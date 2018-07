Her 57 kişiden biri ev aldı

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomide yaşanan küresel ve bölgesel sıkıntılara rağmen Türkler için konut en cazip yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. TUİK ve Tapusor. com'unverileri kullanılarak yapılan araştırma kapsamında tüm illerin mevcut kayıtlı konut sayısı ve 2017 yılı konut satış rakamları karşılaştırıldı. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda konut satışında sadece sayısal olarak değil, illerin kendi iç dinamikleri ile değerlendirilmesi sonucu erişilen bulgular sunuldu. Bu kapsamda Yalova Bolu , Düzce, Bingöl, Tekirdağ, Çanakkale, Bartın, Ankara, Kırklareli ve Eskişehir kendi içindeki dinamiklerinde mevcut konut sayısı üzerinden gerçekleşen satış oranına göre en yüksek performans gösteren ilk 10 il olarak tespit edildi.Ulaşılan sonuçlara göre en iyi performansı Yalova Bolu ve Düzce gösterirken, ilk 10 ilin tamamında her 15 konut ve daha azından 1 tanesinin 2017 yılı içinde satış veya devir işleminin gerçekleştiği görülüyor. 3 büyük ilden sadece Ankara ilk 10 da kendisine yer bulabilirken, İstanbul her 22.6 konuttan biri ile listede 44, İzmir ise 22.8 konuttan biri ile listede 45. sırada yer aldı.Hakkari'de her 315 konuttan biri satılırken, Şırnak'ta bu sayı 152, Ardahan'da 101, Muş'ta 41, Bitlis'te ise 40 olarak hesaplandı. Uzmanlar, evlendikten sonra aynı ailesinin yanında yaşamaya devam eden kişilerin sonucu ciddi anlamda etkilediğini söylüyor.Türkiye'de 2017 yılında her 57 kişi için bir konut satışı gerçekleşti. Bu durumda Yalova'da her 12 kişi için 1 konut satışı gerçekleştiği görülüyor. Bu değerler Tekirdağ ve Aydın için 30, Eskişehir için 34, Ankara için ise 36 olarak görülüyor. Ankara yine konut satış performansı açısından ilk 10'da kendine yer edinirken, İzmir her 50 kişiye karşılık 1 konut satışı ile 20, İstanbul ise her 63 kişiye bir konut satışı ile 41. sırada yer alıyor.