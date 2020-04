Erzurum’a şehir dışından cenaze için gelen vatandaşlar 43 kişiye virüs bulaştırdı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Tekman ilçesine cenazeye katılmak için farklı şehirlerden vatandaşların gelmesi üzerine Karlıca, Gökoğlan ve Mescitli köylerinde 43 yeni vaka tespit ettiklerini söyledi. Öte yandan, Memiş, bu köylerin kısa sürede karantinaya alındığını duyurdu.Korona virüs ile mücadele kapsamında Erzurum’da Vali Okay Memiş başkanlığında 5. kez İl Pandemİ Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından Vali Memiş gazetecilerin sorularını yanıtladı.Vali Memiş Erzurum’da vaka sayısı düşerken bir anda bazı vatandaşların Tekman ilçesinde cenazeye katılmak için şehir dışından gelmeleri sonrası 43 artarak 97 olduğunu ifade ederek, “ Şuanda Erzurum’da toplam vaka sayımız 97 olmuş durumda. Vaka sayımız biraz arttı. Bunun en önemli sebebi ise Tekman ilçemizde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Daha sonra çevrede ki 3 köyü karantina altına aldık. İstanbul’dan, Muş’tan ve Diyarbakır’dan cenazeye katılmak için hemşerilerimiz geldi. Ardından orada vaka sayımız bir anda 43 kişi oldu. Biz Türkiye’nin üçüncü büyük coğrafyasında yaşıyoruz. Onca tedbir almamıza rağmen oluyor bu durumlar. Kaçak girmeye çalışanlar bile var. 43 vaka artışı oldu bir anda. Diğer ilçelerimiz bu kadar sorunlu değil.” dedi.Şuana kadar kentte virüsten dolayı 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyuran Memiş, “Bu vatandaşlarımızın çoğu 70 yaşın üzerinde. Bu hastalarımızda kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklarda mevcut. 9 hastamız ise yoğun bakımda bulunuyor bunlardan 4’ü de entübe durumunda. Toplamda 163 hastayı da taburcu etmiş durumdayız” şeklinde konuştu.Memiş, Erzurum’da 40 milyon lira yardım yaptıklarını ve yakın zamanda 20 milyon lira yardımında yapılacağını belirterek “ Kapalı olan iş yerlerimize desteklerimiz devam ediyor. Şuana kadar Faz 1 ve Faz 2 çerçevesinde 40 bin kişiye 40 milyon lira yardımda bulunduk. Bunları PTT ve Vefa Destek Ekiplerimiz tarafından ödeme yaptık. Faz 3 çerçevesinde biraz daha rahat hareket edeceğiz. Buradan bütün hemşerilerimize duyuruyorum bu kez 20 bin kişiye 20 milyonluk bir ödeme yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.200 bin yeni maske dağıtılacağını kaydeden Memiş,“ Yurtlarımızda kalan 447 vatandaşımız var. Erzurum’a Suudi Arabistan’dan, Bosna Hersek’ten, Mali’den, Nijer’den ve Hırvatistan’dan getirilen vatandaşlarımız var. 14 günlük karantina boyunca bizim yurtlarımızda kalıyorlar. Sonra asıl memleketlerine geri gönderilecekler. Maske sıkıntımız vardı. Sıkıntımızı Valilik ve Belediye olarak çözmeye çalışıyoruz. Belediyemiz 200 bin maske üretecek. Vatandaşlarımızın bireysel olarak aldıkları maskeler dışında 100 bin maske dağıttık. Şuana kadar 150 bin kişiye maske dağıtılmış. Her üç günde bir eczanelerimize maskeler geliyor. Artık 168 eczanemizden vatandaşlarımız TC kimlik numaralarıyla maskelerini alabilirler” açıklamalarında bulundu.Memiş, askeri birliklerde ve cezaevlerinde her hangi bir vakanında olmadığını ifade ederek“ Şuanda askeri birliklerimizde bir tane bile vaka bulunmuyor. Geçen ay askeri birliklerimizde vakalar vardı. Başka şehirlerden gelen askerlerde vakalar vardı. Onları birliklere almadan tedavilerini yaptırdık. Hepsinin tedavisi tamamlandı. Şuanda askeri birliklerimizde ve cezaevlerimizde her hangi bir vaka yok” dedi.