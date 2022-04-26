Yüksek kiralara çare: Konut üretilmeli

Pandemi, enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı, turizm cenneti Muğla'da ev kiralarını uçuşa geçirdi. Pademi döneminde yoğun göç alan Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de, kiralar fahiş derecede arttı. Marmaris'te yazlık ev kiraları 10 bin TL'ye dayandı. Milas'ta 16 bin TL, Fethiye'de 6 bin TL. Bodrum'da ise 30 bin TL'den başladı. Kentin ve turizmin büyük yükünü sırtlayan asgari ücretli çalışanlar, kiralayacak ev bulamadı. Memurlar, kiraların daha makul olduğu kentlere tayin istedi.

KİRA ARTIŞINDA MUĞLA BİRİNCİ

Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda yüzde 95,5, son 4 yılda ise yüzde 133,2 artış gösterdi. Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek olan iller sırasıyla Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir ve Çanakkale oldu. Ev sahipleri, çeşitli bahanelerle kiracılarını çıkarttı. Daha yüksel fiyatlara kiraya verdi. Mülk sahipleri kiralama yöntemlerinde farklı metotlar uygulamaya başladı.

KENTİN YÜKÜNÜ ÇEKENLER EV BULAMIYOR

Kentin ve turizmin büyük yükünü sırtlayan asgari ücretli çalışanlar, kiralayacak ev bulamadı. Memurlar, kiraların daha makul olduğu kentlere nakil istedi. Marmaris Emlakçılar Derneği ve İstanbul Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, son zamanlardaki fahiş kira artışlarıyla ilgili açıklama yaptı. Zülfikar Soyvural, "Marmaris bölgesi pandemide çok göç aldı. Kiralar ve ev fiyatları çok yükseldi. Sabit gelirli vatandaşlarımız maalesef bu bölgelerde çok mağdur oldular. Kiraları karşılayamaz noktaya geldiler. Onun için mutlaka bu arkadaşlarımıza da bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Yoksa çok yakında inan çalıştıracak insan bulamayacağız. Yoksa gerçekten evlerin fiyatının önüne geçilemiyor artık." dedi.

SABİT GELİRLİLER İÇİN KONUT ÜRETİLMELİ

Son yıllarda Marmaris'in yoğun göç aldığını ve konutların yetersiz kaldığını dile getiren Zülfikar Soyvural, sözlerine şöyle devam etti: "Hem enflasyon hem pandemide alınan göçler. 7 yıllık göçü son bir senede aldık. Dolayısıyla yeteri kadar konut üretemiyoruz. Bölgemizde en önemli yer Armutalan ve imara kapalı. İçmeler'in belli bir bölümü imara kapalı. Belediye buraları çok ani bir şekilde imara açması lazım. Marmaris bölgesinde sabit gelirli insanlar için TOKİ ve belediye işbirliğinde konut üretilmesi lazım. Bu konutlar sadece sabit gelirli vatandaşlarımız için olmalı"

KİRALARDAKİ YÜKSELİŞ NORMAL

Ev kiralarındaki yükselişi normal olarak değerlendiren Soyvural, "Ev kiralarındaki yükseliş normal. Enflasyonla her şey kat ve kar arttı. Aslında şöyle bir şey var; Türkiye'de evlerin getirisi yılda 1,8 ile 2,50 arasında. Avrupa'da bu oran yüzde 5. Eskiye göre mukayese ettiğimiz zaman; Türkiye'de bir ev kendini 17 yılda amorti ediyordu. Avrupa'da bütün evler 20 yılda amorti ediyor. Şimdi, Türkiye'de 36 ile 50 yılda amorti ediyor. Bu şekilde baktığımız zaman Türkiye'deki evler yatırıma uygun değil. Ama insanların alım gücü çok düştü" şeklinde konuştu.