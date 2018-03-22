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Kadınlar huzurevindeki yaşlıları unutmadı

Yenikent mahallesinde yaşayan kadınlar, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Maide Bolel Huzurevi'ni ziyaret etti.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 11:42
Kadınlar huzurevindeki yaşlıları unutmadı

Ziyarette Yenikent Mahalle Muhtarı Nezahat Nazik, bir konuşma yaptı. Nazik, "Yenikent Kadın Dayanışması Platformu'nun projesi olan Maide Bolel Huzurevi'ne ziyareti Yenikentli kadınlarımız ile birlikte gerçekleştirdik. Büyük bir dayanışma içinde çalışan kadınlarımızın desteği ile mahallemiz içinden ve dışından yardımlar geldi. Hediyeler, kadınlarımızın kendi elleri ile yaptıkları hamur işleri. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Huzur evinde 92 yaşlımız bulunmakta. Onlarla hoş sohbet ettik, birlikte yemeğimizi paylaştık, hediyelerini verdik ve gözlerindeki memnuniyeti gördük. Keşke sık sık gidebilsek ziyarete. Huzur evi müdürümüz Ali Dertli ve görevli arkadaşlarımıza bizlere gösterdikleri yakın alakadan teşekkür ediyorum. Ayrıca aracımızı bize tahsis eden Odunpazarı Belediyesi'ne de teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Öte yandan düzenlenen ziyaret Maide Bolel Huzurevi önünde huzurevi sakinleri ile çekilinen toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.

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Kadınlar huzurevindeki yaşlıları unutmadı
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