti yaşanacak ilçeler.

AYEDAŞ ve BEDAŞ resmi internet sitesi üzerinden planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kesinti yaşanacak ilçeler arasında ise Arnavutköy, Ataşehir, Beykoz, Kartal gibi ilçeler yer alıyor. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 3 EYLÜL 2021 CUMA

10:00 - 16:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PETUNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAHARIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YÜCEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAVAKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MAGOSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: CİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TEPELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DUYARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAHÇE

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AK ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GELİNCİK

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 6527322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6498446

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah AREFE sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 3 Eylül Cuma AYEDAŞ – BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi yayında!
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