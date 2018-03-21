Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Eskişehir Bölge Haberleri > Eskişehir'de tiyatro oyuncuları sahnede 'evet' dedi

Eskişehir'de tiyatro oyuncuları sahnede 'evet' dedi

Eskişehir Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncularından 7 Kocalı Hürmüz adlı tiyatro oyununun başrol oyuncusu Ceren Tosun ile Tiyatro Alegori’nin oyuncularından Alican Tüysüz sahnede evlendi. Gelin ve damat tiyatrocu olunca da nikah töreni tiyatro gösterisine döndü.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 12:43
Eskişehir'de tiyatro oyuncuları sahnede 'evet' dedi

Hasan Polatkan Kültür Merkezi sahnesinde kıyılan nikaha Tüysüz ve Tosun ailesinin yanı sıra çok sayıda tiyatro oyuncusu katıldı. Davetlilerin çoğu tiyatro oyuncusu olunca da nikah çeşitli gösterilere sahne oldu. Nikah merasimi sırasında '7 Kocalı Hürmüz' oyununda Hürmüz'ün kocaları rolünü oynayan Hüseyin Demir, Ahmet Kayaarası, Enes İşlek, Sezer Sarıbardak ve Çelik Er Seyhan 'Nikahına Beni Çağır Sevgilim' adlı şarkıyı söyleyerek sahneye çıktı. Kadın kılığına giren başka bir oyuncu ise sahneye çıkarak nikahı engellemek istedi. Ceren Tosun ve Alican Tüysüz'ün nikahı bu minik gösterilerin ardından kıyıldı.

Nikah töreninin ardından Ceren Tosun ve Alican Tüysüz sorularımızı cevapladı. Arkadaşlarının kendilerine sürpriz yaptığını söyleyen Tosun, "Böyle bir şey düşündükleri için arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Biz planlamadık, bize de sürpriz oldu. Çok güzeldi, çok keyifliydi. 7 Kocalı Hürmüz oyununun son sahnesini oynadılar. Çok eğlendim" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de tiyatro oyuncuları sahnede 'evet' dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN