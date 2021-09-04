Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelir? 5 Eylül Pazar İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti listesi

Elektrik kesinti listesine göre; 5 Eylül Pazar Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Arnavutköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Arıza, onarım ve bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle yaşanacak olan elektrik kesinti listesi vatandaşlar tarafından merak edilirken "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna da yanıt aranıyor. İşte elektrik arıza kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi.
10:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KARAAĞAÇ
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NO: 6704323
ISTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -NENE HATUN mah sk İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -NENEHATUN mah sk bölgelerinde 05/09/2021 09:00:00 - 05/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6687340
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, ANIL, ARZU, AYDINTEPE, AYYILDIZ, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, CENGAVER, EDİP, EZEL, FİKRET, HELAL, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, KURU ÇAYIR, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TATLIKUYU, TAYYAR, VİLDAN, YAY, YAYLA, YÖN, ÖĞÜT sk / YAVUZ SELİM mah GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, ÇAMLIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 05/09/2021 10:00:00 - 05/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6700325
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, KIBRIS, SANTRAL sk / TAŞOLUK mah KENT sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, CANTÜRK, CİHANSER, DEVA, DİLRUBA, ERTEKİN, HANDEGÜL, HASANKEYF, IŞIKLAR, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MAZHAR, MEHVEŞ, MESUDİYE, MÜRVET, MİKAİL, MİRCAN, SAFİR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TESTİ, YEDİ GÖLLER, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM sk / İSLAMBEY mah ABİDE, AKTEPE, AKÇA MESCİT, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOTANİK, CAFER, DEFTERDAR, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FETİH, GÜZİN, HAVADAR, HAVUZBAŞI, KIBRIS, KINALIZADE, MARAL, MAVİ CAMİ, MUTLU, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SENA, SERASKER, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ULUBATLI HASAN, UNCU, YENİÇERİ, ÇAMBURNU, ÖZBAĞ, ÖZLEMLİ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 05/09/2021 14:00:00 - 05/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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