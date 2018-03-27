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'de kadın girişimciliği kursu

'de tarım da kadın girişimciliğinin arttırılması için kurs açıldı.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:14
Bingöl'de kadın girişimciliği kursu

ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İşkur, Kosgeb ve Ziraat Odaları iş birliğinde, tarımda kadın girişimciliğin artması için kurs açıldığı bildirildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;"Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında kurs açtık. Kırsal alanda yaşayan ve yoğun olarak tarımın içinde yer alan 18-40 yaş genç kadınlara yönelik faaliyet gösterecek. Program ile kırsal alanda genç kadınlara yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının oluşturulması, mevcut istihdam olanaklarının korunması, bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılması, kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulunulması ve farkındalık yaratılması amaçlanmıştır" denildi.

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Bingöl'de kadın girişimciliği kursu
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