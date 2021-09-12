Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti listesi 12 Eylül Pazar

Planlı elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; bugün Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Arnavutköy gibi ilçelerde belirli bir süre elektrik kesintisi yaşanacak. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından elektrik arıza kesinti listesine ulaşabilirsiniz.
NO: 6819347
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah ENDER sk bölgelerinde 12/09/2021 09:00:00 - 12/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6761358
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 12/09/2021 09:30:00 - 12/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6824351
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah ENDER sk bölgelerinde 12/09/2021 10:30:00 - 12/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6828318
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 12/09/2021 13:00:00 - 12/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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09:00 - 18:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ORHANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SARISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SELÇUKHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: LATİFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUKADDES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ALPER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: AYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: CİBALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇAMLIKÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ETFAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSTANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KIYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KUBBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GELİNCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GÖLGELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SADIKOĞLU
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ