Bugün İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 3 Eylül Cuma AYEDAŞ – BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi yayında!

AYEDAŞ ve BEDAŞ resmi internet sitesi üzerinden planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kesinti yaşanacak ilçeler arasında ise Arnavutköy, Ataşehir, Beykoz, Kartal gibi ilçeler yer alıyor. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.
10:00 - 16:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PETUNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAHARIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YÜCEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAVAKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MAGOSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: CİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TEPELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DUYARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAHÇE
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AK ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GELİNCİK
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
NO: 6527322
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6498446
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah AREFE sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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