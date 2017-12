İstanbul Yeni Havalimanı sıçrama tahtası olacak

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabının açılışına bir yıldan az bir süre kaldı. Türkiye'yi dünyanın 'hub'ı haline getirecek olan Yeni Havalimanı, 2023 hedefleri için de önemli bir eşik olacak. İGA Havalimanı İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre Yeni Havalimanı, 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye için önemli bir sıçrama tahtası olacak. Yeni Havalimanı ayrıca yatırımcıların bölgeye gelişleri açısından önemli kolaylıklar sağlayacak. Turizm daha da canlanacak. İstanbul'un finans merkezi olma hedefine ise bir adım daha yaklaşılacak. Hava kargo ile ihracat desteklenecek. İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye ekonomisini daha ileri taşımak ve alt yapısı güçlü, diğer ülkelere örnek olan bir konuma getirmek üzere faaliyet gösterecek.



100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük altyapı yatırım projesi olma özelliğini taşıyan İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'nin geleceği için çok değerli. Bu projeyi değerli kılan unsurlar sadece istihdama sağladığı katkı ile sınırlı kalmıyor. Açıldığında Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının yüzde 4.9'a kadar çıkarak 73 milyar TL seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Projenin doğrudan ve dolaylı olarak sağlayacağı istihdam, 225 bin kişiye kadar ulaşabilecek, hane halkı geliri, 4.4 milyar dolara kadar çıkabilecek. İstanbul Yeni Havalimanı'nın Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının milli gelirin yaklaşık yüzde 4.9 seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Bunların yanı sıra İstanbul Yeni Havalimanı 100'e yakın havayolu şirketine ev sahipliği yaparak 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkânı sağlayacak. Proje sayesinde dünya nüfusunun üçte biri Türkiye'ye ilk kez doğrudan uçuş olanağına sahip olacak. Yine havalimanının açılışını takiben istihdamdan kamu gelirlerine çok geniş bir çerçevede büyük faydalar görülecek. İlk etapta, faz 1'de yer alacak otel, alışveriş merkezi ve ofislerle birlikte 10 binden fazla kişiye iş imkânı çok kısa sürede sağlanacağı öngörülüyor. Tüm fazların tamamlanmasından sonra ise toplamda 100 bini aşkın kişiye istihdam hedefleniyor.



100'E YAKIN HAVAYOLU ŞİRKETİ

İstanbul Yeni Havalimanı yaratacağı katma değer ile 500 uçak kapasitesi, 6.5 milyon metrekare apron sahası ve 900 bin metrekare ana terminal büyüklüğü ve havalimanı mütemmimleri ile 100'e yakın havayoluna hizmet veren ve 350'den fazla noktaya uçuş gerçekleştiren yolcu ve yük taşımacılığında dünyanın yeni havacılık merkezi olacak.



TÜRKİYE BÜYÜK PROJELERİN AKLA GELEN ÜLKESİ OLACAK

Türkiye'ye değer katacak dünyanın en büyük havalimanı projesinin bir an önce tamamlanarak hizmete sokulması için var gücüyle çalışıldığını belirten İGA yetkilileri, şunları anlattı: "Şu bir gerçek ki açılışına az bir süre kalan havalimanı, İstanbul ve tüm Türkiye'nin koyduğu hedefleri yakalamak için önemli bir konumda yer alıyor. 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen, her geçen gün ekonomisi ile büyüyerek hedeflerine yaklaşan Türkiye için İstanbul Yeni Havalimanı önemli bir yatırım eşiğiydi. Ülke olarak bu eşiğin başarıyla tamamlanmasına çok az bir zaman kaldı. Bundan sonraki süreçte artık Türkiye büyük projelerin akla gelen ülkesi olacak. Böylelikle milletçe yeni hedeflere koşacağımıza inanıyoruz. Dünya nüfusunun üçte biri Türkiye'ye ilk kez yeni havalimanı sayesinde doğrudan uçabilecek. Havalimanında yolcu deneyimi anlamında geliştirme çalışmaları devam ediyor. Zira dünya sahnesinde İstanbul Yeni Havalimanı'nın adından söz ettirdiği ilk konu yolcu deneyimi olacak. Örneğin İstanbul Yeni Havalimanı'nı kullanarak seyahat edecek yolcuları 5 yıldızlı bir hizmet bekliyor. Yolcu danışma robotu, aracım nerede uygulaması gibi yepyeni hizmetlerle, yolcular maksimum konfora, minimum bekleme süresinde ulaşabilecekler. 350'den fazla destinasyona uçulacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda, 143 adet yolcu biniş köprüsü, 13 Check-in adası, 468 banko, 114 self check-in, 228 adet pasaport kontrol noktası, 51 Backdrop (bagaj teslim) ünitesi ve e-pasaport girişleri ile benzersiz bir deneyim sunulmaya hazırlanılıyor."



ENERJİ MERKEZİ KURULDU

2017 yılıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan İGA yetkilileri, geçtiğimiz yılın proje inşaatının ivmelendiğini söyledi. Yetkililer, "İnşaatın yüzde 75'lik bölümünü 2017 yılı itibariyle tamamlandı. Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Havalimanı'nda orta büyüklükteki şehirlerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede 'Enerji Merkezi' kuruldu. İnşaat dışında 250 milyon euroluk kargo ve yer hizmetleri anlaşması imzalandı. Ulaştırma Bakanlığı ve DHMİ liderliğinde havalimanında hizmet verecek olan kurumların yerlerinin belirlenmesi ve adaptasyonu için çalışmalara başlandı. Bunlar, 2017'de tamamlanan işlerden sadece birkaçı... Ayrıca 2017'de finans, sosyal sorumluluk ve istihdam gibi beş farklı alanda ödül ile şirketimizi taçlandırdık" dedi. 2018'in 29 Ekim'inde, havalimanının hizmet vermeye başladığını belirterek, bu yıl İGA için ticari iş birliklerini tamamlama ve test çalışmalarını yapma konularına odaklanacaklarını kaydetti.