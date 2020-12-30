2020’de 50 bin talep geldi

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, pandeminin etkisinde geçen 2020 yılını değerlendirdi. Konut ve araç finansmanında Eminevim ile 2020'de 23 bine yakın teslimat gerçekleştirdiklerini ifade eden Üstün, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmak isteyen 50 bini aşkın kişinin Eminevim'e başvurduğunu, 2020 yılında gelen bu talebin araç ve konut pazarına kazandırıldığını belirtti. Gelecek yıl yüzde 20'nin üzerinde bir talep beklediklerini ifade eden Üstün, konut ve araç finansmanında başarılı bir alternatif olan faizsiz Elbirliği Sistemi'nin Türkiye ekonomisinde her geçen yıl daha büyük rol oynadığını dile getirdi. Eminevim ile 30 yıldır faizsiz çözümler sunduklarını ifade eden Üstün, konut ve araç pazarında uygulanan Elbirliği Sistemi ile faizin ekonomiden aldığı payı yeniden ülke ekonomisine kazandırılmasında önemli bir rol oynadıklarını belirtti.