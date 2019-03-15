Riskli bina İmar Barışı’ndan yararlanamaz

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019 kapsamında, gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Kurum, İmar Barışı'nın "İmar Barışı'na giren yapılar sağlamdır, riskli değildir" anlamı taşımadığını bildirdi. Bakan Kurum, "İmar affından yararlanınca riskli bina kesinlikle kurtulmuyor, bunun altını çizerek söyleyeyim. İmar affı binanın sağlam olduğunu göstermiyor. İmar affı, bina kaçak olduğu için elektriği, suyu, doğalgazı bağlanamıyor, bunun bağlanabilme imkânını veriyor. Bin metrekare bina yapmış ama terasında bir kaçağı var bu kaçağından dolayı iskan alamamış, iskanı alabilmesinin önünü açıyor. Kat mülkiyeti kurabilmesinin önünü açıyor ancak bu binayı yıktığınızda eğer o kaçak imar planına uygun değilse de bunu yapmanıza yine müsaade etmiyor" diye konuştu.İmar Barışı'nda bugüne kadar 17.5 milyar lira bedel yatırıldığını dile getiren Kurum, bunun da kentsel dönüşüm projeleri ve inşaat sektöründe ihtiyaç olan yerlerde kullanıldığını ifade etti.