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Mimarlık ve 'nden "Boyutlararası" sergi

Mimarlık ve ’nin düzenlediği “Boyutlararası/Interdimensional” sergisinin açılışı NeoPlus Alışveriş Merkezinde gerçekleştirildi.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 16:00
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden Boyutlararası sergi

NeoPlus Mimarlık ve Sanat ve Tasarım Galerisi'nde İç Mimarlık Bölümü araştırma görevlileri tarafından düzenlenen sergide eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışında, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk tarafından sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Alper Çabuk, "Mimarlık ve tasarım kent ve kentliden beslenen ve onlarla var olan bir olgu. Dolayısıyla öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin çalışmalarından oluşan sergilerimizi çok önemsiyoruz. Bugün düzenlenen sergimizi de çok özel işler çıkaran araştırma görevlilerimiz hazırladı. Bu sergilerin devam etmesini ümit ediyor ve ziyaretçilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sergideki eserler hakkında bilgi veren Arş. Gör. Meryem Geçimli ise, "Bu sergi ile çeşitli boyutları kullanarak, bunların farklı boyutlara aktarılması üzerine deneysel çalışmalar yürüttük. Böylece bu çalışmaları yaparken farklı yöntemler izledik" şeklinde konuştu.
"Boyutlararası/Interdimensional" sergisi 5 Nisan Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden "Boyutlararası" sergi
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