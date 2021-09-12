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Giriş Tarihi: 12.9.2021 09:32

Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti listesi 12 Eylül Pazar

Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti listesi 12 Eylül Pazar

Arıza, onarım ve bakım çalışmalarının yapıldığı elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan elektrik kesinti listesine göre, bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine belli bir saat dilimi aralığında elektrik verilmeyecek. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri öğrenmek isteyenler ise “Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. İşte AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti listesi 12 Eylül Pazar

Planlı elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; bugün Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Arnavutköy gibi ilçelerde belirli bir süre elektrik kesintisi yaşanacak. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından elektrik arıza kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 12 EYLÜL 2021 PAZAR

NO: 6819347

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah ENDER sk bölgelerinde 12/09/2021 09:00:00 - 12/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6761358

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 12/09/2021 09:30:00 - 12/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6824351

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah ENDER sk bölgelerinde 12/09/2021 10:30:00 - 12/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6828318

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 12/09/2021 13:00:00 - 12/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

09:00 - 18:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ORHANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SARISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SELÇUKHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: LATİFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUKADDES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ALPER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: AYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: CİBALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇAMLIKÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ETFAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSTANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KIYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KUBBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GELİNCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GÖLGELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SADIKOĞLU

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesinti listesi 12 Eylül Pazar
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