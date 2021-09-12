Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti listesi 12 Eylül Pazar

Planlı elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; bugün Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Arnavutköy gibi ilçelerde belirli bir süre elektrik kesintisi yaşanacak. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından elektrik arıza kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 12 EYLÜL 2021 PAZAR

NO: 6819347



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah ENDER sk bölgelerinde 12/09/2021 09:00:00 - 12/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6761358



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 12/09/2021 09:30:00 - 12/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6824351



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah ENDER sk bölgelerinde 12/09/2021 10:30:00 - 12/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6828318



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 12/09/2021 13:00:00 - 12/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

09:00 - 18:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ORHANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SARISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SELÇUKHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: LATİFE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUKADDES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ALPER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: AYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: CİBALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇAMLIKÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ETFAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSTANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KIYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KUBBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GELİNCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GÖLGELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SADIKOĞLU

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ