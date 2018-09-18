Doları bozduran yabancı eve koştu

Kur artışı, yabancılar ve yurtdışında yaşayan gurbetçiler için Türkiye'yi cazip hale getirdi. Ev almaya koşan yabancı, yükselen döviz
kuru karşısında daha avantajlı fiyatlarla konut alma imkânına kavuştu. Yabancı yatırımcılara satışların artmasında, kurdaki dalgalanma etkili oldu. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi
sonuçlarına göre ağustos ayında, markalı konut projelerinin yüzde 11'i yabancı yatırımcılara satıldı. Bu oran, son 6 aylık ortalamanın (yüzde 9) 2 puan üzerinde. Yabancı yatırımcıların tercihi ağırlıklı 2+1 (yüzde 42) özellikteki konutlar olarak öne çıktı. Onu 3+1 (yüzde 29) ve 1+1 (yüzde 19) konutlar izledi. 5 YILDA FİYATLAR YÜZDE 85 ARTTI
Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0.17, son üç ayda yüzde 1.44, son altı ayda yüzde 3.48, son bir yılda yüzde 9, son üç yılda yüzde 36.47, son beş yılda ise yüzde 84.82 oranında arttı. Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 1.18, son üç ayda yüzde 3.61, son 6 ayda yüzde 5.31, son 1 yılda yüzde 8.42, son 3 yılda yüzde 28.76, son 5 yılda ise yüzde 67.40 oranında artış gösterdi. Yeni Konut Fiyat Endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası
'nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,58 oranında artarken; İstanbul Avrupa Yakası
'nda yer alan markalı konut projelerinde ise yüzde 0,33 oranında arttı. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası'ndaki projeler Avrupa Yakası'na kıyasla 10,70 puan fazla artış gösterdi. GELİRİ DÖVİZ OLANA BÜYÜK AVANTAJ
GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, yabancı yatırımcılara satışların artmasında, kurdaki dalgalanmanın etkili olduğunu belirtti. Yetgin, şöyle değerlendirdi: "Kur artışı, yabancılar ve yurtdışındaki gurbetçiler için Türkiye'yi cazip hale getirdi. Geliri döviz olanlar için avantaj ortaya çıktı. Yabancılara yapılan konut satışları; 2018 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.15'lik büyüme ile 11 bin 816 adet seviyesine yükseldi. Ayrıca, markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat kullanım oranı yüzde 34, banka kredisi kullanım oranı yüzde 17 ve senet kullanım oranı yüzde 49 olarak gerçekleşti. Bu veriler, konut alıcısının, kredi faizinin yükselmesiyle, firmaların sunduğu kampanya ve ödeme seçeneklerini değerlendirdiğini gösteriyor." YALOVA'DA KİRALAR ARTIYOR
Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1.18 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8.42 oranında artış gerçekleşti. Yalova
'da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2.04 oranında arttı.