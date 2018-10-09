11 günde yastık altından 217 milyon TL çıktı

Toplu Konut
İdaresi (TOKİ
) tarafından uygulanan yüzde 24 indirim kampanyasına ilk 11 günde katılan vatandaşların yüzde 95'i 217 milyon TL'lik borç
larını yastık altı diye tabir edilen kişisel tasarruflar ile kapattı. 4 bin 955 konut ve işyeri alıcısı 212 milyon 35 bin TL'lik borçlarını kapatarak tapularını almaya hak kazandı. 527 kişi de borcunun belli bir kısmını kapatıp, 16 milyon 455 bin liralık borç kapatarak yüzde 24 indirim kampanyasından yararlandı. Toplam 228 milyon 490 bin TL'lik borcun 217 milyon TL'si yastık altından ödendi. HERKES İÇİN KAMPANYA
TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Kampanyamızdan ilk 11 günde yararlanan vatandaşlarımızın yüze 95'i borcunu kişisel tasarrufları ile kapattı" açıklamasında bulundu. "Politikamız gereği muhatap olduğumuz kitle, dar gelirli ya da orta sahip aile ve bireyler" diyen Turan, şöyle devam etti: "Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Tasarruf ile gelen ekonomiye kazandırıldı." 16 MİLYONLUK BORÇ KAPATILDI
Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme yaptıklarını vurgulayan Turan, "Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabiliyor. Borcunun tamamını kapatamayan 527 konut ve iş yeri alıcımız yaptıkları 16 milyon 455 bin liralık peşin ödemelerle kampanyadan faydalandı" diye konuştu. SON BAŞVURU 19 EKİM
Kısmi ödeme ile yararlanan vatandaşlar ile beraber toplam 5 bin 482 vatandaşın kampanyadan faydalandığını belirten Turan, toplam 228 milyon 490 bin TL ödeme yapıldığını söyledi. SEKTÖRE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAMIZ GEREKİYOR
Vatandaşların birikimlerini konut amaçlı kullanılmasının sektöre duyulan güven ve ilginin göstergesi olduğunu belirten Ergün Turan, inşaat sektörünün, alt sektörleriyle birlikte her geçen gün büyümekte, gelişmekte olduğunu ve Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğini söyledi. Turan, şöyle devam etti: "İnşaat sektöründeki hadise çok geniş. Bu sektör birçok alt sektörü de domine ediyor. Ekonomik büyüme olduğunda itici güç olarak ortaya çıkıyor. Bu yüzden inşaat sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız."