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Giriş Tarihi: 4.9.2021 01:32 Son Güncelleme: 4.9.2021 01:32

Bugün elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 4 Eylül Cumartesi planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı!

Bugün elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 4 Eylül Cumartesi planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı!

Arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı planlı elektrik kesinti listesinde yer alan İstanbul’un ilçeleri AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte 4 Eylül Cumartesi planlı elektrik kesinti listesi.

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı gün içerisinde sıklıkla sorgulanıyor. Güncel kesinti listesi ise AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanırken 4 Eylül Cumartesi gününde Ataşehir, Beykoz, Ümraniye, Arnavutköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Peki; İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte planlı elektrik arıza kesinti listesi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: HALK

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATAŞEHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ŞEBBOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GELİNCİK

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ESİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSAN

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 6656316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 04/09/2021 09:00:00 - 04/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6664329

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk / TAŞOLUK mah AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERŞAN, BOZBEY, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEĞİRMEN ARKASI, EFSER, EKBER, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, GONCA, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, KAFTAN, KANYON, KEMAL, KEMERCİ, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, NEZAKET, OLUK, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, SADRAZAM, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SİNANPAŞA, YİĞİTHAN, ZİRAAT, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İŞGÖREN, ŞENGÜN, ŞERİFE, ŞETARET sk / YAVUZ SELİM mah ZEYTİNLİ sk bölgelerinde 04/09/2021 09:00:00 - 04/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6651322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, GÖÇMEN, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, SULTANHİSAR sk / HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 04/09/2021 09:00:00 - 04/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6662322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES sk bölgelerinde 04/09/2021 09:00:00 - 04/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6625338

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES sk bölgelerinde 04/09/2021 10:00:00 - 04/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Bugün elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 4 Eylül Cumartesi planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı!
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